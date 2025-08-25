Львов замерз: градусники показали экстремальный минимум

Во Львове зафиксирован температурный рекорд. В городе стало холоднее, чем когда-либо.

https://glavred.info/synoptic/lvov-zamerz-gradusniki-pokazali-ekstremalnyy-minimum-10692383.html Ссылка скопирована

Во Львове зарегистрировали рекордный холод / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какая минимальная температура воздуха зафиксирована во Львове

Чего ждать от погоды сегодня

Во Львове зафиксирован температурный антирекорд. В понедельник, 25 августа, минимальный показатель составлял всего +4,3°С.

Как сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии, предыдущее минимальное значение наблюдалось в 1964 году. Тогда показатель составлял 6,2°С.

видео дня

"25 августа минимальная температура воздуха составила +4,3 °С. Предыдущее минимальное значение наблюдалось в 1964 году и составило +6,2°С", - говорится в сообщении.

Температура воздуха во Львове опустилась до исторического минимума / facebook.com/LvivMeteo

Если вам интересно, почему в ближайшее время может ухудшится самочувствие, читайте материал: Мощный шторм накрыл страну: когда закончится магнитная буря.

Погода в Украине 25 августа

Отметим, с сегодняшнего дня в Украине начинается период осенней прохлады из-за мощного антициклона с центром над Беларусью и западными областями Украины. Он приведет к высокому атмосферному давлению и стабильной погоде.

Значительных осадков не прогнозируется, лишь в отдельные дни на севере и востоке возможны кратковременные дожди, которые будут распределяться неравномерно.

В Укргидрометцентре сообщили, что 25 будет облачно с прояснениями. Ночью на Левобережье, местами в Киевской, Черкасской, Кировоградской областях, днем ​​на Волыни и Ровенской области ожидается кратковременный дождь, на остальной территории - без осадков.

Ветер западный, 7-12 м/с.Температура ночью 7-12°, днем ​​15-20°, в южной части 19-24°; в Карпатах ночью 3-8°, днем ​​11-16°.

Погода на сегодня / facebook.com/UkrHMC

Погода в Киеве сегодня

На территории Киевщины и в столице в понедельник ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами кратковременный дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха по области ночью составит 7-12°, днем ​​15-20°.

Столбики термометров в Киеве ночью покажут 10-12°, днем ​​18-20°.

Прогноз погоды - что говорят синоптики

Как писал Главред, синоптик Наталья Диденко предупредила, что 25 августа в Украине дожди ожидаются в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Черкасской областях. Ветер в этот день будет порывистым. Днем температура воздуха поднимется до 18-24 градусов тепла. На следующей неделе ожидается жара.

Народный синоптик из Волынской области Владимир Деркач рассказал, какой будет погода в Украине осенью. По его словам, начало сентября 2025 года будет тёплым и солнечным.

Ранее климатолог и член Национальной академии наук США Светлана Краковская рассказывала, что погода в Украине в ближайшие несколько десятков лет может очень сильно измениться. Во многих областях погода станет более засушливой, при этом в одной из областей даже есть риск образования пустыни. А в части регионов станет больше дождей.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред