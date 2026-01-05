Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Больше не будут потеть зимой: чем натереть окна, чтобы избавиться от проблемы

Дарья Пшеничник
5 января 2026, 21:27
27
Конденсат на окнах опасен тем, что если его не удалять, то плесень довольно быстро распространяется на мебель и обои рядом с окном.
Конденсат на окнах
Что сделать, чтобы не было конденсата на окнах / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из новости:

  • Конденсат зимой вызывает плесень и порчу окон
  • Эксперты советуют смесь воды, белого уксуса и нескольких капель средства для посуды
  • Раствор очищает стекло и создает пленку, предотвращающую запотевание

видео дня

В холодный сезон многие украинцы сталкиваются с одной и той же проблемой - окна покрываются влажной пленкой, быстро пачкаются и даже могут стать источником появления плесени. Причина проста: теплый влажный воздух в помещении контактирует с охлажденным стеклом, образуя конденсат. Из-за этого на поверхности оседает пыль, стекло становится липким, а рамы постепенно темнеют.

Специалисты британской компании Cardiff Window Cleaner, на которых ссылается издание Daily Express, отмечают, что игнорировать конденсат опасно, ведь влага способна быстро распространять грибок на стены, обои и мебель рядом с окном.

Народный метод, который действительно работает

Эксперты советуют использовать простое домашнее средство, которое помогает не только очистить стекло, но и создать защитный барьер от повторного запотевания. Для этого нужны всего три ингредиента:

  • вода - 500 мл
  • белый уксус - 500 мл
  • жидкое средство для мытья посуды - 2-3 капли

По словам специалистов, уксус благодаря своей кислотности легко растворяет грязь и быстро испаряется, не оставляя разводов. А моющее средство создает тонкую пленку, которая препятствует образованию капель конденсата - влага равномерно распределяется и высыхает быстрее.

Как приготовить и применять раствор

  • Смешайте воду и уксус в равных пропорциях - удобнее всего сразу в бутылке с распылителем.
  • Добавьте несколько капель средства для посуды - важно не переборщить, чтобы избежать разводов.
  • Распылите смесь на стекло тонким слоем или нанесите тряпкой.
  • Дайте средству несколько секунд для высыхания - при необходимости протрите сухой тканью.

Специалисты отмечают, что регулярное использование такого раствора помогает поддерживать окна чистыми и значительно уменьшает количество конденсата в холодное время года.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Daily Express

Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании.

Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Три Ту-95МС совершили маневр: существует угроза пуска ракет, что известно

Три Ту-95МС совершили маневр: существует угроза пуска ракет, что известно

22:20Война
Свержение Мадуро готовит неприятный "сюрприз для Украины" - что задумали в Кремле

Свержение Мадуро готовит неприятный "сюрприз для Украины" - что задумали в Кремле

22:01Новости
У берегов Мексики заметили американскую "убийцу подлодок": что задумали в США

У берегов Мексики заметили американскую "убийцу подлодок": что задумали в США

21:32Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 5 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 5 января: что происходит на фронте (обновляется)

Жизнь уже не будет прежней: четыре знака зодиака получат суровый урок 5 января

Жизнь уже не будет прежней: четыре знака зодиака получат суровый урок 5 января

Настя Каменских на русском объявила о переменах в жизни — детали

Настя Каменских на русском объявила о переменах в жизни — детали

Забудут обо всех проблемах: три знака зодиака ждет большой успех

Забудут обо всех проблемах: три знака зодиака ждет большой успех

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девочки под дождем за 47 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девочки под дождем за 47 секунд

Последние новости

22:20

Три Ту-95МС совершили маневр: существует угроза пуска ракет, что известно

22:01

Свержение Мадуро готовит неприятный "сюрприз для Украины" - что задумали в Кремле

21:40

Свет будут выключать в несколько этапов: график отключений для Днепровщины на 6 январяФото

21:32

У берегов Мексики заметили американскую "убийцу подлодок": что задумали в США

21:27

Больше не будут потеть зимой: чем натереть окна, чтобы избавиться от проблемы

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

21:16

Россия нанесла массированные удары по американским заводам - в МИД сделали заявление

