Какой будет погода 1 сентября: синоптик удивила прогнозом и предупредила о дождях

Алёна Воронина
29 августа 2025, 14:07
В первый день осени ожидаются дожди, но они будут идти только в части областей.
Какой будет погода 1 сентября: синоптик удивила прогнозом и предупредила о дождях
Погода в Украине - какой будет погода 1 сентября

Вы узнаете:

  • Какой будет погода на выходные, 30-31 августа
  • Какой будет погода 1 сентября
  • Когда в Украине спадет жара и начнется осенняя погода

Погода в Украине в выходные, 30 и 31 августа, удивит возвращением жары. В большинстве областей максимальная температура воздуха в течение дня составит +28...+33 градуса.

В ночные часы будет немного прохладнее - ожидается +14...+19 градусов, на юге до +20 градусов. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Антициклон упирается бычком и не пускает атлантическую влагу в Украину. В большинстве стран Европы в уик-энд ожидаются временами дожди, в Украине - без осадков. Разве завтра (в субботу, 30 августа - ред.) кое-где в Донецкой области, а в воскресенье в Карпатах - локальные осадки", - отметила синоптик.

Погода в Украине на 30 августа
Погода в Украине 30 августа/ meteoprog
Погода в Украине 31 августа
Погода в Украине 31 августа/ meteoprog

Погода в Киеве на выходные

В Киеве 30-31 августа будет жарко, ожидается +28...+31 градус, без осадков.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Погода в Украине 1 сентября

1 сентября жара несколько ослабнет на западе и севере, ожидается +24...+28 градусов.

"На остальной территории Украины еще будет жарко, до +33 градусов", - предупредила Диденко.

Дожди первого сентября вероятны во второй половине дня на востоке, юге и в центральной части Украины. На западе и севере - без осадков.

"Ощутимое ослабление жары, некий крен в сторону осени, ориентировочно состоится после 6-го сентября", - добавила синоптик.

Наталия Диденко инфографика
Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, невыносимая жара накрывает Украину - стало известно, где ударит +36 градусов. Жаркие дни возвращаются - скоро в Украине резко повысится температура воздуха.

Напомним, лето решило о себе напомнить - стала известна дата, когда в Украине влупит жара до +35. Синоптик отметила, что в дальнейшем жара будет усиливаться.

Также ранее сообщалось, что Украина погрузится в экстремальную жару - синоптик рассказал, когда ударит +32. В последние дни августа в Украину вернется аномальная жара, которая превысит климатическую норму.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

"Попросила положить конец": звезда "Гарри Поттера" раскрыла свой последний план

