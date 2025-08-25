Львов замерз: градусники показали экстремальный минимум

Вы узнаете:
- Какая минимальная температура воздуха зафиксирована во Львове
- Чего ждать от погоды сегодня
Во Львове зафиксирован температурный антирекорд. В понедельник, 25 августа, минимальный показатель составлял всего +4,3°С.
Как сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии, предыдущее минимальное значение наблюдалось в 1964 году. Тогда показатель составлял 6,2°С.
"25 августа минимальная температура воздуха составила +4,3 °С. Предыдущее минимальное значение наблюдалось в 1964 году и составило +6,2°С", - говорится в сообщении.
Если вам интересно, почему в ближайшее время может ухудшится самочувствие, читайте материал: Мощный шторм накрыл страну: когда закончится магнитная буря.
Погода в Украине 25 августа
Отметим, с сегодняшнего дня в Украине начинается период осенней прохлады из-за мощного антициклона с центром над Беларусью и западными областями Украины. Он приведет к высокому атмосферному давлению и стабильной погоде.
Значительных осадков не прогнозируется, лишь в отдельные дни на севере и востоке возможны кратковременные дожди, которые будут распределяться неравномерно.
В Укргидрометцентре сообщили, что 25 будет облачно с прояснениями. Ночью на Левобережье, местами в Киевской, Черкасской, Кировоградской областях, днем на Волыни и Ровенской области ожидается кратковременный дождь, на остальной территории - без осадков.
Ветер западный, 7-12 м/с.Температура ночью 7-12°, днем 15-20°, в южной части 19-24°; в Карпатах ночью 3-8°, днем 11-16°.
Погода в Киеве сегодня
На территории Киевщины и в столице в понедельник ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами кратковременный дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха по области ночью составит 7-12°, днем 15-20°.
Столбики термометров в Киеве ночью покажут 10-12°, днем 18-20°.
Прогноз погоды - что говорят синоптики
Как писал Главред, синоптик Наталья Диденко предупредила, что 25 августа в Украине дожди ожидаются в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Черкасской областях. Ветер в этот день будет порывистым. Днем температура воздуха поднимется до 18-24 градусов тепла. На следующей неделе ожидается жара.
Народный синоптик из Волынской области Владимир Деркач рассказал, какой будет погода в Украине осенью. По его словам, начало сентября 2025 года будет тёплым и солнечным.
Ранее климатолог и член Национальной академии наук США Светлана Краковская рассказывала, что погода в Украине в ближайшие несколько десятков лет может очень сильно измениться. Во многих областях погода станет более засушливой, при этом в одной из областей даже есть риск образования пустыни. А в части регионов станет больше дождей.
Вам также может быть интересно:
- 7 вещей для осени 2025: как создать безупречный гардероб
- Главные тренды осени 2025: стиль, сочетающий классику и авангард
- На пороге перемен: жизнь 4 знаков зодиака осенью перевернется с ног на голову
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред