Украинцев призвали наклеить пищевую пленку на окна: в чем причина

Эксперты дали советы, как недорого и надежно заклеить окна в доме зимой.

Зачем клеить пищевую пленку на стекло

В Украине начался декабрь, а это значит, что морозы не за горами. Как только за окном будет "минус", украинцы активно еще больше будут отапливать свои дома или квартиры. Но каждый дополнительный градус в доме будет негативно влиять на коммунальные платежки. Главред выяснил, как сэкономить на отоплении, но одновременно поддерживать теплую и комфортную температуру дома.

По мнению экспертов, есть способ дешево уменьшить счета за энергию этой зимой. Понадобится только пищевая пленка.

Прозрачная пластиковая пленка обычно используется для хранения пищи, но, как оказывается, она также может служить утеплителем для окон, которые являются одним из самых распространенных источников потери тепла в доме.

"Хотя пищевая пленка обычно используется для упаковки бутербродов, она также может помочь сохранить тепло в вашем доме... Так, пищевая пленка может служить недорогим утеплителем для окон, создавая тонкий воздушный барьер, уменьшающий сквозняки. Это простой метод, который можно реализовать самостоятельно, особенно для однокамерных окон", - говорят эксперты, которых цитирует Express.co.

Кроме пищевой пленки, можно еще использовать пленку именно для окон. Она более прочная, поэтому лучше будет создавать изоляционный барьер. Утверждается, что качественная пленка для окон может отражать до 30% тепла комнаты обратно в комнату зимой.

Как правильно приклеить пленку на окна

Сначала нужно наклеить полоски двустороннего скотча по всему периметру окна. Если нет возможности приклеить скотч на раму, можно крепить его прямо на штапик.

Далее возьмите пленку и начните ее расправлять сверху вниз, постепенно приклеивая ее поверх двустороннего скотча.

Старайтесь натянуть пленку, чтобы она становилась более упругой. Если все сделать правильно, пленка на окне будет практически невидимой.

Прикрепите пленку к противоположному краю рамки так, чтобы она не соприкасалась со стеклом, и зафиксируйте. После этого прогрейте поверхность феном, пока поверхность не станет гладкой.

В конце осторожно обрежьте излишки пленки канцелярским ножом, стараясь не повредить раму.

