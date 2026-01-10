В Киеве произошло массовое отключение: сколько домов остаются без электроэнергии

На Левом берегу столицы, а также в части Печерского и Голосеевского районов на правом берегу применяются экстренные отключения света.

В Киеве произошло массовое отключение электроэнергии / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

В Киеве был сильный перегруз, и снова было массовое отключение

Продолжается применение экстренные отключения света в Киеве

В Киеве произошло массовое отключение потребителей от электроэнергии в субботу утром, 10 января.

Об этом сообщил в Facebook глава энергетической компании YASNO Сергей Коваленко.

"Весь день вчера и ночь энергетики работали над подключением. За ночь почти всех удалось заживить, хотя бы на раз. Утром произошел сильный, назовем это перегруз, и снова было массовое отключение", - пишет он.

Кроме того, Коваленко призвал киевлян, у которых вообще не было света с момента атаки - оставлять заявку на сайте сетей.

"Коллеги начинают отрабатывать индивидуальные заявки", - резюмировал он.

Кому вернули электроэнергию

При этом в компании ДТЭК напомнили, что прямо сейчас на Левом берегу столицы, а также в части Печерского и Голосеевского районов на правом берегу применяются экстренные отключения света.

По состоянию на вечер субботы, 10 января, энергетики вернули свет уже для более чем 600 тысяч семей в Киеве после массированной атаки РФ.

"Энергетики вернули электроснабжение еще 60 тысячам квартир киевлян. Всего после массированного обстрела 8 января свет уже восстановили для 648 тысяч квартир", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что сейчас продолжаются работы по ликвидации локальных аварий, которые возникли из-за перегрузки сетей и морозов.

Цели ударов РФ: предупреждение эксперта

Руководитель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко отметил, что атаки России имеют чётко выверенную цель — дестабилизировать украинскую энергосистему. По его мнению, речь идёт о попытке расшатать её работу, спровоцировать тревожные настроения среди населения и подорвать социальное равновесие, используя это как средство военного и психологического давления на руководство страны.

Отключения в Киеве: новости по теме

Ранее жителей Киева призвали уезжать из города после обстрела РФ. Кличко подчеркнул, что на данный момент именно сегодняшняя атака россиян на столицу нанесла наибольший ущерб объектам критической инфраструктуры.

Напомним, ранее российские оккупанты нанесли массированные удары по Киеву и другим регионам Украины. Под ударами оказались критическая инфраструктура и жилые дома. Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на эту атаку.

Как писал Главред, в КГГА отметили, что слив воды является стандартной технической мерой при минусовой температуре. В то же время это не означает длительное отсутствие тепла.

Об источнике: ДТЭК ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

