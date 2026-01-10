Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Любимой балерине Путина родом из Луцка устроили проблемы в Италии — детали

Кристина Трохимчук
10 января 2026, 06:00
92
Светлана Захарова не сможет выступить на европейской сцене.
Светлана Захарова - прима Большого театра
Светлана Захарова - прима Большого театра / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Светлана Захарова

Вы узнаете:

  • Балерине-путинистке Светлане Захаровой отметили выступления в Италии
  • Почему это произошло

Известная российская балерина Светлана Захарова, родом из Луцка, столкнулась с серьезными проблемами в Италии. Как сообщает флорентийский театр Maggio Musicale Fiorentino, где должны были пройти выступления балерины, все мероприятия с ее участием были отменены.

Театр "временно приостановил" перформанс путинистки из-за "международного напряжения, которое может поставить под угрозу успешное проведение спектакля".

видео дня
Светлана Захарова - доверенное лицо Владимира Путина
Светлана Захарова - доверенное лицо Владимира Путина / фото: instagram.com, Светлана Захарова

К отмене выступлений Захаровой приложили руку украинские дипломаты: представители Посольства Украины в Италии ранее призвали мэра Флоренции посодействовать отмене перформансов балерины. Как оказалось, международный резонанс сработал, и Светлана не сможет выступить на итальянской земле.

Ранее усилиями украинских дипломатов удалось сорвать гастроли путинистки в Республике Словения. Балерина должна была выступить в Любляне, однако перформанс был отменен.

Светлана Захарова балерина
Светлана Захарова балерина / фото: instagram.com, Светлана Захарова

Кто такая Светлана Захарова

Светлана Захарова — яркий представитель культурных деятелей, которые продвигают "русский мир" своим творчеством. Балерина родилась в Луцке, однако покинула Украину ради работы в Большом театре. Карьера путинистки сложилась настолько удачно, что она стала членом партии "Единая Россия". Захарова открыто поддержала вторжение РФ в Украину в 2014 году, а в 2024 году за заслуги перед кремлевским режимом стала доверенным лицом диктатора Владимира Путина.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что известная украинская продюсерка Елена Мозговая рассказала о своих серьезных проблемах со здоровьем. Сначала она с дочкой посетила спектакль, позже пережила обстрел террористической армии РФ, а после этого ей пришлось собираться в больницу.

Также Надин Головчук раскрыла все подробности расставания с актером Тарасом Цимбалюком. Победительницу возмутили заявления Цимбалюка, ведь в лицо он говорил ей совсем другое. Из своего жизненного опыта девушка поняла, что в их отношениях появился кто-то третий.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Путин новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Вспыхнул пожар, а власти готовят эвакуацию: Россию мощно атаковали дроны

Вспыхнул пожар, а власти готовят эвакуацию: Россию мощно атаковали дроны

07:47Мир
В Киеве гремят взрывы: РФ массированно атакует ударными дронами

В Киеве гремят взрывы: РФ массированно атакует ударными дронами

23:30Украина
"До конца месяца": Зеленский раскрыл два варианта соглашения с РФ по территориям

"До конца месяца": Зеленский раскрыл два варианта соглашения с РФ по территориям

22:53Война
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра 10 января: Козлам - потери, Обезьянам - штрафы

Китайский гороскоп на завтра 10 января: Козлам - потери, Обезьянам - штрафы

Украинцев предупреждают о подорожании ранее доступного белкового продукта

Украинцев предупреждают о подорожании ранее доступного белкового продукта

Для трех знаков зодиака самое трудное уже позади: им теперь уготован только успех

Для трех знаков зодиака самое трудное уже позади: им теперь уготован только успех

Гороскоп Таро на завтра 10 января: Овнам — рост, Скорпионам — справедливость

Гороскоп Таро на завтра 10 января: Овнам — рост, Скорпионам — справедливость

Жило с именем палача 55 лет: какой город Украины назывался в честь друга Сталина

Жило с именем палача 55 лет: какой город Украины назывался в честь друга Сталина

Последние новости

07:47

Вспыхнул пожар, а власти готовят эвакуацию: Россию мощно атаковали дроны

06:55

Фортуна наконец им улыбнулась: у каких знаков зодиака финансы скоро пойдут вверх

06:28

Почему россияне побоялись бить Орешниковым по Киеву?мнение

06:24

Гороскоп на январь-февраль 2026: для кого год начнётся с мощного поворота судьбыВидео

