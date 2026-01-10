Укр
Светлана Билоножко показалась на могиле мужа: "Два года прошло"

Кристина Трохимчук
10 января 2026, 11:17обновлено 10 января, 11:56
23
Вдова Виталия Билоножко вместе с дочерью сделали заявление на месте его упокоения.
Светлана и Виталий Билоножки
Светлана Билоножко - годовщина смерти Виталия Билоножка / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Светлана Билоножко

Вы узнаете:

  • Светлана и Марина Билоножко пришли на могилу певца Виталия Билоножка
  • Как они почтили его память

Семья народного артиста Украины Виталия Билоножка почтила память артиста, посетив его могилу. Об этом сообщила дочь знаменитости Марина в Instagram.

Со дня смерти Виталия Билоножка прошло уже два года. Дочка певца показала заснеженное Байковое кладбище в Киеве, где покоится артист. Она поделилась воспоминаниями о том, что погода напомнила ей день похорон отца.

видео дня

"Два года прошло и такая же погода", — написала дочь народного артиста.

Виталий Билоножко дата смерти
Виталий Билоножко - дата смерти / фото: instagram.com, Марина Билоножко

Марина также заявила, что семья все еще скорбит о потере мужа и отца. Светлана Билоножко поддержала слова дочери, репостнув ее сториз. Семья принесла на могилу Билоножка несколько букетов цветов — разноцветные и красные гвоздики, а также розово-желтые розы. Также родные поделились любимыми песнями Виталия.

"Скорбим, помним. Навсегда в наших сердцах", — написала Марина Билоножко.

Могила Виталия Билоножка
Могила Виталия Билоножка / фото: instagram.com, Виталий Билоножко

Причина смерти Виталия Билоножка

Народный артист Украины Виталий Билоножко скончался 9 января 2024 года в возрасте 70 лет. По словам его вдовы Светланы, причиной трагедии стала внезапная остановка сердца в больнице. Состояние певца осложнялось многолетней борьбой с сахарным диабетом, а переживания из-за войны только усугубили проблемы со здоровьем.

украинская певица Екатерина Бужинская, которая уже длительное время проходит лечение глаза после травмы, обратилась к фанатам со срочным сообщением. Артистка заявила, что разрывает сотрудничество с Михаилом Грицканом.

российская балерина Светлана Захарова, родом из Луцка, столкнулась с серьезными проблемами в Италии. Представители Посольства Украины в Италии ранее призвали мэра Флоренции посодействовать отмене перформансов балерины.

О персоне: Светлана Билоножко

Светлана Билоножко - украинская певица, диктор-ведущая программ УТ-1, сообщает Википедия. Заслуженная артистка Украины (1995 год), народная артистка Украины (1999 год). Светлана Билоножко участница и лауреат многих всеукраинских фестивалей: "Песенный вернисаж", "Песня года", "Шлягер года" и т.д.
Участвовала в большом числе благотворительных акций, концертах для детей-сирот, воинов-афганцев, участников ВОВ, участников ликвидации аварии на ЧАЭС, телемарафонах "Память".
В 1999 году вместе с мужем Виталием Билоножко запатентовали собственный проект-фестиваль семейного творчества "Мелодия двух сердец".

Россия ударила по энергетике: где в Украине до сих пор остаются перебои со светом

Препятствие для мира: СМИ узнали о серьезном недовольствеТрампа Путиным

Трамп и Зеленский в Давосе подпишут соглашение на $800 млрд - The Telegraph

Китайский гороскоп на сегодня 10 января: Козлам - потери, Обезьянам - штрафы

Для трех знаков зодиака самое трудное уже позади: им теперь уготован только успех

Украинцев предупреждают о подорожании ранее доступного белкового продукта

Жило с именем палача 55 лет: какой город Украины назывался в честь друга Сталина

Удар "Орешником" по Львовской области - в Reuters назвали цель и последствия атаки

