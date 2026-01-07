Неузнаваемая Повалий с вставными зубами вспомнила о боге на фоне кремля

Кратко:
- Как сейчас выглядит запроданка
- О каких ценностях запела путинистка
Певица Таисия Повалий, которая сбежала из Украины и открыто поддерживает террористическое вторжение РФ на свою родину, показала новое видео, в котором засверкала новыми вставными зубами и вспомнила бога.
Соответствующим видео предательница поделилась на своей странице в Instagram. В дешевом видео на фоне кремля, Повалий прыгает под свой новый трек, и меняется лишь три локации. Очевидно, что бюджет данного "клипа" - минимальный, снятый чуть ли не на камеру смартфона.
К слову, предательница, которая поддерживает убийства мирных украинских жителей Россией, поет песню "С богом". Основной месседж - все будет хорошо, с богом.
Повалий и Путин
Ранее Повалий досталась "честь" развлекать своим пением самого диктатора и террориста, президента РФ Путина. Певицу вместе с другими верными режиму исполнителями отправили увеселять президента страны-агрессора и его гостей.
О персоне: Таисия Повалий
Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год — народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".
