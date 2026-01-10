Укр
Почему хлорофитум чахнет зимой: тревожные сигналы, которые нельзя игнорировать

Анна Ярославская
10 января 2026, 10:52
Хлорофитум — идеальное растение для квартиры. Главное - знать, как за ним правильно ухаживать.
Хлорофитум
Эксперты поделились секретами ухода за хлорофитумом / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какие ошибки допускают цветоводы при выращивании хлорофитума
  • Когда нужно прекратить подкормки растения
  • Как правильно поливать хлорофитум

Хлорофитум - это очень неприхотливое растение. Если соблюдать несколько простых правил, то с ним подружится даже начинающий цветовод.

На Youtube-канал Vikky Flowers рассказали, как ухаживать за хлорофитумом, чтобы он был пышным.

Ранее Главред составил список неприхотливых комнатных растений - с ними справится и новичок. Читайте материал: Топ-5 неубиваемых цветов: домашние растения, за которыми не надо ухаживать.

Хлорофитум - уход

Первое и самое важное правило: не стоит сажать маленькое растение в большой вазон. Ему нужно потратить много сил для того, чтобы корнями заполнить полностью весь земляной ком, только после этого хлорофитум сможет начать наращивать верхнюю зеленую массу.

Для начала выбирайте горшок маленького объема. Потом пересадите растение, когда корневая система будет достаточно зрелая и заполнит весь земляной ком.

Где любит стоять хлорофитум? На этот вопрос можно ответить, если знать одно важное правило, которое касается освещенности. Для хлорофитума нужен яркий, но рассеянный свет. Если растение будет находиться в достаточно темном помещении, то листья будут полностью зелеными. Если поставить его возле южного окна, но с притенением, то на листьях будет проявляться правильный светлый окрас.

Если вы будете держать свой хлорофитум длительное время в достаточно темном углу квартиры, то он может перестать расти.

Хлорофитум любит восточные и западные окна. Он может переносить прямые солнечные лучи, но только ранним утром либо на закате.

Также очень важную роль играет температурный режим. Хлорофитум хорошо растет при обычной комнатной температуре, но будьте внимательны к температуре в зимний период. Он плохо переносит, когда температура в помещении опускается ниже 10 градусов.

Как правильно поливать хлорофитум

Особую важную роль в уходе за хлорофитумом имеет полив. Дело в том, что корневая система растения имеет баллонообразную форму, которая накапливает влагу. Поэтому растение достаточно выносливо к продолжительной засухе.

Поливать растение необходимо достаточно часто, но полив должен быть умеренным, чтобы вода не застаивалась в корневой системе и это не привело к ее загниванию.

Также хлорофитум очень любит опрыскивание теплой водой. Чем чаще вы будете опрыскивать растение, тем быстрее оно будет расти и развиваться. Важно, чтобы вода при опрыскивании не застаивалась в центре розетки - это может привести к ее загниванию и даже отмиранию.

Чем удобрять хлорофитум

Огромное значение при выращивании хлорофитума имеют подкормки, поскольку это декоративно-лиственное растение. Хлорофитум умеет цвести, но его основная его красота именно в пышности куста, поэтому подкормки для хлорофитума нужно выбирать с большим содержанием азота. Именно азот способствует активному наращиванию зеленой массы.

Подкармливать растение нужно два раза в месяц, чередуя органические и минеральные удобрения, чтобы зеленый куст был красивый и пышный.

В период покоя - с октября по январь - подкормки следует исключить, так как растение должно отдохнуть.

Чего не любит хлорофитум

Зимой держите растение подальше от сквозняков из окон, дверей, радиаторов и вентиляционных отверстий.

Внезапные перепады температуры вызывают стресс у хлорофитума и могут привести к повреждению листьев, даже если полив осуществляется правильно.

Какой способ размножения у хлорофитума

Растение выпускает длинные усики, на конце которых образуются готовые новые растения.

Что делать с детками хлорофитума? Вы можете срезать такой усик и это новое растение необходимо поставить в воду для предварительного укоренения, а потом высадить в грунт. Таким образом вы можете в кратчайшие сроки обеспечить себе большую армию хлорофитумов без особых усилий.

Именно благодаря вот этим боковым отводкам с новыми растениями хлорофитум получил такое название как "паучий цветок".

Чем полезен хлорофитум дома

Хлорофитум прекрасно очищает воздух от угарного газа и формальдегидов.

Так как наибольшее количество угарного газа в доме находится на кухне, то цветоводы стараются украсить ее таким цветком.

"Смело заводите хлорофитум, он увлажняет воздух и очищает ауру", - резюмировала Вика.

Как понять, что хлорофитуму плохо

Эксперты рассказали изданию Martha Stewart на какие тревожные признаки стоит обратить внимание зимой - они могут свидетельствовать, что растению угрожает опасность.

Бледная и увядшая листва, а также замедленный рост листьев могут указывать на недостаток солнечного света. Если вы заметили эти признаки, переместите растение ближе к окну или используйте фитолампу, чтобы увеличить количество света, попадающего на него.

Пожелтение листьев, скорее всего, является результатом чрезмерного полива или плохого дренажа. Если вы заметили этот тревожный признак, дайте почве лучше просохнуть между поливами и проверьте, не забиты ли дренажные отверстия.

Потемневшие кончики листьев часто свидетельствуют о низкой влажности. Поврежденные участки не восстановятся, но повышение влажности предотвратит высыхание краев новых листьев. Затем удалите листья с потемневшими кончиками, чтобы растение могло сосредоточиться на здоровых частях своей листвы.

Смотрите видео - Как сделать, чтобы хлорофитум был пышным - секреты ухода:

Ранее Главред писал о еще одном выносливом растении, и это - алоэ вера. Этот суккулент способен выдерживать нерегулярный полив, но это не значит, что у этих растений не бывает проблем. Если ваше растение алоэ находится на грани гибели, это, как правило, признак того, что что-то не так в его среде обитания. Читайте - как вернуть к жизни алоэ.

Вам также может быть интересно:

О ресурсе: Vikky Flowers

На Youtube-канал Vikky Flowers подписаны более 22 тысяч человек. Автор канала Виктория делится советами по уходу за комнатными растениями.

"Давайте вместе создадим зелёный мир в наших домах. Будем лечить растения, а они будут лечить наши души. Будем подбирать брошенные цветы на мусорниках, скупим все умираюшие цветы в цветочных магазинах, будем много пересаживать, и конечно много общаться", - говорится в описании к каналу.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

комнатные растения хлорофитум