06:00

Любимой балерине Путина родом из Луцка устроили проблемы в Италии — детали

"Орешник" годится только для запугивания, Путин в очередной раз доказал свою неадекватность - Криволап"Орешник" годится только для запугивания, Путин в очередной раз доказал свою неадекватность - Криволап
05:30

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке отца с сыном за 19 секунд

05:23

Как избавиться от запаха чеснока на руках: лайфхак, который поможет моментально

04:43

Гороскоп на завтра 11 января: Тельцам – радость, Рыбам – болезненная ссора

04:00

Немалый штраф и год без прав: за какие лекарства в Украине наказывают водителейВидео

Реклама
03:30

Астрономы обнаружили астероид рекордных размеров: есть ли опасность для Земли

02:58

"Сніговий" или "сніжний" - как правильно: ошибка, которую делают почти все

02:30

Видели все, но объяснение знают единицы: почему кот открывает рот, когда нюхаетВидео

01:43

Пыль исчезает как по волшебству: один приём — и дом сияет неделямиВидео

00:50

Новый прогноз по доллару: ждать ли резкого валютного скачка и когда

09 января, пятница
23:30

В Киеве гремят взрывы: РФ массированно атакует ударными дронами

23:06

Когда РФ может нанести новый удар Орешником: названы вероятные сроки

23:06

"Технически он уже не наш": эксперт сказал, удастся ли ВСУ удержать Покровск

22:53

"До конца месяца": Зеленский раскрыл два варианта соглашения с РФ по территориям

22:18

Забывать нельзя: что нужно сделать с колесами авто после 160 км пробега

22:04

"Пятиэтажка станет холодильником": названы сроки промерзания домов без тепла

Реклама
21:39

Сын Бекхэмов поставил дикое условие своим родителям: что происходит

21:10

Не только красивые, но и уникальные: какие фамилии имеют особые украинские корни

20:46

P. Diddy написал письмо президенту США с просьбой о помиловании: что ответил Трамп

20:36

Более 13 часов без света: появились новые графики отключений для Запорожья на 10 января

20:20

Россия хочет "выключить" города: Зеленский заявил о новых вызовах для мираВидео

20:18

Свет будут отключать весь день: график отключений для Черкасс и области на 10 января

20:12

Водителей призвали положить лимон на авто - неожиданный, но рабочий лайфхак

20:02

Тысячи домов без отопления: названы сроки восстановления подачи тепла в Киеве

19:51

Люди, родившиеся в эти месяцы, отличаются уникальной внимательностью - кто они

19:33

Киркоров рассказал о самоубийстве: почему он решил уйти

19:29

Шмыгаль и Федоров уходят с должностей, состав Ставки изменили - что известно

19:19

Каникулы продлят не везде: как будет проходить обучение в школах Тернополя

19:08

"Атака на Данию или захват Гренландии": раскрыт вероятный сценарий Трампа

19:06

Удар "Орешником" по Львовской области - в Reuters назвали цель и последствия атакиФото

19:01

Очищение власти от влияния Ермака будет неполным без перезагрузки НБУ, - журналист

18:55

Тараса Цимбалюка захейтили за фото с Дарьей Петрожицкой

18:47

Почему коты везде ходят за своими хозяевами: названы неожиданные причиныВидео

18:34

Легендарная Атлантида была в Украине – ученые нашли уникальное сокровище в Черном мореВидео

18:30

Собаки-гении существуют: они осваивают человеческий язык и учат новые слова

18:23

В Украине разбушуется циклон: названы области, куда придет настоящий холод

Реклама
18:19

Война завела Россию в экономический тупик, прогноз для Путина неутешителенмнение

18:09

Ударят морозы до -20°C: украинцев предупредили об экстремальной погоде

18:08

РФ цинично атаковала два судна в порту Одесской области: есть погибший и раненыеФото

17:55

Для трех знаков зодиака самое трудное уже позади: им теперь уготован только успех

17:30

О границах 2022 года речь не идет: мрачный сценарий окончания войны в Украине

17:22

Пик подорожания близок: цена на один фрукт ударит по кошелькам украинцев

17:09

Доллар безумно подскочил и побил новый рекорд: курс валют на 12 января

17:08

Свет будут отключать всем: в Укрэнерго рассказали о графиках на 10 января

17:05

Франция рассмотрит выход из НАТО - что стало причиной

17:03

Елену Мозговую срочно госпитализировали — что она сообщила

Новости Украины
ПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Новости Киева
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять