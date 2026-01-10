"Мне надо Игоря бросить": жена молчуна Николаева сделала заявление о своем браке

Вы узнаете:
- Юлия Проскурякова рассказала о сложностях
- За что ее критикуют поклонники мужа
Жена российского композитора Игоря Николаева, который молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, певица Юлия Проскурякова призналась, что фанаты мужа хейтят ее.
Как сообщают пропагандистские росСМИ, многие россияне мечтают о воссоединение Николаева с бывшей женой – предательницей Украины Наташей Королевой.
Проскурякова отметила, что фанаты считают ее разлучницей и она якобы стоит на пути к воссоединению Николаева и Королевой.
"Пишут, что мне надо Игоря бросить, чтобы он воссоединился с Наташей. Это немножко удивляет", — призналась певица.
Юлия рассказала, что она уже научилась не обращать внимание на негатив.
"Я иногда как-то отшучиваюсь, в соцсетях пишу: "А что делать с ребенком? Куда нам его деть?" — добавила жена композитора.
Также Проскурякова поделилась, что не имеет конфликтов с Наташей Королевой.
"Когда я появилась в жизни Игоря, Сергей Глушко с Наташей уже были женаты. Их сыну, по-моему, уже лет шесть или семь было", — напомнила артистка.
О персоне: Игорь Николаев
Игорь Николаев — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, пианист, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).
С начала полномасштабной войны Игорь Николаев предпочитает молчать о зверствах оккупантов в Украине, публично он не осуждал кровопролитие в нашей стране. Однако недавно он выступил с Кристиной Орбакайте в сине-желтых костюмах, за что в РФ его начали травить. Россияне увидели в этом намек на антивоенную позицию артиста.
