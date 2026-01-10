Просто, вкусно и доступно: рецепт бомбического салата

Свекла приносит пользу и коже, и организму в целому. Предлагаем вам рецепт быстрого салата с этим овощем с чесночной ноткой. Этот салат станет идеальным дополнением сытного обеда или же ужина.
Кстати, по желанию, в салат можно еще добавить соленый огурец, сообщает Главред со ссылкой на alionakarpiuk.
Салат со свеклой – рецепт
Ингредиенты:
- яйца вареные
- сыр
- свекла вареная
- майонез
- чеснок
Яйца и сыр натрите мелкой терке.
Свеклу натрите на крупной терке.
Добавьте к подготовленным ингредиентам измельченный чеснок, майонез, соль и перец по вкусу.
Хорошо перемешайте салат и можно подавать на стол.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить салат со свеклой:
