Как отмыть очень жирную вытяжку: одно простое средство спасет ситуацию

Вы узнаете:
- Как отмыть очень жирную вытяжку
- Как почистить вытяжку над плитой с помощью простого средства
Со временем на внешней стороне кухонной вытяжки накапливается слой жирного налета. На вытяжке на протяжении месяцев незаметно оседают пар, остатки жира и другие загрязнения. Отмыть такие загрязнения обычно очень трудно, ведь они въедаются и становятся устойчивыми к различным средствам.
Однако, как отмечают в Better Homes&Gardens, если вы не чистите свою вытяжку периодически, накопление налета снижает ее эффективность и может представлять опасность пожара.
Эксперты рассказали о том, как отмыть очень жирную вытяжку, пишет express.co.uk.
В то же время эксперты предупреждают, что прежде чем чистить вытяжку на кухне, следует убедиться, что плита и вытяжка выключены и охлаждены.
По словам экспертов, лучше всего со следами жира на вытяжке может справиться средство для мытья посуды. Нужно нанести его на влажную губку и тщательно помыть вытяжку.
"Средство для мытья посуды отлично подходит для этого, поскольку оно обладает антижировыми свойствами, что облегчит удаление любой накопленной грязи", - отметили эксперты.
Однако эксперты отметили, что если вы хотите облегчить себе работу по удалению жира, то вместе с таким методом можно применить еще и другие.
Например, перед тем, как мыть вытяжку моющим средством для посуды, можно сначала очистить поверхность смесью воды и пищевой соды. А после этих двух шагов (мытье пищевой содой и затем мытье средством для посуды) на вытяжку также можно нанести небольшое количество детского масла, которое поможет убрать разводы, поверхность будет сиять чистотой.
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
