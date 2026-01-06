Дочь Михаэля Шумахера растрогала редким фото с отцом

Уже 13 лет фанаты и семья надеются на возвращение Шумахера.

https://glavred.info/starnews/doch-mihaelya-shumahera-rastrogala-redkim-foto-s-otcom-10729742.html Ссылка скопирована

Михаэль Шумахер фото - Джина Шумахер показала фото с отцом и братом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/gina_schumacher, instagram.com/mickschumacher

Кратко:

Из-за тяжелой травмы Михаэль Шумахер ведет закрытый образ жизни

Джина Шумахер, дочь спортсмена, показала милое фото с ним

Немецкий автогонщик и легенда "Формулы-1" Михаэль Шумахер уже 13 лет не появляется на публике - в 2013 году в результате несчастного случая на горнолыжном курорте он получил травму головы. Редкую информацию о состоянии спортсмена сообщают его родные.

3 января, в день 56-летия Шумахера, фотографией с отцом поделилась в социальных сетях его дочь Джина. Она опубликовала кадр из семейного видео, где Михаэль со счастливой улыбкой возится с ней, сыном Миком и женой Коринной.

видео дня

"Лучший навсегда. Сердечно желаю тебе самого лучшего в День рождения, папа", - написала Джина Шумахер. В комментариях поклонники гонщика желают ему здоровья, и не теряют надежды на его возвращение к прежней жизни.

Михаэль Шумахер фото - Джина Шумахер показала фото с отцом и братом / фото: instagram.com/gina_schumacher

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Анджелина Джоли покидает Голливуд. Звезда решила поискать для себя и детей более спокойное место, и выбирает между странами, которые имеют символичное значение в ее жизни.

Также стало известно, что 69-летний Мэл Гибсон бросил 35-летнюю маму своего ребенка - писательницу Розалинд Росс. Бывшая пара официально подтвердила разрыв в прессе.

Читайте также:

О персоне: Михаэль Шумахер Михаэль Шумахер — немецкий автогонщик Формулы-1, семикратный чемпион мира. Считается одним из лучших гонщиков "Формулы-1" в истории. Обладатель многочисленных рекордов чемпионата мира Формулы-1: по числу быстрых кругов (77), а также чемпионских титулов подряд (5). Также занимает второе место по победам (91), подиумам (155) и поул-позициям (68), уступая по этим показателям лишь Льюису Хэмилтону.

В 2013 году, уже после завершения карьеры, в результате несчастного случая получил тяжёлую травму головы.

По версии журнала Forbes, в 2017 году являлся долларовым миллиардером, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред