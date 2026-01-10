Почему 11 января нужно избегать использования острых предметов: какой праздник

Вы узнаете:
В воскресенье, 11 января, в православном календаре день памяти святого преподобного Теодосия Великого. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Теодосий Великий - один из выдающихся подвижников христианской аскетической традиции, живший в V-VI веках и оставивший глубокий след в истории монашества и духовной жизни Восточной Церкви. Его деятельность и духовная наука стали основой для развития монашества на Ближнем Востоке и Византийской империи.
Родился Теодосий в конце V века в Константинополе или его окрестностях, в христианской семье, где с раннего возраста прививали любовь к Богу и духовной дисциплине. Еще юношей он почувствовал призвание к монашеской жизни и вступил в монастырь, где под руководством опытных духовных наставников начал путь аскетического усовершенствования.
Известно, что преподобный Теодосий Великий стремился к суровой созерцательной жизни и глубокой молитве. Он основал несколько монастырей, среди которых особенно известен монастырь на Святой Горе (Иорданской пустыне), ставший центром духовного обучения и местом жизни для многочисленных учеников. Его монастырское сообщество было отмечено строгим соблюдением правил, трудом и молитвой, что способствовало формированию единства и духовной глубины монашеской жизни.
Преподобный Теодосий Великий отличался великой духовной мудростью. Он оставил многочисленные наставления по преодолению страстей, сохранению внутренней чистоты и любви к ближним. Особо подчеркивал значение смирения, терпения и постоянной молитвы как средств приближения к Богу. Его духовное наследие вдохновляло следующие поколения монахов и мирян, искавших духовного очищения и внутреннего мира.
Приметы 11 января
- Северный ветер и безоблачное небо ожидают сильные морозы.
- Шум в лесу (деревья, листья) - по поверью, это знак будущих теплых дней.
- Облака низко над горизонтом - до сильного холода.
Что нельзя делать 11 января
По народным приметам в этот день существуют определенные запреты. Не советуют давать деньги взаймы - говорят, что иначе весь год человек рискует провести в долговой яме. Следует избегать использования острых или колючих предметов, чтобы не пораниться, а также воздержаться от дальних поездок, которые могут оказаться неудачными. К тому же в старину верили, что Теодосий - опасный день для простуды: если подхватить холод, вылечиться будет тяжело.
Что можно делать 11 января
В православный праздник верующие обращаются к преподобному Теодосию с молитвами, прося его поддержки в семейных делах. Святого считают защитником пожилых и нуждающихся, а также тех, кто ищет свой жизненный путь и нуждается в духовном руководстве.
