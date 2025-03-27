Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Все печально: появились новости о состоянии Махаэля Шумахера

Алена Кюпели
27 марта 2025, 11:34
227
Близкий друг Шумахера рассказал о его состоянии и сообщил не радостные новости.
Михаэль Шумахер
Михаэль Шумахер в тяжелом состоянии / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Кратко:

  • Михаэлю Шумахеру стало хуже
  • Что рассказал его приятель

Ведущий репортер F1 предоставил важные новости о здоровье легендарного гонщика Микаэля Шумахера спустя более 11 лет после его трагического несчастного случая на лыжах.

Легенда F1 Шумахер, выигравший семь чемпионатов мира, попал в инцидент в декабре 2013 года, в результате которого он впал в медикаментозную кому. С тех пор он не появлялся на публике.

видео дня
Михаэль Шумахер борется за свою жизнь
Михаэль Шумахер борется за свою жизнь / Фото Instagram/michaelschumacher

За немцем ухаживает команда медицинского персонала и его жена Коринна в их доме на озере Женева, но о его состоянии мало что сообщается общественности.

Как пишет The Daily Mail, cемья Шумахера по-прежнему очень оберегает его личную жизнь, и понятно, что многие из их близких друзей и родственников даже не уверены в состоянии его здоровья.

Однако Феликс Горнер, репортер немецкой телекомпании RTL, приоткрыл завесу тайны для поклонников о состоянии Шумахера и сообщил, что он "больше не может общаться устно".

Михаэль Шумахер борется за свою жизнь
Михаэль Шумахер борется за свою жизнь / Фото Instagram/michaelschumacher

"Ситуация очень печальная", — сказал Горнер, которого считают одним из самых близких к семье Шумахера журналистов и надежным источником информации о его здоровье.

"Ему нужна постоянная забота, и он полностью зависит от своих опекунов. И он больше не может выражать себя вербально". Горнер также прокомментировал общую ситуацию вокруг Шумахера и личный характер его жизни после трагического несчастного случая в 2013 году.

"В настоящее время к Михаэлю могут обратиться максимум 20 человек", — добавил он.

Михаэль Шумахер борется за свою жизнь
Михаэль Шумахер борется за свою жизнь / Фото Instagram/michaelschumacher

"И, по моему мнению, это правильная стратегия. Потому что семья действует в интересах Михаэля. Они всегда строго охраняли его личную жизнь, и это не изменилось".

Шумахер, которому сейчас 56 лет, является одним из самых успешных гонщиков Формулы 1 всех времен, завоевав титул чемпиона мира в 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 годах.

Он также добавил к своему имени 71 самый быстрый круг и 155 подиумов за свою культовую гоночную карьеру.

Мик Шумахер, сын Михаэля, пошел по стопам отца, выступая в Формуле-1 за Haas в 2021 и 2022 годах, заняв 19-е и 16-е места соответственно.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред писал о том, что дочь легендарного гонщика Михаэля Шумахера вышла замуж и ждет ребенка. Радостная новость пришла всего через три месяца после того, как Джина вышла замуж за своего давнего партнера Яна Бетке на закрытой церемонии на солнечном острове Майорка.

Кроме того, ранее жена автогонщика Михаэля Шумахера – Коринна Шумахер, рассказала о состоянии мужа, который продолжает борьбу за жизнь. Коринна Шумахер и сын Мик приняли участие в съемках документального фильма Шумахер от Netflix.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Михаэль Шумахер новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
РФ может ударить по одному из украинских городов: в ЦПД предупредили о провокации

РФ может ударить по одному из украинских городов: в ЦПД предупредили о провокации

12:58Украина
Ударит резкое похолодание: стала известна дата внезапного снижения температуры

Ударит резкое похолодание: стала известна дата внезапного снижения температуры

12:54Синоптик
"Безопасности в море ждать бесполезно": Клименко указал на серьезную проблему для Украины

"Безопасности в море ждать бесполезно": Клименко указал на серьезную проблему для Украины

11:13Украина
Реклама

Популярное

Ещё
В Украине ввели новые правила выплаты пенсий: что изменилось для всех украинцев

В Украине ввели новые правила выплаты пенсий: что изменилось для всех украинцев

Регионы будет заливать дождями: синоптики предупреждают о сильном похолодании

Регионы будет заливать дождями: синоптики предупреждают о сильном похолодании

Интенсивные дожди и похолодание: Украину накроет мощный циклон

Интенсивные дожди и похолодание: Украину накроет мощный циклон

Воруют свет в "спящем" режиме: 3 прибора, которые стоит выключать из розетки

Воруют свет в "спящем" режиме: 3 прибора, которые стоит выключать из розетки

Карта Deep State онлайн за 27 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 27 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

