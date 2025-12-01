Укр
Жир исчезнет за считанные минуты: эксперт объяснил, как легко очистить стеклянную дверцу духовки

Инна Ковенько
1 декабря 2025, 23:15
Рассказываем, как очистить стеклянную дверцу духовки за считанные минуты.
Как очистить духовку от застарелого жира
Как очистить духовку от застарелого жира / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Вы узнаете:

  • Как очистить стеклянную дверцу духовки
  • Как очистить внешнюю часть стеклянной дверцы
  • Как отмыть внутреннее стекло духовки

Стеклянная дверца духовки - это первое, что бросается в глаза, когда мы готовим, или просто заходим на кухню. Именно на них чаще всего оседают брызги жира, остатки пищи и пятна, которые со временем образуют неприятный налет. И если внутреннюю камеру духовки мы привыкли чистить регулярно, то дверцы часто остаются без внимания.

Главред расскажет, как быстро и безопасными домашними средствами почистить стеклянную дверцу духовки.

Эксперты рекомендуют чистить стекло отдельно от остальной духовки, используя простые средства, которые есть дома. Об этом пишет Southern living.

Что понадобится для чистки

  • Уксус
  • Микрофибровая ткань
  • Пищевая сода
  • Средство для мытья посуды
  • Неабразивная губка

Как очистить внешнюю часть стеклянной дверцы духовки

Внешнее стекло загрязняется быстрее, ведь на него попадают брызги от приготовления на плите. Основательница блога "Признание уборщицы" Сара Сан-Анджело советует простой, но действенный метод - смешать уксус и воду в соотношении 50/50 и протереть дверцу микрофибровой тканью. Такой раствор не только удаляет пятна, но и возвращает стеклу прозрачность.

Как очистить внутреннюю часть от застарелого жира

Внутреннее стекло требует более тщательного ухода. Эксперты советуют приготовить пасту из полстакана пищевой соды и небольшого количества воды, добавив несколько капель средства для мытья посуды. Полученную пасту следует нанести на стекло и оставить на пятнадцать минут, после чего протереть неабразивной губкой и вытереть микрофиброй. Если остатки соды не смываются легко, поможет раствор уксуса и воды в пропорции один к четырем. Он эффективно убирает остатки пасты и придает поверхности блеск без разводов.

Пространство между стеклянными панелями

Не все знают, что дверца духовки состоит из двух стеклянных панелей, между которыми есть пространство. Именно там тоже может накапливаться грязь, и она часто выглядит как пятна внутри стекла. К сожалению, очистить эту часть можно только одним способом - снять дверцу с духовки и промыть ее отдельно. Это требует немного больше усилий, но результат стоит того.

Как часто нужно чистить

Частота чистки зависит от того, как часто вы пользуетесь духовкой. Если после каждого приготовления вытирать проливы и брызги, глубокая очистка понадобится значительно реже. Внешнюю часть дверцы стоит протирать во время обычной уборки кухни, а внутреннюю - во время чистки духовки или когда появляются заметные пятна. Такой подход поможет поддерживать технику в безупречном состоянии без лишних усилий.

Чего не стоит делать

Эксперты отмечают, что не стоит чистить стекло, пока оно горячее, лучше дождаться полного охлаждения, чтобы избежать трещин или повреждений. Также не следует использовать агрессивные химические средства или слишком абразивные материалы, ведь они могут оставить царапины и навсегда испортить поверхность.

Читайте также:

Об источнике: Southern Living

Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Он посвящен стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США.

В журнале Southern Living есть такие рубрики:

  • кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;
  • архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;
  • статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по югу США;
  • советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;
  • практические советы и вдохновение для создания красивых садов.
