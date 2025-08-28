Украина погрузится в экстремальную жару: синоптик рассказал, когда ударит +32

В последние дни августа в Украину вернется аномальная жара, которая превысит климатическую норму.

В Украину врывается аномальная жара / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Главное:

29-30 августа в Украине ожидается аномально теплая погода

Днем температура поднимется до 32 °C, ночью - 11-16 °C видео дня

Среднесуточные температуры превысят норму на 5-6 °C

В последние выходные лета в Украине будет царить аномально теплая и одновременно спокойная погода. Днем 29 и 30 августа температура повысится до 32 градусов тепла. Об этом сообщил начальник Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань.

По его словам, начиная с пятницы, 29 августа, произойдет смена атмосферных процессов над Европой: атлантический циклон Ex-Erin сместится в направлении Британских островов, тогда как антициклон Mareike постепенно отойдет на восток. В промежутке между этими двумя барическими системами на территорию Украины начнет поступать хорошо прогретый субтропический воздух. Это обеспечит настоящее возвращение лета с высокими температурами.

"Между этими двумя барическими системами в Украину, в частности Черкасскую область, настроится поток хорошо разогретого воздуха из субтропиков. Произойдет погружение в полноценное лето: ночью 11-16 градусов, днем 26-31", - прогнозирует синоптик.

Постригань уточнил, что среднесуточные температуры в эти выходные превысят климатическую норму на 5-6 градусов. Ночи станут теплее - 14-19 градусов, а днем термометры покажут 27-32 градуса.

Температура воздуха / Фото: скриншот pivotalweather

Августовское похолодание - не редкость

Комментируя августовское похолодание накануне, синоптик напомнил, что подобные явления в конце месяца ранее были довольно частыми, особенно в 2015-2017 годах. Тогда средний температурный фон в конце августа часто опускался до 11-14 градусов, а ночная температура снижалась до 6-8 градусов тепла.

"В последние 10 лет мы успели о них забыть. А раньше, именно в период 25-30 августа, средний температурный фон часто снижался до 11-14º, а ночная температура - до 6-8º тепла. Интересно, что в те годы после таких похолоданий или начиналась ранняя осень с первыми заморозками уже с 20 сентября, или возвращалось летнее тепло до 30º в начале сентября и лето задерживалось до 24-26 сентября", - отметил Постригань.

Почему в августе резко похолодало

В последние дни августа Украину резко накрыло похолодание с дождями и даже снегом в Карпатах. Как пояснил Главреду синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит, причиной стало поступление холодного полярного воздуха.

Впрочем, уже в ближайшие дни температура начнет расти. 28-29 августа ночью ожидается от +8 до +17 градусов, днем - до +30, местами на востоке, юге и западе - до +33. В конце августа ночные температуры составят +14...+20, а дневные - +27...+33.

Сентябрь, по прогнозу Семилита, начнется с небольших дождей, но с комфортными показателями - днем около +23...+27. В среднем месяц обещает быть в пределах климатической нормы: +13...+18 градусов, в Карпатах - +11...+12.

Напомним, синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что с 29 по 31 августа жара усилится до 32-34 °C, а ослабление ожидается с 4 сентября, на юге - 7-8 сентября. 1 сентября большинство областей останутся сухими, лишь на западе и севере возможны дожди.

Также в пятницу, 29 августа, в Украине ожидается сухая, солнечная и жаркая погода благодаря влиянию антициклона, сообщила синоптик Наталья Диденко. Температура будет достигать +28...+32 градусов, а в выходные жара усилится до +30...+35. Лишь 31 августа на западе станет прохладнее - +24...+27.

Как сообщал Главред, 1 сентября в Украине будет преимущественно сухо, лишь на западе возможны короткие дожди. По прогнозу Диденко, жара начнет спадать с 4 сентября, а на юге - с 7-8 сентября.

О персоне: Виталий Постригань Известный украинский синоптик. Начальник Черкасского областного гидрометеорологического центра. Составляет прогнозы погоды в Украине на краткосрочную и долгосрочную перспективу.

