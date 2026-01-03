Укр
Что делать, если алоэ начал гнить: простые шаги для спасения погибающего растения

Анна Ярославская
3 января 2026, 10:56
Эксперты рассказали, как правильно ухаживать за алоэ, если оно начало чахнуть.
Алоэ вера
Как спасти погибающее растение алоэ / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Где должно стоять алоэ
  • Как понять, что алоэ не хватает воды
  • Как вернуть к жизни погибающее растение

Алоэ вера — это выносливый суккулент, способный выдерживать нерегулярный полив, но это не значит, что у этих растений не бывает проблем. Если ваше растение алоэ находится на грани гибели, это, как правило, признак того, что что-то не так в его среде обитания. Как вернуть к жизни алоэ - разобрался Главред.

К слову, растение алоэ способно цвести даже в домашних условиях. Добиться цветения не так уж и сложно, самое главное - иметь терпение. Детальнее читайте в материале: Алоэ умеет цвести: как заставить столетник выпустить стрелки в домашних условиях.

Как понять, что алоэ пора поливать?

Алоэ — суккулент, а это значит, что растение запасает воду в листьях и подвержено переувлажнению. Если ваше растение выглядит слабым, начните с корректировки режима полива. Сухие, коричневые листья — признак недостаточного полива, а мягкие листья означают, что почва слишком влажная. Опытные цветоводы всегда советуют проверять уровень влажности почвы перед поливом. Алоэ должно значительно просохнуть перед следующим поливом, пишет Martha Stewart.

Если алоэ слишком долго обходится без воды, у него могут появиться коричневые листья у основания. В этом случае их нужно обрезать и скорректировать полив.

Нижние листья также могут отмирать, потому что это самые старые листья, и они естественным образом отмирают с возрастом.

Какое освещение нужно алоэ?

Для нормального роста алоэ необходимо достаточное количество рассеянного солнечного света. Если его содержать в условиях повышенной влажности и недостатка света, растение определенно пострадает. При этом следует избегать избытка света, так как это может привести к выцветанию листвы. Алоэ рекомендуется размещать примерно в 30 сантиметрах от окна, выходящего на юг или запад.

Еще одна причина того, что алоэ погибает, состоит в том, что растение переросло свой горшок, и его нужно разделить на более мелкие части.

Если листья алоэ поникли и пожелтели, выньте растение из горшка и обрежьте размягченные корни. Скорее всего, растение пострадало от переувлажнения. В лучшем случае после обрезки останется достаточно здоровых корней, чтобы растение продолжало расти. Пересадите растение в свежую почву и сократите полив.

Если у вашего алоэ проблемы, лучше избегать подкормки. Лучше найти проблему и решить ее, прежде чем добавлять удобрения. Если вы все же хотите подкормить алоэ, то рекомендуется использовать органическое удобрение, поскольку оно менее агрессивно и не обожжет растение.

Если вы попробовали вышеперечисленное, а ваше растение все еще страдает, возможно, оно поражено вредителями или грибковым заболеванием. К распространенным вредителям относятся щитовки, мучнистые червецы или паутинные клещи.

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Цветовод Леся, которая ведет Youtube-канал kirgisska, поделилась свои опытом спасения алоэ.

Девушка получила растение бесплатно и в плохом состоянии, но смогла вернуть его к жизни.

Алоэ
Алоэ / скриншот

Первое, что она сделала, - извлекла растение из горшка и удалила все сухие мёртвые корни и жёлтые листья. Далее она пересадила алоэ пересадили в высокий горшок с надеждой, что оставшиеся живые корни самостоятельно отрастут.

"Поначалу всё было нормально, но в какой-то момент нижние листья снова начали сильно желтеть. Поэтому я была вынуждена полностью его обрезать и заново нарастить корни. Сделала я это в обычном стакане с водой, перед этим оборвав все желтые листья", - рассказала девушка.

Корни алоэ можно прорастить в воде
Корни алоэ можно прорастить в воде / скриншот

Во время второй, более радикальной попытки спасения, Леся приняла решение полностью обрезать растение. Корни были наращены заново в обычном стакане с водой.

С момента пересадки алоэ обратно в землю прошло четыре месяца - растение стало прекрасно себя чувствовать.

Смотрите видео - Как вернуть к жизни алоэ:

Ранее Главред писал, что размножать алоэ можно несколькими способами - семенами, листовым способом, черенками и "детками". Флорист назвала самый эффективный вариант.

Об источнике: Youtube-канал kirgisska

На Youtube-канал kirgisska подписаны почти 80 тысяч человек. Ведет его девушка по имени меня Леся.

"Я живу в Польше и занимаюсь растениями. Помогу превратить твой подоконник в настоящий лес. Сейчас создаю курс по уходу за комнатными растениями", - говорит о себе автор канала.

Девушка уже подготовила курс по уходу за орхидеями.

На ее канале можно найти множество полезных советов по уходу за коинтаными растениями.

