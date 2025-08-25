Укр
Резкое похолодание до +7 и дожди: синоптики предупреждают о непогоде в Украине

Ангелина Подвысоцкая
25 августа 2025, 23:39
239
Погода в Украине в течение недели будет разной. Сначала ударит похолодание, после чего вернется жара.
Погода, дождь
Прогноз погоды в Украине на неделю / фото: УНИАН

Что известно:

  • Когда в Украину придет потепление
  • Где будут лить дожди
  • В каких областях температура воздуха опустится до +7 градусов

В течение недели погода в Украине будет прохладной и дождливой. В то же время в регионы постепенно будет возвращаться жара. Об этом заявил синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит.

Атмосферный фронт принес на выходных свежую воздушную массу, а в горах даже заметили снег.

видео дня

В первой половине недели будет наблюдаться прохождение атмосферного фронта. Также будет постепенное повышение температуры воздуха.

Завтра, 26 августа, неустойчивую погоду с кратковременными дождями и грозами в северной части, а днем в Черкасской, Полтавской и Харьковской областях обусловит атмосферный фронт. На остальной территории будет без осадков.

погода 26 августа
Прогноз погоды в Украине на 26 августа / фото: meteoprog

Влияние этого атмосферного фронта также будет ощущаться в среду, 27 августа. Небольшой дождь будет на северо-востоке страны. Атмосферное давление сначала будет падать, а затем расти. Это обусловит 28-29 августа погоду без осадков со слабым ветром.

Воздушные потоки будут двигаться с юго-запада с переходом на северо-западный со скоростью 5-12 м/с. 26 августа на северо-востоке страны местами будут порывы ветра 15-20 м/с.

погода 26 августа
Прогноз погоды в Украине / фото: meteoprog

По Украине будет распространяться порция нового прохладного воздуха. В большинстве областей будет прохладная погода, особенно ночью. В течение недели ночью температура воздуха будет держаться на уровне 7-14 градусов тепла, а днем - 21-27 градусов тепла. Только завтра в западных и северных областях температура воздуха будет на уровне 15-20 градусов. В четверг на юге страны ожидается 12-17 градусов тепла, а днем - 25-30 градусов.

"Еще рано доставать весь свой осенний гардероб, ведь лето еще возвращается", - сказал Иван Семилит.

Погода в Украине - последние новости

Как писал Главред, в ближайшее время над Центральной и Восточной Европой ожидается развитие антициклона, который принесет сухую и малооблачную погоду. Он продлится до 20-х чисел августа.

Недавно климатолог рассказывала, что погода в Украине в ближайшие несколько десятков лет может очень сильно измениться. Во многих областях погода станет более засушливой, при этом в одной из областей даже есть риск образования пустыни. А в части регионов станет больше дождей.

Главред недавно писал, что август в Украине будет жаркий и с дефицитом осадков, а в некоторых регионах температура воздуха будет выше нормы.

Читайте также:

