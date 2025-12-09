Наташа Королева снова унизила свою невестку

Российская певица Наташа Королева одевает свою невестку в поношенные вещи.

https://glavred.info/starnews/natasha-koroleva-snova-unizila-svoyu-nevestku-10722617.html Ссылка скопирована

Наташа Королева отдает свои обноски невестке / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Мелисса Глушко, Наташа Королева

Кратко:

Что сделала Наташа Королева

Что теперь получает невестка предательницы

Российская певица Наташа Королева, которая родом из Украины, но молчит о террористическом вторжении России в Украину, снова практически публично опустила свою невестку Мелиссу Глушко.

Как пишут российские пропагандисты, Королева сообщила, что строит новый дом и там у нее там не будет большой гардеробной. По словам Королевой, она не "шмоточница и большая гардеробная ей не нужна". "Если я поняла, что какая-то вещь лежит без дела и не пригодилась, то она уходит дальше. Но тут зависит от того, насколько она экстравагантна", - говорит она.

видео дня

Наташа Королева "одаривает" свою невестку/ фото: скрин instagram.com, Наташа Королева

Кроме того, Королева подчеркнула, что отдает "с барского плеча" вещи своей невестке Мелиссе. Так как молодая невеста имеет тот же размер, что и сама предательница.

"Кутюрные маленькие платья и шубки отдаю", - рассказала о секонд-хенд подарках невестке она.

Архип Глушко со своей женой Мелиссой/ Фото 7Дней

Что Наташа Королева говорила о войне в Украине

Наташа Королева молчит о войне в Украине и продолжает выступать перед россиянами, также однажды она выступила в Кремле с шоу-балетом, одетым в цвета русского флага, на баннере был пионерский значок с лицом Королевой вместо Ленина. А вот муж артистки Сергей Глушко не только в восторге от нападения РФ на Украину, но даже хотел идти на фронт воевать против украинцев.

Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, ранее украинская известная фитнес-тренер Марина Боржемская рассказала об отношениях со своей бывшей свекровью, матерью ее экс-супруга Вячеслава Узелкова, который умер от осложнений болезни.

Ранее также украинский известный актер Тарас Цымбалюк и актриса Наталка Денисенко, которым ранее приписывали роман, станцевали на лестнице.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Наташа Королева Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву. 12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред