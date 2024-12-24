В семье легендарного Шумахера ожидается радостная новость

Только очень ограниченный круг людей имеет доступ к новостям из жизни семьи.

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Михаэль Шумахер скоро станет дедушкой/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Коротко:

Дочь легендарного гонщика беременна в первый раз

Как семья сообщила новость

Семья легендарного гонщика Микаэля Шумахера, который много лет назад получил серьезную травму и с тех пор не появляется на публике, отмечает особое событие.

Как пишет издание Euro Weekly, Джина Шумахер, дочь легенды Формулы-1, объявила, что ждет своего первенца.

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Радостная новость пришла всего через три месяца после того, как Джина вышла замуж за своего давнего партнера Яна Бетке на закрытой церемонии на солнечном острове Майорка.

Новость сопровождалось очаровательной фотографией жеребенка рядом с розовыми воздушными шарами, отражающей глубокую любовь Джины к лошадям. Будучи наездницей мирового класса, Джина пошла по стопам своей матери, Коринны Шумахер, которая также является чемпионкой.

Беременность наступила всего через несколько месяцев после свадьбы Джины и Яна в сентябре на семейной вилле стоимостью 27 миллионов фунтов стерлингов на Майорке. Частное мероприятие было окутано тайной, были приняты строгие меры, чтобы не допустить утечки фотографий или подробностей. Сообщается, что гостей попросили сдать свои телефоны перед входом, чтобы праздник был сосредоточен на семье и друзьях.

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Ранее Главред писал о том, что немецкий легендарный гонщик "Формулы-1" Михаэль Шумахер, возможно, побывал на свадьбе своей дочери – Джины Шумахер. Для обеспечения конфиденциальности Шумахера гостям пришлось оставить свои мобильные телефоны, чтобы никто не мог снять гонщика.

Кроме того, ранее жена автогонщика Михаэля Шумахера – Коринна Шумахер, рассказала о состоянии мужа, который продолжает борьбу за жизнь. Коринна Шумахер и сын Мик приняли участие в съемках документального фильма Шумахер от Netflix.

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Кто такой Михаэль Шумахер? Михаэль Шумахер — немецкий автогонщик Формулы-1, семикратный чемпион мира. Считается одним из лучших гонщиков "Формулы-1" в истории. Обладатель многочисленных рекордов чемпионата мира Формулы-1: по числу быстрых кругов (77), а также чемпионских титулов подряд (5). Также занимает второе место по победам (91), подиумам (155) и поул-позициям (68), уступая по этим показателям лишь Льюису Хэмилтону.

В 2013 году, уже после завершения карьеры, в результате несчастного случая получил тяжёлую травму головы.

По версии журнала Forbes, в 2017 году являлся долларовым миллиардером.

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