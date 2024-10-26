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Как размножать алоэ вера: способ, который работает на 100%

Анна Ярославская
26 октября 2024, 13:47
71
Размножать алоэ можно несколькими способами - семенами, листовым способом, черенками и "детками". Флорист назвала самый эффективный вариант.
Алоэ
Как размножать алоэ вера / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какой самый простой способ размножить алоэ, а какой - самый эффективный
  • Как правильно посадить алоэ вера

Алоэ - довольно популярное растение, которое в принципе необходимо иметь в каждом доме, так как оно обладает множеством медицинских свойств. Сок алоэ имеет бактерицидное, ранозаживляющее, противовоспалительное действие и очень помогает при ожогах. Также алоэ - хорошее косметическое средство и даже используется в кулинарии. Таким образом, чем больше алоэ в доме, тем лучше. Главный вопрос - как размножать алоэ вера. На Youtube-канале Classy Flowers рассказали все нюансы этого процесса.

Как сделать так, чтобы алоэ пустил корни

Размножать алоэ можно несколькими способами - семенами, листовым способом, черенками и "детками".

Получить семена алоэ можно лишь во время цветения, но добиться этого довольно сложно. Растению необходим шок, чтобы оно зацвело. Если вам интересно попробовать, читайте материал: Алоэ умеет цвести: как заставить столетник выпустить стрелки в домашних условиях.

Также можно купить семена в магазине, и это самый надежный способ размножения алоэ. Семена довольно быстро проклевываются, буквально за пару недель. Таким образом, через несколько месяцев вы получите маленькие растения с хорошо развившейся корневой системой.

Листовой способ размножения алоэ также довольно долгий и трудоемкий. Поэтому стоит пойти по самому простому пути - размножать алоэ "детками".

Алоэ продуцирует при хорошем уходе очень много "деток". Они растут на корнях или на материнском растении, легко отделяются и очень быстро начинают расти.

Чтобы рассадить алоэ, нужно взять длинный горшок балконного типа без дренажных дырок. Опасаться того, что вы зальете алоэ водой не стоит.

"Дело в том, что когда вы сажаете много растений в один горшок, то опасность перелива и загнивания корней практически исчезает. Растения как бы сосут воду друг у дружки. Они очень быстро втягивают воду в свои листья и не дают загнивать более мелким растениям", - рассказала флорист.

Для суккулентов можно купить готовую почву или приготовить смесь самостоятельно. Для этого нужно смешать в равных пропорциях торф, речной промытый песок и чернозём.

Чернозём состоит из навоза и гумуса, то есть содержит большое количество органических питательных веществ, что просто необходимо для молодых "деток" для того, чтобы они быстро пошли в рост.

Торф будет обеспечивать аэрацию корней, то есть доступ кислорода, а речной песок выступит в качестве дренажа.

В целом, алоэ очень неприхотливое растение. Оно может расти в горшках, иногда даже со скудной почвой, и не требует особого ухода. Главное условие для выращивания алоэ - достаточное количество света. Наиболее комфортно растение будет чувствовать себя на южном или юго-восточном окне.

Флорист посоветовала периодически пересаживать алоэ в более объемный вазон, поскольку корни у растения очень мощные и обычно занимают весь объем горшка.

Расстояние между "детками" должно быть примерно пять сантиметров. Если растения большие, то больше. Если более мелкие, то можно сажать их гуще.

"Детки" у алоэ очень легко отделяются, не нужно бояться их сломать. Даже если они не имеют своей корневой системы, то все равно хорошо примутся на новом месте.

Просто высаживайте их в порядке очереди один за другим в новый вазон, постепенно отделяя от материнского растения.

Если вы видите на растениях сухие листья, то их необходимо удалить.

Иногда на алоэ можно увидеть красные и сухие красные кончики. Это признак того, что растение находилось при холодной температуре. С повышением температуры алоэ снова зазеленеет.

Поливать алое нужно летом чаще, а зимой - реже.

Смотрите видео - Самый простой способ размножить алоэ:

Ранее Главред писал, можно ли вырастить розу из черенка в картошке - флорист разоблачила обман.

Youtube-канал Classy Flowers

На Youtube-канал Classy Flowers подписаны 339 тысяч человек.

Автор - флорист из Канады и рассказывает о том, как делать цветочные композиции своими руками, также делится идеими для декорирования и дает советы по садоводству.

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