Какой будет погода 1 сентября: синоптик удивила прогнозом и предупредила о дождях

Погода в Украине в выходные, 30 и 31 августа, удивит возвращением жары. В большинстве областей максимальная температура воздуха в течение дня составит +28...+33 градуса.
В ночные часы будет немного прохладнее - ожидается +14...+19 градусов, на юге до +20 градусов. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
"Антициклон упирается бычком и не пускает атлантическую влагу в Украину. В большинстве стран Европы в уик-энд ожидаются временами дожди, в Украине - без осадков. Разве завтра (в субботу, 30 августа - ред.) кое-где в Донецкой области, а в воскресенье в Карпатах - локальные осадки", - отметила синоптик.
Погода в Киеве на выходные
В Киеве 30-31 августа будет жарко, ожидается +28...+31 градус, без осадков.
Погода в Украине 1 сентября
1 сентября жара несколько ослабнет на западе и севере, ожидается +24...+28 градусов.
"На остальной территории Украины еще будет жарко, до +33 градусов", - предупредила Диденко.
Дожди первого сентября вероятны во второй половине дня на востоке, юге и в центральной части Украины. На западе и севере - без осадков.
"Ощутимое ослабление жары, некий крен в сторону осени, ориентировочно состоится после 6-го сентября", - добавила синоптик.
