Светлана Захарова не сможет выступить на европейской сцене.

https://glavred.info/starnews/lyubimoy-balerine-putina-rodom-iz-lucka-ustroili-problemy-v-italii-detali-10730894.html Ссылка скопирована

Светлана Захарова - прима Большого театра / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Светлана Захарова

Вы узнаете:

Балерине-путинистке Светлане Захаровой отметили выступления в Италии

Почему это произошло

Известная российская балерина Светлана Захарова, родом из Луцка, столкнулась с серьезными проблемами в Италии. Как сообщает флорентийский театр Maggio Musicale Fiorentino, где должны были пройти выступления балерины, все мероприятия с ее участием были отменены.

Театр "временно приостановил" перформанс путинистки из-за "международного напряжения, которое может поставить под угрозу успешное проведение спектакля".

видео дня

Светлана Захарова - доверенное лицо Владимира Путина / фото: instagram.com, Светлана Захарова

К отмене выступлений Захаровой приложили руку украинские дипломаты: представители Посольства Украины в Италии ранее призвали мэра Флоренции посодействовать отмене перформансов балерины. Как оказалось, международный резонанс сработал, и Светлана не сможет выступить на итальянской земле.

Ранее усилиями украинских дипломатов удалось сорвать гастроли путинистки в Республике Словения. Балерина должна была выступить в Любляне, однако перформанс был отменен.

Светлана Захарова балерина / фото: instagram.com, Светлана Захарова

Кто такая Светлана Захарова

Светлана Захарова — яркий представитель культурных деятелей, которые продвигают "русский мир" своим творчеством. Балерина родилась в Луцке, однако покинула Украину ради работы в Большом театре. Карьера путинистки сложилась настолько удачно, что она стала членом партии "Единая Россия". Захарова открыто поддержала вторжение РФ в Украину в 2014 году, а в 2024 году за заслуги перед кремлевским режимом стала доверенным лицом диктатора Владимира Путина.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что известная украинская продюсерка Елена Мозговая рассказала о своих серьезных проблемах со здоровьем. Сначала она с дочкой посетила спектакль, позже пережила обстрел террористической армии РФ, а после этого ей пришлось собираться в больницу.

Также Надин Головчук раскрыла все подробности расставания с актером Тарасом Цимбалюком. Победительницу возмутили заявления Цимбалюка, ведь в лицо он говорил ей совсем другое. Из своего жизненного опыта девушка поняла, что в их отношениях появился кто-то третий.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред