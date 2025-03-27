Все печально: появились новости о состоянии Махаэля Шумахера

Близкий друг Шумахера рассказал о его состоянии и сообщил не радостные новости.

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Михаэль Шумахер в тяжелом состоянии / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Кратко:

Михаэлю Шумахеру стало хуже

Что рассказал его приятель

Ведущий репортер F1 предоставил важные новости о здоровье легендарного гонщика Микаэля Шумахера спустя более 11 лет после его трагического несчастного случая на лыжах.

Легенда F1 Шумахер, выигравший семь чемпионатов мира, попал в инцидент в декабре 2013 года, в результате которого он впал в медикаментозную кому. С тех пор он не появлялся на публике.

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Михаэль Шумахер борется за свою жизнь / Фото Instagram/michaelschumacher

За немцем ухаживает команда медицинского персонала и его жена Коринна в их доме на озере Женева, но о его состоянии мало что сообщается общественности.

Как пишет The Daily Mail, cемья Шумахера по-прежнему очень оберегает его личную жизнь, и понятно, что многие из их близких друзей и родственников даже не уверены в состоянии его здоровья.

Однако Феликс Горнер, репортер немецкой телекомпании RTL, приоткрыл завесу тайны для поклонников о состоянии Шумахера и сообщил, что он "больше не может общаться устно".

Михаэль Шумахер борется за свою жизнь / Фото Instagram/michaelschumacher

"Ситуация очень печальная", — сказал Горнер, которого считают одним из самых близких к семье Шумахера журналистов и надежным источником информации о его здоровье.

"Ему нужна постоянная забота, и он полностью зависит от своих опекунов. И он больше не может выражать себя вербально". Горнер также прокомментировал общую ситуацию вокруг Шумахера и личный характер его жизни после трагического несчастного случая в 2013 году.

"В настоящее время к Михаэлю могут обратиться максимум 20 человек", — добавил он.

Михаэль Шумахер борется за свою жизнь / Фото Instagram/michaelschumacher

"И, по моему мнению, это правильная стратегия. Потому что семья действует в интересах Михаэля. Они всегда строго охраняли его личную жизнь, и это не изменилось".

Шумахер, которому сейчас 56 лет, является одним из самых успешных гонщиков Формулы 1 всех времен, завоевав титул чемпиона мира в 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 годах.

Он также добавил к своему имени 71 самый быстрый круг и 155 подиумов за свою культовую гоночную карьеру.

Мик Шумахер, сын Михаэля, пошел по стопам отца, выступая в Формуле-1 за Haas в 2021 и 2022 годах, заняв 19-е и 16-е места соответственно.

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Ранее Главред писал о том, что дочь легендарного гонщика Михаэля Шумахера вышла замуж и ждет ребенка. Радостная новость пришла всего через три месяца после того, как Джина вышла замуж за своего давнего партнера Яна Бетке на закрытой церемонии на солнечном острове Майорка.

Кроме того, ранее жена автогонщика Михаэля Шумахера – Коринна Шумахер, рассказала о состоянии мужа, который продолжает борьбу за жизнь. Коринна Шумахер и сын Мик приняли участие в съемках документального фильма Шумахер от Netflix.

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