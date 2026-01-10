Как выбрать диван, кресла и шторы для гостиной, чтобы они не устарели через год

Вы узнаете:
- Какого цвета купить диван
- Какие шторы сейчас в моде
- Почему не стоит экономить на креслах и какие выбрать
Тренды дизайна интерьера меняются из года в год. Чтобы постоянно не покупать новые шторы, диваны и кресла, стоит обратить внимание на те вещи, которые будут актуальны еще как минимум пять лет. Что будет в тренде в интерьере в 2026-2030 года, рассказали эксперты американскому изданию PureWow.
Если вам интересно, каких ошибок не стоит допускать при оформлении гостиной, читайте материал: Почему ваша гостиная кажется тесной: ошибки, которые допускают почти все.
Дизайн интерьера 2026 - как обставить гостиную
По словам дизайнеров, сегодня в тренде уютные гостиные с акцентом на фактуры: элегантные твидовые шторы, скульптурные светильники, которые выглядят как арт-объекты, полосатые пуфы в теплых земляных оттенках.
Эксперты советуют покупать базовые вещи — нейтральные диваны и классические кресла — и смело экспериментировать с тем, что легко заменить: подушками, узорами, освещением. Именно этот баланс отличает гостиную, которая развивается вместе с вами, от интерьера, который быстро теряет актуальность.
Как обновить гостиную так, чтобы она выглядела современной до 2030 года
1. Сделайте нейтральный диван центральным элементом комнаты.
Диван спокойного оттенка — фундамент гостиной. Белый, бежевый, тауп или серо-коричневый — эти цвета универсальны и способны сочетаться с разным текстилем.
Тренды приходят и уходят, а диван — это не та покупка, которую хочется обновлять каждые пару лет. Относитесь к нему как к чистому холсту: меняйте подушки по сезонам, добавляйте новые пледы, экспериментируйте с декором на журнальном столике. Основа остается прежней, а пространство каждый раз выглядит по-новому.
2. Используйте освещение как главный акцент.
Если диван — это холст, то светильники — восклицательный знак интерьера. В 2026 году особенно популярны выразительные модели: плетёные абажуры, керамические лампы-"грибы", скульптурные напольные светильники, которые выглядят как арт-объекты.
В отличие от дивана или журнального столика, освещение не обязано быть вечным — и именно поэтому это идеальное поле для экспериментов. Один эффектный светильник мгновенно придаёт характер комнате. А если он надоест, то заменить его гораздо проще, чем менять крупную мебель.
3. Объединяйте текстиль одной цветовой палитрой.
Узоры способны как украсить интерьер, так и перегрузить его. Самый безопасный и стильный подход — использовать разные принты в одной цветовой гамме. Полоски, цветочные мотивы и деликатная геометрия прекрасно сочетаются между собой, если выполнены в близких оттенках.
Землистые серые и коричневые тона делают интерьер многослойным и сложным, но не кричащим. Лучшее правило — оставлять узоры для небольших элементов: подушек, пуфов, абажуров, — и придерживаться единой палитры, чтобы пространство выглядело собранным и гармоничным.
4. Замените лёгкие шторы на плотные фактурные ткани.
Полупрозрачные хлопковые шторы вне времени, но сейчас в фокусе — текстура. Грубый лен, бархат или даже твид мгновенно добавляют глубины и визуального уюта. Они работают как хорошо скроенный пиджак поверх базовой футболки: образ становится собранным и выразительным.
Такие шторы выглядят менее "шаблонно", чем привычные воздушные занавески, и при этом остаются актуальными годами. Если вы хотите, чтобы шторы смотрелись благородно и через пять лет, то выбирайте более качественную ткань.
5. Инвестируйте в классические акцентные кресла.
Акцентные кресла задают настроение комнтае. Выбирайте силуэты, не подвластные времени: четкие линии, деревянные каркасы, анилиновую кожу или плотную нейтральную обивку.
Хорошие кресла легко "путешествуют" с вами из дома в дом и остаются актуальными из сезона в сезон. Они могут быть достаточно скульптурными, чтобы выглядеть современно, и при этом достаточно классическими, чтобы красиво стареть. А дальше — экспериментируйте: добавьте клетчатый плед осенью, а льняную подушку - летом. Купив такие кресла один раз, вы сможете создавать с ними десятки разных образов.
Как писал Главред, в 2026 году в дизайне интерьеров бежевый цвет снова будет актуален. Он придет на смену холодному серому, который доминировал в домах в течение последнего десятилетия — с 2022 года. Читайте - какой оттенок бежевого самый трендовый.
О ресурсе: PureWow
PureWow — американское издание, основанное в 2010 году, которое позиционирует себя как источник вдохновения и практических советов для улучшения повседневной жизни.
Контент выходит на сайте, в рассылках, социальных сетях, видео и через мероприятия.
PureWow пишет о моде и красоте, здоровье, еде и рецептах, доме и декоре, семье и родительстве, путешествиях и развлечениях, финансах и технологиях.
Forbes включал PureWow в список топ-100 сайтов для женщин в США.
