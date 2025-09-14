"Ого, изменилась!": в Сети обсуждают новый образ Кристины Соловий

Соловий решилась на серьезный эксперимент с внешностью.

Кристина Соловий сейчас - как выглядит певица Соловий / коллаж: Главред, фото: instagram.com/soloviyka

Кратко:

Кристина Соловий опубликовала свежие фото

Артистка изменила прическу

Привлекательный внешний вид Кристины Соловий - важная часть ее сценического образа. Ее стиль узнаваем - певица умело балансирует между старлеткой и анфан террибль.

Впрочем, и современных трендов артистка не сторонится. К примеру, недавно Соловий поделилась в своем блоге в Instagram серией снимков с новой прической.

Длинным волосам, которые Кристина укладывала крупными волнами, она придала объем легкой стрижкой, и сделала челку-"шторку", которая в моде последнее время. Преображения звезды ее поклонники восприняли с огромной благосклонностью.

Кристина Соловий сейчас - как выглядит певица Соловий / instagram.com/soloviyka

Кристина Соловий сейчас - как выглядит певица Соловий / instagram.com/soloviyka

Кристина Соловий сейчас - как выглядит певица Соловий / instagram.com/soloviyka

О персоне: Кристина Соловий Кристина Соловий — украинская певица, автор-исполнительница песен. Видеоклип "Держи" принес Кристине настоящий дебют, войдя в список самых популярных украинских музыкальных видео на YouTube. Клип получил более 54 млн. просмотров и сделал певицу призером на премию YUNA-2016 в номинации "Культура и Музыка". Кристина Соловий — первая артистка, продюсером которой стал Святослав Вакарчук.

