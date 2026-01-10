Светлана Билоножко показалась на могиле мужа: "Два года прошло"

Вдова Виталия Билоножко вместе с дочерью сделали заявление на месте его упокоения.

https://glavred.info/starnews/svetlana-bilonozhko-pokazalas-na-mogile-muzha-dva-goda-proshlo-10731056.html Ссылка скопирована

Светлана Билоножко - годовщина смерти Виталия Билоножка / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Светлана Билоножко

Вы узнаете:

Светлана и Марина Билоножко пришли на могилу певца Виталия Билоножка

Как они почтили его память

Семья народного артиста Украины Виталия Билоножка почтила память артиста, посетив его могилу. Об этом сообщила дочь знаменитости Марина в Instagram.

Со дня смерти Виталия Билоножка прошло уже два года. Дочка певца показала заснеженное Байковое кладбище в Киеве, где покоится артист. Она поделилась воспоминаниями о том, что погода напомнила ей день похорон отца.

видео дня

"Два года прошло и такая же погода", — написала дочь народного артиста.

Виталий Билоножко - дата смерти / фото: instagram.com, Марина Билоножко

Марина также заявила, что семья все еще скорбит о потере мужа и отца. Светлана Билоножко поддержала слова дочери, репостнув ее сториз. Семья принесла на могилу Билоножка несколько букетов цветов — разноцветные и красные гвоздики, а также розово-желтые розы. Также родные поделились любимыми песнями Виталия.

"Скорбим, помним. Навсегда в наших сердцах", — написала Марина Билоножко.

Могила Виталия Билоножка / фото: instagram.com, Виталий Билоножко

Причина смерти Виталия Билоножка

Народный артист Украины Виталий Билоножко скончался 9 января 2024 года в возрасте 70 лет. По словам его вдовы Светланы, причиной трагедии стала внезапная остановка сердца в больнице. Состояние певца осложнялось многолетней борьбой с сахарным диабетом, а переживания из-за войны только усугубили проблемы со здоровьем.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что украинская певица Екатерина Бужинская, которая уже длительное время проходит лечение глаза после травмы, обратилась к фанатам со срочным сообщением. Артистка заявила, что разрывает сотрудничество с Михаилом Грицканом.

Также российская балерина Светлана Захарова, родом из Луцка, столкнулась с серьезными проблемами в Италии. Представители Посольства Украины в Италии ранее призвали мэра Флоренции посодействовать отмене перформансов балерины.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Светлана Билоножко Светлана Билоножко - украинская певица, диктор-ведущая программ УТ-1, сообщает Википедия. Заслуженная артистка Украины (1995 год), народная артистка Украины (1999 год). Светлана Билоножко участница и лауреат многих всеукраинских фестивалей: "Песенный вернисаж", "Песня года", "Шлягер года" и т.д.

Участвовала в большом числе благотворительных акций, концертах для детей-сирот, воинов-афганцев, участников ВОВ, участников ликвидации аварии на ЧАЭС, телемарафонах "Память".

В 1999 году вместе с мужем Виталием Билоножко запатентовали собственный проект-фестиваль семейного творчества "Мелодия двух сердец".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред