Неузнаваемая Повалий с вставными зубами вспомнила о боге на фоне кремля

Певица Таисия Повалий, которая сбежала из Украины и открыто поддерживает террористическое вторжение РФ на свою родину, показала новое видео, в котором засверкала новыми вставными зубами и вспомнила бога.

Соответствующим видео предательница поделилась на своей странице в Instagram. В дешевом видео на фоне кремля, Повалий прыгает под свой новый трек, и меняется лишь три локации. Очевидно, что бюджет данного "клипа" - минимальный, снятый чуть ли не на камеру смартфона.

Повалий вспомнила бога / Фото скриншот

К слову, предательница, которая поддерживает убийства мирных украинских жителей Россией, поет песню "С богом". Основной месседж - все будет хорошо, с богом.

Повалий вспомнила бога / Фото скриншот

Повалий и Путин

Ранее Повалий досталась "честь" развлекать своим пением самого диктатора и террориста, президента РФ Путина. Певицу вместе с другими верными режиму исполнителями отправили увеселять президента страны-агрессора и его гостей.

О персоне: Таисия Повалий Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год — народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".

