Трамп намерен разорвать нефтяную связку Китая и РФ, США готовятся к войне – Загородний

Украина в силах привести Россию к экономической катастрофе, и вопрос экспорта российской нефти будет снят вовсе как идиотский, убежден Тарас Загородний.

Отказ Индии от российской нефти запустит необратимые процессы, в России будет печально – Загородний / Коллаж: Главред

Не дожидаясь истечения десятидневного срока, который Трамп давал Путину на прекращение войны с Украиной, США начали действовать и вводить санкции против покупателей российских энергоресурсов. Так, первой под удар попала Индия – второй по величине покупатель российской нефти после Китая: для нее Трамп ввел высокие пошлины. Несмотря на сообщения западных СМИ о том, что Индия, недолго думая, якобы перестала закупать российскую нефть, никаких официальных сообщений такого содержания со стороны индийской власти не было. Однако если США сумеют заставить Индию отказаться от российских энергоресурсов, денег на войну с Украиной у России станет заметно меньше.

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний рассказал Главреду, почему отказ Индии и Китая от российской нефти – не фантастический сценарий, почему США могут вынудить Россию консервировать нефтяные скважины, какие политические и экономические процессы начнутся в РФ, если благодаря Трампу она лишится нефтегазовых доходов, а также как Украина может запустить в России катастрофу.

Как вы оцениваете значение и возможные последствия первой санкционной ласточки Трампа для покупателей российских энергоресурсов, то есть пошлины США для Индии? Заставит ли это Индию отказаться от российской нефти?

Все началось задолго до введения пошлин для Индии, когда американцы договорились с европейцами по принципиальным вопросам – о нефти и газе, оружии, а также пошлинах. Все остальное, в том числе сегодняшние события – это следствие тех договоренностей.

Теперь европейский рынок нефти и газа закрыт для России приблизительно навсегда, ведь американцы уже не слезут. А потеря рынка Европы для РФ – это ключевая потеря. Индия и Китай покупают российские энергоресурсы далеко не по тем ценам, по которым их покупали европейские страны.

Кстати, на Индию давят не только американцы, но и европейцы: они тоже влупили санкции против индийского нефтеперерабатывающего завода Nayara Energy, контрольный пакет акций которого принадлежит Роснефти.

Кроме того, сначала США ввели пошлины для Бразилии, а потом уже для Индии. Также Трамп снимает санкции с Венесуэлы. Плюс ОПЕК зашевелился – готов закрыть потребности в нефти. В общем, пошлины для Индии – это уже следующий этап.

После Индии США возьмутся за Китай, чтобы разорвать нефтяную связку этих стран с Россией, но не из-за Украины, отметил Загородний / Фото: Офис президента Украины

Много чего изменилось за последние полгода.

Во-первых, американцы уже говорят открыто, что Россия является прокси Китая, и никто не хочет, чтобы она получала дополнительные доходы. Это очень хорошо для нас, потому что выходит, что война Украины с Россией – это война против Китая, а это значит, что Украина вплетена в контекст. Хотя Россия пока что отрицает это, заверяя, что остается суверенным государством.

Во-вторых, европейцы всегда говорили, что денег на оборону у них нет. Однако Трамп провел с Европой классический разговор, звучавший на улицах в 90-х: "Деньги есть? Нет? А если найду?". И деньги у Европы действительно нашлись.

И вот теперь Трамп взялся уже за Индию. А следующий на очереди Китай. Ведь тот же Линдси Грэм, готовя и продвигая свой известный законопроект, всегда говорил, что он предусмотрен в первую очередь для Китая.

США очень важно разорвать нефтяную связку Китая и России, но не из-за Украины. Для Трампа война России против Украины и бомбежки россиянами украинских городов – это лишь повод. К тому же этим Трамп поднимает свои рейтинги, поскольку, согласно данным, опубликованным Маркаровой, его избиратели крайне положительно отнеслись к дополнительному давлению на Россию. Сейчас Штаты решают другой вопрос: американцы готовятся к войне с Китаем, и она будет.

В Китае кризис перепроизводства, и его "щемят" по всем рынкам. Когда европейцы договорились с американцами по принципиальным вопросам, как раз был саммит в ЕС, который пытались провести китайцы: и это мероприятие очень вяло прошло, уложились в день, и китайцы уехали ни с чем. Зато европейцы вскоре ввели санкции против двух китайских банков, что вызвало писк и вой "А нас за что!".

