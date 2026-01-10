Светлана Билоножко показалась на могиле мужа: "Два года прошло"

Вы узнаете:
- Светлана и Марина Билоножко пришли на могилу певца Виталия Билоножка
- Как они почтили его память
Семья народного артиста Украины Виталия Билоножка почтила память артиста, посетив его могилу. Об этом сообщила дочь знаменитости Марина в Instagram.
Со дня смерти Виталия Билоножка прошло уже два года. Дочка певца показала заснеженное Байковое кладбище в Киеве, где покоится артист. Она поделилась воспоминаниями о том, что погода напомнила ей день похорон отца.
"Два года прошло и такая же погода", — написала дочь народного артиста.
Марина также заявила, что семья все еще скорбит о потере мужа и отца. Светлана Билоножко поддержала слова дочери, репостнув ее сториз. Семья принесла на могилу Билоножка несколько букетов цветов — разноцветные и красные гвоздики, а также розово-желтые розы. Также родные поделились любимыми песнями Виталия.
"Скорбим, помним. Навсегда в наших сердцах", — написала Марина Билоножко.
Причина смерти Виталия Билоножка
Народный артист Украины Виталий Билоножко скончался 9 января 2024 года в возрасте 70 лет. По словам его вдовы Светланы, причиной трагедии стала внезапная остановка сердца в больнице. Состояние певца осложнялось многолетней борьбой с сахарным диабетом, а переживания из-за войны только усугубили проблемы со здоровьем.
О персоне: Светлана Билоножко
Светлана Билоножко - украинская певица, диктор-ведущая программ УТ-1, сообщает Википедия. Заслуженная артистка Украины (1995 год), народная артистка Украины (1999 год). Светлана Билоножко участница и лауреат многих всеукраинских фестивалей: "Песенный вернисаж", "Песня года", "Шлягер года" и т.д.
Участвовала в большом числе благотворительных акций, концертах для детей-сирот, воинов-афганцев, участников ВОВ, участников ликвидации аварии на ЧАЭС, телемарафонах "Память".
В 1999 году вместе с мужем Виталием Билоножко запатентовали собственный проект-фестиваль семейного творчества "Мелодия двух сердец".
