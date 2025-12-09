Кратко:
- Что сделала Наташа Королева
- Что теперь получает невестка предательницы
Российская певица Наташа Королева, которая родом из Украины, но молчит о террористическом вторжении России в Украину, снова практически публично опустила свою невестку Мелиссу Глушко.
Как пишут российские пропагандисты, Королева сообщила, что строит новый дом и там у нее там не будет большой гардеробной. По словам Королевой, она не "шмоточница и большая гардеробная ей не нужна". "Если я поняла, что какая-то вещь лежит без дела и не пригодилась, то она уходит дальше. Но тут зависит от того, насколько она экстравагантна", - говорит она.
Кроме того, Королева подчеркнула, что отдает "с барского плеча" вещи своей невестке Мелиссе. Так как молодая невеста имеет тот же размер, что и сама предательница.
"Кутюрные маленькие платья и шубки отдаю", - рассказала о секонд-хенд подарках невестке она.
Что Наташа Королева говорила о войне в Украине
Наташа Королева молчит о войне в Украине и продолжает выступать перед россиянами, также однажды она выступила в Кремле с шоу-балетом, одетым в цвета русского флага, на баннере был пионерский значок с лицом Королевой вместо Ленина. А вот муж артистки Сергей Глушко не только в восторге от нападения РФ на Украину, но даже хотел идти на фронт воевать против украинцев.
О персоне: Наташа Королева
Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.
12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.
