"Мне надо Игоря бросить": жена молчуна Николаева сделала заявление о своем браке

Юлия Проскурякова рассказала с чем она столкнулась.

https://glavred.info/starnews/mne-nado-igorya-brosit-zhena-molchuna-nikolaeva-sdelala-zayavlenie-o-svoem-brake-10731089.html Ссылка скопирована

Юлия Проскурякова страдает от критики / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Юлия Проскурякова

Вы узнаете:

Юлия Проскурякова рассказала о сложностях

За что ее критикуют поклонники мужа

Жена российского композитора Игоря Николаева, который молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, певица Юлия Проскурякова призналась, что фанаты мужа хейтят ее.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, многие россияне мечтают о воссоединение Николаева с бывшей женой – предательницей Украины Наташей Королевой.

видео дня

Проскурякова отметила, что фанаты считают ее разлучницей и она якобы стоит на пути к воссоединению Николаева и Королевой.

"Пишут, что мне надо Игоря бросить, чтобы он воссоединился с Наташей. Это немножко удивляет", — призналась певица.

Юлия Проскурякова с семьей / фото: скрин instagram.com, Юлия Проскурякова

Юлия рассказала, что она уже научилась не обращать внимание на негатив.

"Я иногда как-то отшучиваюсь, в соцсетях пишу: "А что делать с ребенком? Куда нам его деть?" — добавила жена композитора.

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев / фото: instagram.com, Юлия Проскурякова

Также Проскурякова поделилась, что не имеет конфликтов с Наташей Королевой.

"Когда я появилась в жизни Игоря, Сергей Глушко с Наташей уже были женаты. Их сыну, по-моему, уже лет шесть или семь было", — напомнила артистка.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, скандальный певец Олег Винник, который сбежал в Германию в начале полномасштабной войны в Украине, вышел на связь. На своей странице в соцсетях Винник сделал публикацию с соболезнованиями.

А также руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов показался в строгом костюме и галстуке впервые за время полномасштабной войны. На своей странице в соцсетях Буданов опубликовал соответствующее фото и сообщил, что находится в Париже.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Игорь Николаев Игорь Николаев — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, пианист, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).

С начала полномасштабной войны Игорь Николаев предпочитает молчать о зверствах оккупантов в Украине, публично он не осуждал кровопролитие в нашей стране. Однако недавно он выступил с Кристиной Орбакайте в сине-желтых костюмах, за что в РФ его начали травить. Россияне увидели в этом намек на антивоенную позицию артиста.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред