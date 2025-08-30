Как отмыть очень жирную вытяжку: одно простое средство спасет ситуацию

Жирную вытяжку обычно бывает очень трудно отмыть. Но если подойти к этому вопросу с правильной стороны, то можно будет забыть о проблеме навсегда.

https://glavred.info/lifehack/kak-otmyt-ochen-zhirnuyu-vytyazhku-odno-prostoe-sredstvo-spaset-situaciyu-10693805.html Ссылка скопирована

Как отмыть очень жирную вытяжку/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как отмыть очень жирную вытяжку

Как почистить вытяжку над плитой с помощью простого средства

Со временем на внешней стороне кухонной вытяжки накапливается слой жирного налета. На вытяжке на протяжении месяцев незаметно оседают пар, остатки жира и другие загрязнения. Отмыть такие загрязнения обычно очень трудно, ведь они въедаются и становятся устойчивыми к различным средствам.

Однако, как отмечают в Better Homes&Gardens, если вы не чистите свою вытяжку периодически, накопление налета снижает ее эффективность и может представлять опасность пожара.

видео дня

Эксперты рассказали о том, как отмыть очень жирную вытяжку, пишет express.co.uk.

В то же время эксперты предупреждают, что прежде чем чистить вытяжку на кухне, следует убедиться, что плита и вытяжка выключены и охлаждены.

По словам экспертов, лучше всего со следами жира на вытяжке может справиться средство для мытья посуды. Нужно нанести его на влажную губку и тщательно помыть вытяжку.

"Средство для мытья посуды отлично подходит для этого, поскольку оно обладает антижировыми свойствами, что облегчит удаление любой накопленной грязи", - отметили эксперты.

Однако эксперты отметили, что если вы хотите облегчить себе работу по удалению жира, то вместе с таким методом можно применить еще и другие.

Например, перед тем, как мыть вытяжку моющим средством для посуды, можно сначала очистить поверхность смесью воды и пищевой соды. А после этих двух шагов (мытье пищевой содой и затем мытье средством для посуды) на вытяжку также можно нанести небольшое количество детского масла, которое поможет убрать разводы, поверхность будет сиять чистотой.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред