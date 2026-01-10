Вы узнаете:
- Балерине-путинистке Светлане Захаровой отметили выступления в Италии
- Почему это произошло
Известная российская балерина Светлана Захарова, родом из Луцка, столкнулась с серьезными проблемами в Италии. Как сообщает флорентийский театр Maggio Musicale Fiorentino, где должны были пройти выступления балерины, все мероприятия с ее участием были отменены.
Театр "временно приостановил" перформанс путинистки из-за "международного напряжения, которое может поставить под угрозу успешное проведение спектакля".
К отмене выступлений Захаровой приложили руку украинские дипломаты: представители Посольства Украины в Италии ранее призвали мэра Флоренции посодействовать отмене перформансов балерины. Как оказалось, международный резонанс сработал, и Светлана не сможет выступить на итальянской земле.
Ранее усилиями украинских дипломатов удалось сорвать гастроли путинистки в Республике Словения. Балерина должна была выступить в Любляне, однако перформанс был отменен.
Кто такая Светлана Захарова
Светлана Захарова — яркий представитель культурных деятелей, которые продвигают "русский мир" своим творчеством. Балерина родилась в Луцке, однако покинула Украину ради работы в Большом театре. Карьера путинистки сложилась настолько удачно, что она стала членом партии "Единая Россия". Захарова открыто поддержала вторжение РФ в Украину в 2014 году, а в 2024 году за заслуги перед кремлевским режимом стала доверенным лицом диктатора Владимира Путина.
