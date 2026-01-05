"Страшная свинья": Христина Соловий резко раскритиковала себя в отношениях

Кратко:
- У Кристины Соловий сейчас тайный роман
- Звезда призналась, чем бесит своего партнера
В 2024 году у украинской певицы Кристины Соловий были творческие и романтические отношения с писателем и музыкантом Сергеем Жаданом. После их расставания звезда предпочитает молчать о личном.
Лишь в декабре 2025 года Соловий призналась, что не одинока. В ее жизни есть "именно тот человек", но забегать наперед не торопится. Себя Кристина считает "очень неудобной", и в беседе с Люкс ФМ призналась, чем именно бесит своих партнеров.
"Я, во-первых, в быту страшная свинья. Я только что оставила просто армагеддон после себя. Я постоянно опаздываю. А еще люблю приврать, я патологическая врунья", - заявила артистка.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что победительница "Холстяка-13" Инна Белень впервые станет мамой. Недавно она раскрыла неожиданное обстоятельство своей беременности.
Также маленький сын Виталия Козловского удивил реакцией на обстрел Киева в ночь на 5 января. Взрыв шахеда разбудил Оскара, и от его слов после этого у жены певца сжалось сердце.
Читайте также:
- Маша Ефросинина поделилась редким фото с 21-летней дочерью
- Блогер-беглец Волошин язвительно ответил на розыск ТЦК: "Что же такое?"
- Участниц "Холостяка" прорвало: разгорелся скандал из-за признаний Тараса Цимбалюка
О персоне: Кристина Соловий
Кристина Соловий — украинская певица, автор-исполнительница песен. Видеоклип "Держи" принес Кристине настоящий дебют, войдя в список самых популярных украинских музыкальных видео на YouTube. Клип получил более 54 млн. просмотров и сделал певицу призером на премию YUNA-2016 в номинации "Культура и Музыка". Кристина Соловий — первая артистка, продюсером которой стал Святослав Вакарчук.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред