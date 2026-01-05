Больше не будут потеть зимой: чем натереть окна, чтобы избавиться от проблемы

Конденсат на окнах опасен тем, что если его не удалять, то плесень довольно быстро распространяется на мебель и обои рядом с окном.

Что сделать, чтобы не было конденсата на окнах / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Конденсат зимой вызывает плесень и порчу окон

Эксперты советуют смесь воды, белого уксуса и нескольких капель средства для посуды

Раствор очищает стекло и создает пленку, предотвращающую запотевание

В холодный сезон многие украинцы сталкиваются с одной и той же проблемой - окна покрываются влажной пленкой, быстро пачкаются и даже могут стать источником появления плесени. Причина проста: теплый влажный воздух в помещении контактирует с охлажденным стеклом, образуя конденсат. Из-за этого на поверхности оседает пыль, стекло становится липким, а рамы постепенно темнеют.

Специалисты британской компании Cardiff Window Cleaner, на которых ссылается издание Daily Express, отмечают, что игнорировать конденсат опасно, ведь влага способна быстро распространять грибок на стены, обои и мебель рядом с окном.

Народный метод, который действительно работает

Эксперты советуют использовать простое домашнее средство, которое помогает не только очистить стекло, но и создать защитный барьер от повторного запотевания. Для этого нужны всего три ингредиента:

вода - 500 мл

белый уксус - 500 мл

жидкое средство для мытья посуды - 2-3 капли

По словам специалистов, уксус благодаря своей кислотности легко растворяет грязь и быстро испаряется, не оставляя разводов. А моющее средство создает тонкую пленку, которая препятствует образованию капель конденсата - влага равномерно распределяется и высыхает быстрее.

Как приготовить и применять раствор

Смешайте воду и уксус в равных пропорциях - удобнее всего сразу в бутылке с распылителем.

Добавьте несколько капель средства для посуды - важно не переборщить, чтобы избежать разводов.

Распылите смесь на стекло тонким слоем или нанесите тряпкой.

Дайте средству несколько секунд для высыхания - при необходимости протрите сухой тканью.

Специалисты отмечают, что регулярное использование такого раствора помогает поддерживать окна чистыми и значительно уменьшает количество конденсата в холодное время года.

Об источнике: Daily Express Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании. Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.

