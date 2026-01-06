Ренессанс забытого оттенка: какой цвет интерьера вернется в моду в 2026 году

Современный бежевый — это не скучная классика, а роскошный и универсальный базовый цвет.

Песочный бежевый — новый фаворит дизайнеров интерьеров / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Какой оттенок бежевого самый трендовый

Как сочетать серый и бежевый

Какие цвета не сочетаются с бежевым

В 2026 году в дизайне интерьеров бежевый цвет снова будет актуален. Он придет на смену холодному серому, который доминировал в домах в течение последнего десятилетия — с 2022 года.

"Бежевый" — многозначное слово: оно часто вызывает в воображении образы унылых, скучных интерьеров, эстетически привлекательных, но не слишком креативных. Но если это всё, что приходит вам на ум, когда вы представляете этот цвет, пора сменить парадигму. Бежевый снова в моде, и он занимает роскошное место в домах по всему миру", - пишет американское издание PureWow.

Дизайнеры говорят, что все зависит от того, какой оттенок бежевого вы используете и с чем его сочетаете. Один из самых удачных вариантов - бежевый оттенок с "песочным" подтоном. Этот натуральный оттенок выглядит очень изысканно.

В отличие от более холодных серых оттенков, которые доминировали годами, бежевые тона с песочным отливом привносят тепло и мягкость, превращая дома в уютные уголки, сохраняя при этом вневременной стиль.

Как выбрать "правильный" оттенок бежевого

Представьте себе бледно-бежевый цвет песка на пляже - именно такой оттенок вам и нужен. Он не слишком насыщенный, а скорее "заземляющий" базовый цвет, который хорошо сочетается с другими, менее насыщенными оттенками (особенно с теми, которые перекликаются с морем и лесом).

Стоит учитывать, что даже среди бежевых оттенков с песочным подтоном некоторые имеют более теплый оттенок, а другие обладают более холодным, серо-коричневым подтоном. Оцените весь интерьер в вашей комнате - напольное покрытие, мебель, отделку — и позвольте этим элементам направить вас к тому самому бежевому цвету, который будет казаться гармоничным.

Что делать, если в вашем доме много серого

Дизайнеры говорят, что многие оттенки серого и бежевого имеют схожие полутона, поэтому секрет в том, чтобы выбрать песочные тона, которые перекликаются с холодностью существующих элементов. Например, сочетание более холодного серого с бежевым оттенком на основе серо-коричневого будет выглядеть гораздо гармоничнее, чем использование слишком теплого цвета.

Если в помещении много чистого серого, попробуйте приглушенный тон бежевого, чтобы заполнить пробел и добавить тепла, не создавая диссонанса.

Какие цвета сочетаются с бежевым

Хотя нейтральные цвета, как правило, хорошо сочетаются друг с другом, бежевый оттенок с песочным подтоном призван создать успокаивающую, непринужденную атмосферу. Поэтому следует внимательнее присмотреться к тону (сколько серого содержится в цвете, что придает ему более "нейтральный" или приглушенный эффект) и контрасту при сочетании цветов.

Чрезмерно насыщенные или высококонтрастные цвета иногда могут конкурировать, а не дополнять друг друга.

Чтобы сохранить спокойствие и целостность образа, выбирайте цвета, которые перекликаются с природой.

Мягкие зеленые, водянисто-голубые и приглушенные белые оттенки особенно хорошо подходят и позволяют нейтральным оттенкам с песочным подтоном создать успокаивающую, вневременную основу.

Как писал Главред, дизайнер из Лос-Анджелеса Дэвид Нетто рассказал, какие цветовые сочетания работают хорошо, а каких - лучше избегать. Также Нетто поделился универсальным приёмом, который подойдет для любого интерьера.

О ресурсе: PureWow PureWow — американское издание, основанное в 2010 году, которое позиционирует себя как источник вдохновения и практических советов для улучшения повседневной жизни. Контент выходит на сайте, в рассылках, социальных сетях, видео и через мероприятия. PureWow пишет о моде и красоте, здоровье, еде и рецептах, доме и декоре, семье и родительстве, путешествиях и развлечениях, финансах и технологиях. Forbes включал PureWow в список топ-100 сайтов для женщин в США.

