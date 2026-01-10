Просто, вкусно и доступно: рецепт бомбического салата

Рецепт простого пикантного салата со свеклой.

Свекла приносит пользу и коже, и организму в целому. Предлагаем вам рецепт быстрого салата с этим овощем с чесночной ноткой. Этот салат станет идеальным дополнением сытного обеда или же ужина.

Кстати, по желанию, в салат можно еще добавить соленый огурец, сообщает Главред со ссылкой на alionakarpiuk.

Салат со свеклой – рецепт

Ингредиенты:

яйца вареные

сыр

свекла вареная

майонез

чеснок

Яйца и сыр натрите мелкой терке.

Свеклу натрите на крупной терке.

Добавьте к подготовленным ингредиентам измельченный чеснок, майонез, соль и перец по вкусу.

Хорошо перемешайте салат и можно подавать на стол.

Приятного аппетита!