21:12

Новогодняя романтика: Мария Кравец поделилась редким фото с бойфрендом

21:12

Экстренные отключения отменены: график отключений для Киева и области на 6 январяФото

20:33

Масштабный блэкаут в России возможен только при одном условии - раскрыт сценарий

Реклама
20:33

"Страшная свинья": Христина Соловий резко раскритиковала себя в отношениях

20:33

Ракеты вместо переговоров: Зеленский резко отреагировал на атаку РФ по УкраинеВидео

20:21

Три знака зодиака резко поменяют судьбу: у кого будет шанс изменить жизнь

20:06

Хозяйки советуют насыпать корицу в раковину: это решит распространенную проблему

20:01

Сомнительная экономия: почему выключать отопление, когда вас нет дома - плохое решение

19:44

Во Львове посреди ночи женщина напала на ветерана, который вернулся из плена

19:41

Революция в "Динамо": Костюк назвал игроков, которые заменят ветеранов в основе

19:22

Россияне устанавливают ПЗРК на "Шахеды": Игнат сказал, как Украина противостоит врагу

19:21

Сокровище под Черниговом раскрыло главный секрет элит Киевской Руси – что там нашлиВидео

19:10

РФ готовит массированный удар: оккупанты накопили около 900 дроновмнение

19:05

45-летняя звезда "Домика на счастье" дала редкий комментарий о свадьбе

Реклама
19:04

Почему желтеют листья у комнатных растений: причины, о которых многие не догадываются

18:55

Отключение света 6 января: в Укрэнерго раскрыли, где не будет света во вторник

18:47

Ценники неожиданно изменили: в супермаркетах подорожал базовый продукт

18:43

Решение уже принято: названа сумма и временные рамки большого транша от ЕС

18:29

Она была сильнее Роксоланы: украинка, которая правила империей

18:18

В Украине готовят масштабные изменения для военных - новый министр представит план

18:11

В Киеве призывают жителей не купаться в водоемах на Крещение – детали

18:10

Украинцев предупредили о серьезной опасности: названа дата, когда налетит мощный шторм

17:34

Операция "Труба 2.0": россияне использовали газопровод для прорыва в крупный городВидео

17:08

Украинский вратарь претендует на звание лучшего в мире в 2025 году – кто он

17:07

Опасные периоды ждут украинцев: названы даты жестких магнитных бурь

16:59

Сварится за 10 минут: как сообразительные хозяйки ускоряют приготовление картофеля

16:44

"Специальный формат": СМИ раскрыли, какую новую должность может получить Кулеба

16:44

Доллар резко взлетел, а евро подешевел: новый курс валют на 6 января

16:37

На вкус как бабушкины пирожки: рецепт ленивых лепешек с картошкой и грибами

16:30

Участниц "Холостяка" прорвало: разгорелся скандал из-за признаний Тараса Цимбалюка

16:13

Почему 6 января нельзя ничего выносить из дома: какой церковный праздник

16:09

Сине-желтый: единственно правильный - кто и зачем говорит иначе

16:02

Россия ночью поднимала стратегическую авиацию, но отказалась от атаки - что произошло

15:49

Диетологи назвали рыбу главным продуктом зимы: какие виды самые полезные

Реклама
15:41

Россия разбомбила американский завод в Днепре: мэр рассказал о последствиях

15:32

От союзника до оккупанта: как Москва стерла украинское государство

15:22

Гороскоп на завтра 6 января: Девам - радостные новости, Стрельцам - предательство

15:18

Может разрушить авто: водителям назвали главный "минус" подземного паркинга

15:12

Кремль в страхе из-за спецоперации США в Венесуэле: чего боится Россия

15:06

Водителей призвали положить кошачий наполнитель в авто: причина удивит многих

14:57

Черный силуэт быстрее поезда: в киевском метро фиксируют загадочное явление

14:27

Плакат, расколовший страну: кто и зачем придумал "три сорта" украинцев

14:17

Блогер-беглец Волошин язвительно ответил на розыск ТЦК: "Что же такое?"

14:03

СБУ временно возглавил Евгений Хмара - что о нем известно

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
Простые блюдаСалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять