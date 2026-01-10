Укр
Деликатная причина: Бритни Спирс больше никогда не будет выступать в США

Алена Кюпели
10 января 2026, 12:16
45
Певица Бритни Спирс поделилась важным сообщением о своей карьере.
Бритни Спирс
Бритни Спирс сообщила свое решение / коллаж: Главред, фото: instagram.com/britneyspears

Кратко:

  • Какими новостями поделилась Бритни
  • Что она рассказала о своем сыне

Поклонникам Бритни Спирс, живущим в США, придётся лететь самолётом, если они надеются когда-нибудь снова увидеть её выступление вживую.

44-летняя американская популярная певица Бритни Спирс заявила, что исключила возможность будущих концертов в Штатах, хотя и не стала подробно объяснять причину, сообщив своим подписчикам, что это "по крайне деликатным причинам". Об этом пишет EW.

видео дня
Бритни Спирс
Бритни Спирс также пояснила, почему странно танцует / ua.depositphotos.com

"Отправляю это пианино своему сыну в этом году!!!" — так Спирс начала подпись к посту в Instagram, опубликованному в четверг, с фотографией её выступления с песней "I'm Not a Girl, Not Yet a Woman" на 29-й ежегодной церемонии вручения премии American Music Awards в 2002 году.

Затем она объяснила, почему публикует так много видео со своими танцами в Instagram. "Как ни странно, я танцую в Instagram, чтобы исцелить то, о чём люди даже не подозревают", — написала она. "Да, и иногда это неловко... но я прошла через огонь, чтобы спасти свою жизнь", - поделилась певица.

Бритни Спирс
Бритни Спирс рассказала о сыне / ua.depositphotos.com

Затем последовало откровение, которое наверняка раздавило бы самых преданных её поклонников. "Я больше никогда не буду выступать в США по крайне деликатным причинам, — написала она, — но я надеюсь вскоре сидеть на стуле с красной розой в волосах, собранными в пучок, и выступать со своим сыном... в Великобритании и Австралии".

"Он огромная звезда, и я так польщена тем, что нахожусь рядом с ним!!!" — заключила она. "Удачи тебе, малыш!!!", - добавила импульсивная Бритни.

О персоне: Бритни Спирс

Бритни Джин Спирс - американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись", сообщает "Википедия".

22:53

"До конца месяца": Зеленский раскрыл два варианта соглашения с РФ по территориям

22:18

Забывать нельзя: что нужно сделать с колесами авто после 160 км пробега

22:04

"Пятиэтажка станет холодильником": названы сроки промерзания домов без тепла

