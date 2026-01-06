Дочь Михаэля Шумахера растрогала редким фото с отцом

Кратко:
- Из-за тяжелой травмы Михаэль Шумахер ведет закрытый образ жизни
- Джина Шумахер, дочь спортсмена, показала милое фото с ним
Немецкий автогонщик и легенда "Формулы-1" Михаэль Шумахер уже 13 лет не появляется на публике - в 2013 году в результате несчастного случая на горнолыжном курорте он получил травму головы. Редкую информацию о состоянии спортсмена сообщают его родные.
3 января, в день 56-летия Шумахера, фотографией с отцом поделилась в социальных сетях его дочь Джина. Она опубликовала кадр из семейного видео, где Михаэль со счастливой улыбкой возится с ней, сыном Миком и женой Коринной.
"Лучший навсегда. Сердечно желаю тебе самого лучшего в День рождения, папа", - написала Джина Шумахер. В комментариях поклонники гонщика желают ему здоровья, и не теряют надежды на его возвращение к прежней жизни.
О персоне: Михаэль Шумахер
Михаэль Шумахер — немецкий автогонщик Формулы-1, семикратный чемпион мира. Считается одним из лучших гонщиков "Формулы-1" в истории. Обладатель многочисленных рекордов чемпионата мира Формулы-1: по числу быстрых кругов (77), а также чемпионских титулов подряд (5). Также занимает второе место по победам (91), подиумам (155) и поул-позициям (68), уступая по этим показателям лишь Льюису Хэмилтону.
В 2013 году, уже после завершения карьеры, в результате несчастного случая получил тяжёлую травму головы.
По версии журнала Forbes, в 2017 году являлся долларовым миллиардером, сообщает Википедия.