Смотрите видео, в котором Тарас Загородний рассказал, что ждет Россию после отказа Индии покупать российскую нефть, и почему начало кошмара для РФ зависит от Украины:

Так что на действия США относительно Индии нужно смотреть в глобальном контексте. Индию дожмут до отказа от российской нефти, а она сегодня закупает треть нефти, которую продает РФ. Когда Индия начнет рассказывать, что ей негде покупать нефть, ей подарят карту с красными точками: где Саудовская Аравия, у которой Индия до 2022 года покупала нефть, где Венесуэла, где Гайана, где, в конце концов, США. Поэтому Индию дожмут, да и нет у нее другого выхода, поскольку готовится война с Китаем, с которым у Индии, мягко говоря, не очень хорошие отношения, так как они конкуренты во многих смыслах.

Впрочем, главное не это. Самые эффективные санкции против России способна вводить исключительно Украина. Например, Украина в силах перебить порты в Балтийском море – и вопрос импорта российской нефти в Индию будет снят как идиотский, так как этого импорта просто не будет. И Трамп доволен, и мы.

Мы должны фокусироваться на производстве собственного вооружения, ударам по слабым местам России, а это в первую очередь Балтийское море. Потому вопрос в том, сколько вооружения мы производим, почему до сих пор не открыли рынок для экспорта оружия, чтобы привлекать больше денег в нашу оборонку, выстраивать ВПК и долбать по России.

Сейчас, если вы заметили, интенсивность наших ударов по российской территории резко возросла. Идет активна работа по железной дороге, причем, судя по географии, выбивается та "железка", которая обеспечивает войска РФ в Украине. А это может быть заделом на будущее, ведь даже дестабилизация одной ветки вызывает дестабилизацию всей системы. Железная дорога – это тоже слабое место России: если выбить "железку", в РФ будет просто экономическая катастрофа.

В общем, Трамп не обманул моих ожиданий. Он делает то, о чем я говорил изначально. У Трампа фундаментальные противоречия с Россией по нефти и газу. И все эти противоречия сейчас вылезают и реализовываются на практике.

Интенсивность ударов по России возросла в 10 раз, выбиваются НПЗ и железная дорога, отметил Загородний / Скриншот

Вспоминаются ваши слова из прошлых интервью о том, что России пора учиться "пить свою нефть и нюхать свой газ". Похоже, все к тому и идет.

Да. Подозреваю, что американцы хотят добиться того, чтобы Китай прекратил покупать российскую нефть, и Россия была вынуждена консервировать свои скважины. Почему? Это опять-таки нужно в контексте грядущей войны с Китаем. Если у Китая не будет возможности быстро восстановить выкачку нефти из России, которая бы шла по суше, то США быстрее его задушат. Поскольку все остальное поставляется по морю. Они вынуждают Китай и другие страны покупать нефть у Саудовской Аравии, а это доставки по морю, а море и океан контролируют США. То есть вроде бы воды под охраной, но в нужный момент охрана резко становится конвоем.

Если все происходящее рассматривать в этом контексте, то политика Трампа абсолютно логична. И для нас это очень хорошая новость, потому что в этой конфигурации России нет.

Сейчас США поставят перед Китаем вопрос – либо мы, либо Россия. И китайцы примут верное и мудрое решение, о котором писали древние философы: Россию уже можно закрывать как проект. Ведь, по сути, кому нужна целостная Россия? Нефть и газ и так можно качать. Более того, есть большой шанс хапнуть российское ядерное оружие. И тут все зависит от европейцев.

По мнению Загороднего, американцы хотят добиться того, чтобы Россия была вынуждена консервировать свои скважины / Фото: facebook/DonaldTrump

Получается, что США и Европа могут заставить Китай отказаться от российской нефти? Это сейчас не фантастический сценарий?

Конечно, не фантастический.

Но опять-таки мы должны смотреть на ситуацию с другой стороны – мы должны думать о том, что должна сделать Украина, чтобы Китай отказался от российских нефти и газа. Например, кто сказал, что нельзя подорвать газопровод "Сила Сибири" или газовые месторождения в Уренгое, откуда идет газ на Китай? Китай у нас тоже не спрашивал разрешения на поставки нефти и газа из России. А успешная операция СБУ, в ходе которой были уничтожены российские стратегические бомбардировщики, показала, что все это можно сделать, и ракеты для этого не нужны. А дальше, как десерт, проснулись европейцы – мол, оказывается, и так можно действовать. Так что в первую очередь работать нужно самим.

Течение войны, победа в ней и скорость достижения победы зависят исключительно от Украины.

