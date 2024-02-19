Чем полезен хлорофитум в доме: свойства цветка, о которых вы не догадывались

Главред расскажет, что приносит в дом цветок Хлорофитум и как он может влиять на людей, которые живут в этом доме.

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Чем полезен хлорофитум в доме / коллаж: Гларвед, фото: скриншот ТикТок

Хлорофитум - довольно привычное растение в домах многих людей, однако мало кто знает, что этот цветок означает и может принести в дом своим обладателям. Мы расскажем, чем полезен хлорофитум в доме и куда его лучше поставить.

Что означает цветок хлорофитум

Название этого цветка происходит от греческих слов chloros и phyton, которые означают "желтый/зеленый" и "растение". Есть поверие, что этот цветок способен приносить счастье своим обладателям. Особенно тем, кто часто печалится и испытывает грусть.

Что приносит в дом цветок хлорофитум

Это зеленое растение способно убивать бактерии и вирусы, очищать воздух от вредных примесей, например - ацетона, формальдегида. Благодаря этому цветку, может облегчиться процес дыхания в доме. Хлорофитум способен сначала впитывать влагу, а затем снова отдавать её воздуху.

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Также, некоторые источники указывают, что этот цветок считается мужским и его особенно хорошо выращивать его в доме, где есть мужчины.

Куда поставить хлорофитум по фен-шуй

Как правило, в спальнях и детских комнатах стоит размещать те растения, листья которых растут вверх, соответственно, Хлорофитум не стоит ставить в детской комнате или там, где спят. Лучшее место для него - это восточная, юго-восточная или южная часть помещения. Однако очень важно избегать прямых солнечных лучей.

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