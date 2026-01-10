Как выбрать диван, кресла и шторы для гостиной, чтобы они не устарели через год

Эксперты назвали пять интерьерных решений для гостиной, которые не выйдут из моды.

Как оформить гостиную, которая не выйдет из моды еще пять лет / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Какого цвета купить диван

Какие шторы сейчас в моде

Почему не стоит экономить на креслах и какие выбрать

Тренды дизайна интерьера меняются из года в год. Чтобы постоянно не покупать новые шторы, диваны и кресла, стоит обратить внимание на те вещи, которые будут актуальны еще как минимум пять лет. Что будет в тренде в интерьере в 2026-2030 года, рассказали эксперты американскому изданию PureWow.

Дизайн интерьера 2026 - как обставить гостиную

По словам дизайнеров, сегодня в тренде уютные гостиные с акцентом на фактуры: элегантные твидовые шторы, скульптурные светильники, которые выглядят как арт-объекты, полосатые пуфы в теплых земляных оттенках.

Эксперты советуют покупать базовые вещи — нейтральные диваны и классические кресла — и смело экспериментировать с тем, что легко заменить: подушками, узорами, освещением. Именно этот баланс отличает гостиную, которая развивается вместе с вами, от интерьера, который быстро теряет актуальность.

Как обновить гостиную так, чтобы она выглядела современной до 2030 года

1. Сделайте нейтральный диван центральным элементом комнаты.

Диван спокойного оттенка — фундамент гостиной. Белый, бежевый, тауп или серо-коричневый — эти цвета универсальны и способны сочетаться с разным текстилем.

Тренды приходят и уходят, а диван — это не та покупка, которую хочется обновлять каждые пару лет. Относитесь к нему как к чистому холсту: меняйте подушки по сезонам, добавляйте новые пледы, экспериментируйте с декором на журнальном столике. Основа остается прежней, а пространство каждый раз выглядит по-новому.

2. Используйте освещение как главный акцент.

Если диван — это холст, то светильники — восклицательный знак интерьера. В 2026 году особенно популярны выразительные модели: плетёные абажуры, керамические лампы-"грибы", скульптурные напольные светильники, которые выглядят как арт-объекты.

В отличие от дивана или журнального столика, освещение не обязано быть вечным — и именно поэтому это идеальное поле для экспериментов. Один эффектный светильник мгновенно придаёт характер комнате. А если он надоест, то заменить его гораздо проще, чем менять крупную мебель.

3. Объединяйте текстиль одной цветовой палитрой.

Узоры способны как украсить интерьер, так и перегрузить его. Самый безопасный и стильный подход — использовать разные принты в одной цветовой гамме. Полоски, цветочные мотивы и деликатная геометрия прекрасно сочетаются между собой, если выполнены в близких оттенках.

Землистые серые и коричневые тона делают интерьер многослойным и сложным, но не кричащим. Лучшее правило — оставлять узоры для небольших элементов: подушек, пуфов, абажуров, — и придерживаться единой палитры, чтобы пространство выглядело собранным и гармоничным.

4. Замените лёгкие шторы на плотные фактурные ткани.

Полупрозрачные хлопковые шторы вне времени, но сейчас в фокусе — текстура. Грубый лен, бархат или даже твид мгновенно добавляют глубины и визуального уюта. Они работают как хорошо скроенный пиджак поверх базовой футболки: образ становится собранным и выразительным.

Такие шторы выглядят менее "шаблонно", чем привычные воздушные занавески, и при этом остаются актуальными годами. Если вы хотите, чтобы шторы смотрелись благородно и через пять лет, то выбирайте более качественную ткань.

5. Инвестируйте в классические акцентные кресла.

Акцентные кресла задают настроение комнтае. Выбирайте силуэты, не подвластные времени: четкие линии, деревянные каркасы, анилиновую кожу или плотную нейтральную обивку.

Хорошие кресла легко "путешествуют" с вами из дома в дом и остаются актуальными из сезона в сезон. Они могут быть достаточно скульптурными, чтобы выглядеть современно, и при этом достаточно классическими, чтобы красиво стареть. А дальше — экспериментируйте: добавьте клетчатый плед осенью, а льняную подушку - летом. Купив такие кресла один раз, вы сможете создавать с ними десятки разных образов.

О ресурсе: PureWow PureWow — американское издание, основанное в 2010 году, которое позиционирует себя как источник вдохновения и практических советов для улучшения повседневной жизни. Контент выходит на сайте, в рассылках, социальных сетях, видео и через мероприятия. PureWow пишет о моде и красоте, здоровье, еде и рецептах, доме и декоре, семье и родительстве, путешествиях и развлечениях, финансах и технологиях. Forbes включал PureWow в список топ-100 сайтов для женщин в США.