Вспомните абсолютно дикие истории с Байденом. Когда Украина стала бить по российским НПЗ, американцы начали нам рассказывать, что это гражданская инфраструктура. Хоть кто-нибудь в администрации Трампа хоть раз публично что-то сказал Украине по поводу ударов по российской энергетике? Ни слова, никто ничего не говорил.

Показательно и то, что Белый дом не отрицал того, что Трамп заговорил с Зеленским об ударах по Москве и Питеру. У Трампа подтвердили, что такая фраза была сказана американским президентом, но уточнили, что это говорилось в другом контексте. А какой тут еще может быть контекст?

США в силах заставить Китай отказаться от российской нефти, это не фантастика, заверил Загородний / Скриншот

Командующий силами США в Европе Донахью вообще сказал, что в случае необходимости они могут заблокировать Калининградскую область и сделать все, что нужно. Вы себе представляете такой разговор при Байдене? Там бы в обморок упали от одной мысли о том, что с Россией можно так разговаривать.

Так что процесс движется в правильном направлении, но мы должны его ускорять, а не расслабляться. Потому что все это стало возможным благодаря конкретным действиям украинской армии и украинского народа. Это заставило США действовать так, как нужно.

Какие экономические, а, возможно, и политические последствия для России будут иметь действия Трампа относительно партнеров Москвы? Даже той же Индии. Если страны станут отказываться от российской нефти, то какие процессы это запустит в России?

Открывайте воспоминания тех людей, которые жили в Советском Союзе. Я немного застал СССР – когда он распался, мне было 12. Но я был политически активным ребенком, родители приучили меня читать "Огонек", так что помню происходившие тогда процессы.

Советский Союз распался из-за того, что закончились деньги на содержание империи. Не было денег на покупку местных элит в республиках, чтобы они оставались в составе Союза. А когда денег нет, в магазинах нет продуктов, общественный транспорт не ходит, люди начинают бить морду местным властям, а не едут за этим в Москву. И тогда у местных элит возникает вопрос, зачем им все это надо.

В СССР это приобретало следующие формы. Многие области и республики запрещали вывозить продукты со своей территории, и Украина запрещала. Когда так происходит, начинается разрушение экономических связей. Чем меньше денег будет у Москвы на содержание регионов, тем больше вопросов будут задавать и регионы, которые находятся на дотациях, и регионы-доноры, которые спросят, с какой стати они должны зарабатывать и кормить других за свой счет, когда при этом им самим становится все хуже.

Лишившись доходов от продажи нефти и газа, Россия повторит судьбу СССР, считает Загородний / Фото: ua.depositphotos.com

Кроме того, Россия зависит от нефтегазовых доходов. К концу 2025 года дефицит бюджета РФ будет в семь раз больше, чем планировалось – вырастет с 1,3 триллиона рублей до 8 триллионов. А все потому что чуть-чуть просела цена на нефть, на 15%, но в России уже все посыпалось. Машиностроительные предприятия уходят в отпуск, а это сразу минус 20% зарплат людей, меньше налогов, ипотека и строительство застопорились. Падает тяжелая металлургия.

Также в Советском Союзе был кризис платежей. Денег не стало, потому начались бартерные схемы. Ничего невозможно было собрать вместе.

Все это и ждет Россию, только в худшем варианте. Никто не хотел распада Советского Союза, и американцы тогда суетились, спасали его. А вот в существовании России в ее нынешнем виде особо не вижу заинтересованных. Никто не станет плакать, если в России начнется хорошая гражданская война, еще и помогут: Украина (нам сам Бог велел помочь россиянам в этом), Турция (со своим "тюркским миром"), Китай при определенных обстоятельствах тоже поможет. Единственный, кто еще любит Россию – Северная Корея, но там все за деньги. А любовь за деньги бывает только почасовая: денег не будет – любовь закончится.

В России проблемы с урожаем в этом году, и недавно там придумали очень интересный термин – даже не "отрицательный рост", который не раз у нас становился поводом для смеха, а "компактный урожай". "Компактный урожай" – это следствие накопленных проблем, например, наших ударов по НПЗ, из-за чего в России не могут нормально работать те же аграрии, топлива не хватает (то, что остается, все идет на нужды армии).

Кроме того, Украина начала мощно бить по химическим предприятиям, в частности, по производству азотной кислоты, аммиака и т.д. А это удобрения и взрывчатка, то есть это товары двойного назначения. Этот процесс уже начался. Ведь интенсивность ударов Украины по России увеличилась в 10 раз, по сравнению с прошлым годом.

