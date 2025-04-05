У Михаэля Шумахера случилось долгожданное радостное событие

В семье у легендарного гонщика случилось долгожданное радостное событие.

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Дочь Микаэля Шумахера стала мамой / Коллаж Главред, фото Instagram/gina_schumacher

Вы узнаете:

Как радостное событие связано с дочерью гонщика

О чем она написала в социальной сети

Семья легендарного гонщика Микаэля Шумахера, который много лет назад получил серьезную травму и с тех пор не появляется на публике, поделилась радостной новостью.

Дочь легендарного гонщика Джина-Мария Шумахер, профессиональный конный спортсмен, объявила о рождении дочери в Instagram.

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Михаэль Шумахер стал дедушкой / Фото Instagram/michaelschumacher

Она дочь семикратного чемпиона мира Формулы-1 Михаэля Шумахера, которого считают одним из лучших гонщиков в истории этого вида спорта, одержавшего 91 победу в гонках в период с 1991 по 2012 год.

Дочь Микаэля Шумахера / Фото Instagram/ gina_schumacher

Джина-Мария вышла замуж за своего партнера Иэна Бетке в прошлом году и сделала объявление своим 337 000 подписчикам в Instagram, сопроводив его подписью: "Добро пожаловать в мир, Милли. Родившаяся 29 марта, наша душа полна как никогда. Мы безмерно благословлены тем, что ты есть в нашей жизни".

Беременность наступила всего через несколько месяцев после свадьбы Джины и Яна в сентябре на семейной вилле стоимостью 27 миллионов фунтов стерлингов на Майорке.

Дочь Микаэля Шумахера / Фото Instagram/ gina_schumacher

Частное мероприятие было окутано тайной, были приняты строгие меры, чтобы не допустить утечки фотографий или подробностей. Сообщается, что гостей попросили сдать свои телефоны перед входом, чтобы праздник был сосредоточен на семье и друзьях.

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Ранее Главред писал о том, что ведущий репортер F1 предоставил важные новости о здоровье легендарного гонщика Микаэля Шумахера спустя более 11 лет после его трагического несчастного случая на лыжах. Легенда F1 Шумахер, выигравший семь чемпионатов мира, попал в инцидент в декабре 2013 года, в результате которого он впал в медикаментозную кому. С тех пор он не появлялся на публике.

Также сообщалось, что немецкий легендарный гонщик "Формулы-1" Михаэль Шумахер, возможно, побывал на свадьбе своей дочери – Джины Шумахер. Для обеспечения конфиденциальности Шумахера гостям пришлось оставить свои мобильные телефоны, чтобы никто не мог снять гонщика.

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