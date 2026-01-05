Укр
"Страшная свинья": Христина Соловий резко раскритиковала себя в отношениях

Анна Подгорная
5 января 2026, 20:33
Соловий признает, что с ней бывает очень непросто.
Кристина Соловий
Кристина Соловий личная жизнь - певица призналась, как ведет себя в отношениях / коллаж: Главред, фото: instagram.com/soloviyka

Кратко:

  • У Кристины Соловий сейчас тайный роман
  • Звезда призналась, чем бесит своего партнера

В 2024 году у украинской певицы Кристины Соловий были творческие и романтические отношения с писателем и музыкантом Сергеем Жаданом. После их расставания звезда предпочитает молчать о личном.

Лишь в декабре 2025 года Соловий призналась, что не одинока. В ее жизни есть "именно тот человек", но забегать наперед не торопится. Себя Кристина считает "очень неудобной", и в беседе с Люкс ФМ призналась, чем именно бесит своих партнеров.

"Я, во-первых, в быту страшная свинья. Я только что оставила просто армагеддон после себя. Я постоянно опаздываю. А еще люблю приврать, я патологическая врунья", - заявила артистка.

Кристина Соловий
Кристина Соловий личная жизнь - певица призналась, как ведет себя в отношениях / фото: instagram.com/luxfm.life

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что победительница "Холстяка-13" Инна Белень впервые станет мамой. Недавно она раскрыла неожиданное обстоятельство своей беременности.

Также маленький сын Виталия Козловского удивил реакцией на обстрел Киева в ночь на 5 января. Взрыв шахеда разбудил Оскара, и от его слов после этого у жены певца сжалось сердце.

Читайте также:

О персоне: Кристина Соловий

Кристина Соловий — украинская певица, автор-исполнительница песен. Видеоклип "Держи" принес Кристине настоящий дебют, войдя в список самых популярных украинских музыкальных видео на YouTube. Клип получил более 54 млн. просмотров и сделал певицу призером на премию YUNA-2016 в номинации "Культура и Музыка". Кристина Соловий — первая артистка, продюсером которой стал Святослав Вакарчук.

