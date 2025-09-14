Укр
"Ого, изменилась!": в Сети обсуждают новый образ Кристины Соловий

Анна Подгорная
14 сентября 2025, 22:26
75
Соловий решилась на серьезный эксперимент с внешностью.
Кристина Соловий
Кристина Соловий сейчас - как выглядит певица Соловий / коллаж: Главред, фото: instagram.com/soloviyka

Кратко:

  • Кристина Соловий опубликовала свежие фото
  • Артистка изменила прическу

Привлекательный внешний вид Кристины Соловий - важная часть ее сценического образа. Ее стиль узнаваем - певица умело балансирует между старлеткой и анфан террибль.

Впрочем, и современных трендов артистка не сторонится. К примеру, недавно Соловий поделилась в своем блоге в Instagram серией снимков с новой прической.

видео дня

Длинным волосам, которые Кристина укладывала крупными волнами, она придала объем легкой стрижкой, и сделала челку-"шторку", которая в моде последнее время. Преображения звезды ее поклонники восприняли с огромной благосклонностью.

Кристина Соловий
Кристина Соловий сейчас - как выглядит певица Соловий / instagram.com/soloviyka
Кристина Соловий
Кристина Соловий сейчас - как выглядит певица Соловий / instagram.com/soloviyka
Кристина Соловий
Кристина Соловий сейчас - как выглядит певица Соловий / instagram.com/soloviyka

Ранее Главред рассказывал, что бывшая жена Виктора Павлика вышла замуж. Лариса Созаева повстречала нового возлюбленного при помощи популярного приложения для знакомств.

Также украинский певец Арсен Мирзоян раскрыл, за что его ругала легендарная Нина Матвиенко, мама его жены, певицы Тони Матвиенко. Порой в семье остро вставал вопрос быта.

О персоне: Кристина Соловий

Кристина Соловий — украинская певица, автор-исполнительница песен. Видеоклип "Держи" принес Кристине настоящий дебют, войдя в список самых популярных украинских музыкальных видео на YouTube. Клип получил более 54 млн. просмотров и сделал певицу призером на премию YUNA-2016 в номинации "Культура и Музыка". Кристина Соловий — первая артистка, продюсером которой стал Святослав Вакарчук.

