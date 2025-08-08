Укр
Как создавать вау-эффект: дизайнер назвал идеальные сочетания цветов в интерьере

Анна Ярославская
8 августа 2025, 04:30
Дэвид Нетто рекомендует всегда использовать один оттенок — и ваш интерьер заиграет по-новому.
Дэвид Нетто
Дэвид Нетто рассказал о сочетании цветов в интерьере / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Какой цвет должен быть в каждом интерьере
  • Где искать вдохновения при оформлении комнат
  • Какие цвета можно и нельзя сочетать в интерьере

Правильное сочетание цветов в интерьере очень важно, поскольку цвета влияют на настроение, восприятие пространства и даже на физическое состояние человека. Если удачно подобрать цветовую гамму, то можно визуально расширить или сузить комнату, сделать ее более светлой или уютной, а также подчеркнуть стиль интерьера.

Дизайнер интерьеров из Лос-Анджелеса Дэвид Нетто рассказал на Youtube-канале Architectural Digest, какие цветовые сочетания работают хорошо, а каких - лучше избегать.

Если вам интересно, как украсить дом по секторам, чтобы притянуть благополучие и счастье, читайте материал: Оформление дома по фэн-шуй: какие цвета, формы и материалы принесут удачу.

Какие цвета хорошо смотрятся вместе

Дэвид Нетто говорит, что беспроигрышный вариант - использовать классические сочетания цветов в интерьере, например, синий иди голубой и белый. Но самому дизайнеру нравятся комбинации с элементом риска.

"Когда ко мне приходят клиенты и хотят чего-то особенного — того, что они сами, возможно, не придумали бы — я стараюсь выходить за рамки", - сказал он.

Например, тёмно-зелёный с коричневым — смелое, но очень удачное сочетание. Ещё одна неожиданная, но успешная комбинация — тёмно-зелёный с тёмно-синим. Это нестандартные решения, но они сложные и глубокие.

Коричневый и зеленый - глубокое и красивое сочетание цветов
Коричневый и зеленый - глубокое и красивое сочетание цветов / скриншот

Дизайнер рекомендует следовать его примеру и обращаться к историческим источникам за вдохновением.

"Один из моих любимых примеров — Шато де Груссе, оформленный Шарлем де Бестеги. Он, кстати, не был профессиональным дизайнером — и это доказывает, что лучшие идеи иногда приходят не от специалистов. Шато наполнен странными, почти "техниколоровыми" сочетаниями, которые каким-то образом работают", - сказал Нетто.

Скриншот
Скриншот

Справка. Шато де Груссе - это частное имение во Франции, известное своей архитектурой, садами и историческим значением. Оно было построено в начале 20-го века и принадлежало французскому аристократу Шарлю де Бестеги.

О персоне: Дэвид Нетто

Дэвид Нетто (David Netto) - американский дизайнер интерьеров, писатель и колумнист, известный своими изысканными, но в то же время уютными проектами, а также глубоким уважением к истории дизайна и архитектуры.

Изучал архитектуру в Harvard Graduate School of Design и Columbia University, но не получил архитектурного диплома — сознательно ушёл в практику дизайна интерьеров.

Дэвид смешивает исторические элементы с современными акцентами, часто сочетая старинную мебель с яркими, смелыми цветовыми решениями. Известен своей способностью создавать "интеллектуальный уют".

В начале 2000-х открыл собственную студию David Netto Design LLC.

Создал популярную линейку детской мебели NettoCollection, переосмыслив эстетику детских комнат.

Делал интерьеры для известных клиентов по всему миру — от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса и Лондона.

Публиковался в изадниях Аrchitectural Digest, The Wall Street Journal, Elle Decor, T Magazine и других.

Часто появляется в видео на YouTube-канале Architectural Digest, где делится мнением о дизайне, цветах, интерьерах и домах знаменитостей.

В 2023 году выпустил книгу "David Netto" (издательство Rizzoli), в которой собраны его лучшие работы и размышления о профессии дизайнера.

Ещё один дизайнер, к которому часто обращается Нетто, — Жак Гарсия. По его словам, Гарсия умеет вдохнуть жизнь в помещения, полные отсылок к прошлому.

"Как однажды сказал Карл Лагерфельд: "Я люблю XVIII век, но в свежем виде" — именно это делает Гарсия. Когда я чувствую, что застрял, я открываю его книгу — и всегда нахожу вдохновение", - сказал он.

Скриншот
Дизайн Жака Гарсия / скриншот

Какие цвета нельзя сочетать в интерьере

Американский дизайнер считает, что не стоит мыслить в категории "Какие цвета нельзя смешивать?". Лучше сосредоточиться на том, что работает.

Нетто добавил, что цвет часто вызывает личные эмоции и ассоциации.

"Например, в детстве я сильно страдал от укачивания в самолётах. И до сих пор помню интерьер лайнеров 70-х годов — эти горчично-коричневые и оранжевые оттенки. Я не могу с ними работать — они вызывают у меня отторжение. У каждого из нас есть свои подобные "триггеры", - сказал дизайнер.

Какое сочетание цветов лучше всего подойдет для дизайна интерьера

Нетто поделился универсальным приёмом, который подойдет для любого интерьера: в каждой комнате должно быть немного красного, если вы хотите, чтобы она "ожила".

"Только немного — красный не должен доминировать, особенно если вы работаете без дизайнера. Лучше использовать нейтральную базу, а красный добавить как акцент — словно капля острого соуса", - посоветовал он.

Дизайнер добавил, что комната, оформленная в белом или молочном цвете, может быть идеальной основой. Затем стоит добавить один неожиданный и даже странный оттенок — он и станет тем самым ярким штрихом.

"Добавьте "две капли Табаско" — и выйдите победителем", - резюмировал Нетто.

Смотрите видео - Дэвид Нетто поделился советами по дизайну:

О ресурсе: Youtube-канал Architectural Digest

Youtube-канал Architectural Digest принадлежит престижному журналу Architectural Digest, основанному в 1920 году, который специализируется на интерьере и дизайне.

Журнал издаётся издательством Condé Nast , которое также выпускает международные версии Architectural Digest в Китае, Франции, Германии, Индии, Италии, Мексике/Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Польше и Испании, передает Википедия.

На канале более 7 млн подписчиков и свыше 1,5 млрд просмотров.

Видео предлагают эксклюзивный доступ к самым красивым домам в мире и людям, которые в них живут. Тематика включает архитектуру, дизайн интерьера, искусство, антиквариат, путешествия и предметы роскоши.