Также в РФ останавливаются аэропорты, что создает проблемы не только для пассажиров, но и с доставкой, например, важных деталей, чтобы починить какое-то оборудование. В России постоянно отключается интернет, а это значит, что бизнес теряет деньги, а компенсировать некому. А если еще и Индию отрубят, то для России все становится очень печально. И эти процессы уже становятся необратимыми.

Когда распадался СССР, он не был под санкциями: можно было нефть продавать, что-то везти в Европу, резать предприятия на металлолом и куда-то вывозить, то есть можно было крутиться. А сейчас у Российской Федерации такого нет: для нее нет рынка Европы, тем более, премиального, нет возможности амортизировать кризис, тем более, цены на нефть будут достаточно низкими. Все это создает для России нерадостную картину.

Проблема в том, что Путину все равно, и он не прекратит воевать, пока остается у власти. А усилить кризисные явления в России может исключительно Украина, теми же ударами по железной дороге. Сейчас, например, удары по железной дороге наносятся в районе Ростова, Волгограда, поражаются тяговые подстанции и железнодорожные узлы. В Краснодарском крае прилетает по заводам. Каждый день мы поражаем по несколько целей. Год назад это было просто немыслимо, мы радовались тому, что раз в неделю СБУ или ГУР что-то в России заставляли взрываться и гореть, то есть технические возможности позволяли действовать так, не чаще. А сейчас поражение целей в России идет потоком.

Чем более активным будет поток поражения целей в России, тем лучше будет для нас. Ведь тогда разговор с россиянами будет идти не о линии разграничения, а о том, как быстро российские войска будут драпать с территории Украины.

Так было и с Афганистаном: когда были высокие цены на нефть, советские войска зашли в Афганистан, а драпали они оттуда в 1989 году, когда цены на нефть были на минимуме. Сейчас цена на нефть просела до 50 долларов за баррель, но посмотрите, какие проблемы в экономике России начались! Недавно узнал, что даже бюджет Москвы дефицитный. Что тогда говорить о других регионах?

Удары по России способны заставить войска РФ драпать из Украины, считает Загородний / Фото: УНИАН

А в какой временной перспективе российские регионы могут начать задавать неприятные вопросы центру, то есть Москве? Когда могут начаться процессы, ведущие к распаду России?

Мы должны ставить вопрос иначе: сколько еще ракет нужно нам выпустить, чтобы этот процесс начался уже этой зимой. Без наших усилий в нынешней модели все может тянуться долго для нас, потому что каждый день войны для нас – это жизни украинцев и уничтоженные города. То есть мы должны действовать так, чтобы эти неприятные вопросы в российских регионах звучали уже этой зимой.

Достаточно перебить газораспределительные сети Москвы в хороший мороз, а дальше покупать попкорн и смотреть, что там будет происходить. Блекаут в Москве остается действенным инструментом. Если какие-то процессы начнутся в столице, в Москве, то все, это уже кошмар. Поэтому Путин всегда оберегает Москву от передряг.

Мы должны мыслить так. А то у нас часто инфантильное отношение, например, мы гадаем, остановит ли Трамп войну. Причем тут Трамп? Нужно думать о себе. Украина способна заставить США и другие страны действовать в наших интересах. Если мы просто будем ждать действий других, то это будет долго.

Устроив блекаут в Москве, Украине запустит кошмар для России, считает Загородний / Фото: УНИАН

Есть ли у России источники, с помощью которых она может напитывать бюджет войны, если лишится доходов от нефти?

Разве что она начнет продавать за границу боярышник в промышленных масштабах. А так, нет. Помимо нефти и газа, у РФ есть еще один источник доходов – удобрения. Но по химической промышленности Украина стала активно бить, потому с удобрениями тоже возникнут вопросы. Поэтому, по сути, у России нет других источников доходов, она жила с продажи нефти и газа. Но ключевой для РФ рынок – рынок Европы – потерян, там уже американцы.

Сколько Россия сможет воевать в новых условиях? Заканчивается десятидневный срок, который Трамп давал Путину, а к прекращению войны мы не приблизились, и, значит, от США еще будут сюрпризы для России и Путина. Что дальше ждет Россию?

Удары по России продолжатся, цена на нефть будет падать дальше – это уже явно. После прихода Трампа к власти для России все резко стало ухудшаться. В принципе, я всегда говорил, что с Трампом у России ничего не получится, станет только хуже. А дальше все зависит от многих факторов. Если, например, Украина завтра на неделю остановит российскую железную дорогу, считайте, что катастрофа в РФ уже начинается. А потом Украина вдруг может провести наступление там, где российские войска ничего не смогут сделать. Так что факторов много, и они прежде всего зависят от Украины.

О персоне: Тарас Загородний Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

