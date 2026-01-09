Укр
Читать на украинском
Почему 10 января нельзя выносить мусор из дома: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
9 января 2026, 13:39
20
10 января не стоит выносить мусор и золу в спешке - вместе с отходами можно случайно выбросить и свое счастье.
Какой 10 января праздник
Какой 10 января праздник / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 10 января
  • Что можно и нельзя делать 10 января
  • Приметы 10 января

В субботу, 10 января, в православном календаре - день памяти святых Пратулинских мучеников. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 9 января

Пратулинские мученики - это группа православных священников и мирян, погибших за веру в восточное православие на территории современной Польши в XIX веке. Их чтит римско-католическая церковь, потому что большинство из них отказались перейти в унию с римско-католической церковью по приказу российских властей.

видео дня

Церковный праздник 10 января - день памяти святого Григория Нисского и святого преподобного Маркияна

Григорий - выдающийся богослов, философ и мистик, один из Каппадокийских Отцов, значительно повлиявший на формирование христианского учения о Троице и духовной жизни человека. Его труды до сих пор остаются источником мудрости для богословов, философов и всех, кто стремится к глубокому духовному познанию.

Григорий Нисский родился около 335 года в городе Нисса (современная Турция) в выдающейся христианской семье. Его брат Василий Великий стал одним из самых влиятельных богословов своего времени, а сестра Макрина младшая была известной подвижницей, повлиявшей на духовное развитие Григория.

Получив основательное образование в Кесарии Каппадокийской, он глубоко изучал философию, риторику и христианское богословие. С ранней юности Григорий стремился к духовному совершенству, и впоследствии избрал путь служения Богу через священство и монашество.

Особое место в жизни святого Григория занимал аскетизм. Он считал, что молитва, пост и духовная дисциплина способствуют внутреннему очищению и единению с Богом. Его духовные наставления подчеркивают важность постоянного самосовершенствования и борьбы со злом в сердце. Григорий Нисский умер около 395 года в Нисси.

Святой Маркиян Киринейский - выдающийся христианский подвижник IV века, отдавший свою жизнь молитве, посту и духовному самосовершенствованию. Его путь является ярким примером аскетизма и преданности Богу, вдохновляющим верующих и сегодня.

Преподобный Маркиян родился в IV веке в регионе Сирии и Палестины, в то время, когда христианское монашество начало активно развиваться. Известно, что его духовным наставником была семья, чтившая христианскую веру, а пример подвижнической жизни сестры и родственников повлиял на его решение посвятить себя служению Богу.

С ранних лет Маркиян стремился к духовной глубине, и впоследствии избрал жизнь отшельника. Он удалился от мира, поселился в скромной келье и посвятил себя посту, молитве и размышлениям о спасении души. Даже свет свечей он заменил духовным просветлением, что символизирует его непосредственное единение с Богом.

Маркиян известен своей непрестанной молитвой и аскетическими подвигами. В течение многих лет он практиковал строгий пост и полную преданность духовной жизни, избегая любых мирских развлечений и удобств. Его келья стала местом, где царили тишина и покой, а его пример привлекал внимание других монахов, приходивших за духовной наукой и советом.

Несмотря на просьбу епископов покинуть пустыню и служить людям, Маркиян отказался, считая, что путь одинокой молитвы является высшей формой служения Господу. Во время своей жизни он взял только двух учеников, соблюдая строгую дисциплину, но оставаясь главным образом затворником. В конце жизни святой Маркиан просил похоронить себя тайно, желая уйти от посмертной славы. Эта скромность и преданность Богу стали символом его духовного величия.

Приметы 10 января

  • Ясное небо или мороз утром предвещает холодную и снежную погоду на ближайшие дни.
  • Облачно или теплее обычного - предвестник ветра и оттепели.
  • Сильный ветер 10 января - ждите ветреную и малоснежную погоду в ближайшее время.

Что нельзя делать 10 января

В этот день не стоит лениться - святого Григория считали трудолюбивым, поэтому он поддерживает трудящихся. Нельзя просто встряхивать крошки со стола: их следует отдать птичкам или животным, чтобы уберечься от болезней. Также не стоит выносить мусор и золу в спешке - вместе с отходами можно случайно выбросить и свое счастье.

Что можно делать 10 января

В этот день люди обращаются к святителю Григорию с молитвой о здоровье, успехе в делах и учебе, а также просят помощи в семейных трудностях и гармонии в доме.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

праздник приметы календарь праздников церковный праздник
