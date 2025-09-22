Уже выделила комнату: предательница Наташа Королева готовится стать бабушкой

Кратко:
- Наташа Королева ждет внуков
- Как она начала подготовку
Российская певица Наташа Королева, которая родом из Украины, но живет в стране-оккупанте РФ и поддерживает террористическую политику Кремля, выделила комнату для будущих внуков.
Как сообщают российские пропагандисты, певица уже ждет пополнение в семье сына Архипа и его жены Мелиссы. Кстати, пара живет отдельно от родителей.
"Мы одну большую комнату оставили под внуков. И прямо ничего в ней не делаем, чтобы была возможность в будущем внукам так все разрисовывать. А потом, когда подрастут, мы там чуть подшаманим", - сказала предательница.
Напомним, Архип и Мелисса раньше жили на съемной квартире, а Королева подарила им на свадьбу ключи от квартиры в центре Москвы.
Слухи о беременности невестки Наташи Королевой
Отметим, все чаще в Сети обсуждают, что Мелисса Глушко беременна, но она опровергает все слухи. Оказывается, девушка просто поправилась, но Наташа Королева все время говорит о том, что ждет наследников.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, Александра Кучеренко, которая ранее состояла в браке с ведущим Дмитрием Комаровым, побывала в Одессе. На своей странице в соцсетях Кучеренко показала несколько снимков из любимого города.
А также Настя Каменских, которая перебралась жить в США после языкового скандала, попала под немилость подписчиков. В комментариях украинцы сравнили артистку с предательницей Ани Лорак.
О персоне: Наташа Королева
Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.
12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.