13:01

Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

12:58

РФ может ударить по одному из украинских городов: в ЦПД предупредили о провокации

12:54

Ударит резкое похолодание: стала известна дата внезапного снижения температуры

12:53

Зачем класть монету в морозильник перед выходом из дома: интересный лайфхак

12:44

Увеличение пенсии на 3 000 гривен: кому существенно повысили выплаты

Андрей Клименко: Безопасность судоходства в Черном море - это Крым, очищенный от российских военныхАндрей Клименко: Безопасность судоходства в Черном море - это Крым, очищенный от российских военных
12:42

РФ будет затягивать переговоры: Клименко назвал цель КремляВидео

12:03

Где 3 отличия между девушками: только "гений головоломок" угадает за 17 секунд

12:01

"Пламя достигало 10 этажа": очевидец рассказал детали удара РФ по Днепру

12:00

27 марта нельзя спорить и злиться: какой сегодня праздник, что нельзя делать

Реклама
11:57

Дешевое средство превратит тусклый газон в изумрудное чудо: что нужно сделать

11:45

Комиссия вырастет: с 1 апреля владельцы карт одного банка будут платить больше

11:34

Все печально: появились новости о состоянии Махаэля Шумахера

11:17

Православный календарь на апрель 2025: когда Пасха и Проводы в этом году

11:13

"Безопасности в море ждать бесполезно": Клименко указал на серьезную проблему для УкраиныВидео

11:07

Чего ждать на фронте в ближайшие месяцы: боец раскрыл планы России

10:51

Цены "летят в космос": в Украине стремительно дорожает популярный вид мяса

10:47

Как выглядит старший сын Меладзе и Джанабаевой: певица похвасталась достижением

10:41

Посевной календарь на апрель 2025: что нужно успеть посадить

10:25

Китайский гороскоп на завтра 28 марта: Драконам - ложь, Собакам - стресс

10:22

США могут как усилить, так и ослабить санкции против РФ: Бессент назвал условия

Реклама
10:16

Почему Украина согласилась на прекращение огня: Зеленский дал откровенный ответ

09:55

"Долгое время страдал": умер звезда российских сериалов

09:52

Уничтоженные машины и разбитые дома: в ГСЧС показали последствия атаки РФ по ДнепруФото

09:46

Шокирующие ритуалы и традиции Африки: для чего африканцы вставляют в губу тарелку

09:17

Перемирие в Черном море: Рубио сказал, чего хочет РФ в обмен на прекращение огня

09:03

"Он обманет всех": названа дата окончания "перемирия", которая изменит все в Украине

08:48

Путинист Иосиф Пригожин публично признался в своей зависимости - детали

08:40

Эпический удар ВСУ по аэродрому "Энгельс": враг потерял почти 100 крылатых ракет

08:24

Карта Deep State онлайн за 27 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Трио в Джидде: каждый о своеммнение

08:09

У Трампа сделали громкое заявление об оккупированных территориях Украины

07:58

"Как же сильно я скучаю": Владимир Ярославский растрогал своим признанием

07:57

Энергетическое перемирие: Зеленский заявил, что механизма мониторинга ударов нет

07:55

Улыбалась на похоронах: дочь Киркорова обратилась к покойному деду-путинисту

07:02

Не приближает мир: Зеленский раскритиковал заявления спецпосланника Трампа Уиткоффа

06:10

Будет "трусить" страну целых 2 недели: когда начнется новая магнитная буря

06:10

Корабль дураковмнение

05:50

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо найти панду за 6 секунд

05:50

Винтажная иллюзия: найдите двух котов на ретрокартинке за 7 секунд

05:06

Неизвестный факт для многих: почему в Норвегии запрещено умирать

Реклама
04:30

ВСУ "поджарили" оккупантов: в воздух взлетел командно-наблюдательный пункт РФ

04:00

Как избавиться от плодовых мушек на кухне: эффективное домашнее средство

03:32

Перемирие в Черном море может быть неэффективным: назван неожиданный нюансВидео

03:10

Все в огне, повреждены дома и машины: как выглядит Днепр после жестких прилетовФото

02:08

Гороскоп на завтра 28 марта: Овнам - хорошая новость, Водолеям - счастье

01:30

Известный британский комик сыграет Хагрида в сериале о Гарри Поттере - СМИ

01:27

"Мы за это боремся": Зеленский сказал, для чего РФ на самом деле морское перемирие

00:29

"РФ убивает каждый день": Зеленский эмоционально отреагировал на атаки по УкраинеФото

00:11

Даша Астафьева раскрыла подробности знакомства с тайным возлюбленным

00:02

РФ морем перевозит оружие через Босфор: эксперт раскрыл подробностиВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Пасха 2025
Можно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдо
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Операция в Курской области
РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять