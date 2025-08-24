На регионы налетит настоящая холодина: где влупит +3 градуса

Погода в Одессе будет самой теплой. Там температура воздуха повысится до +24 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине на 25 августа / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 25 августа

Где температура воздуха опустится до +9 градусов

Когда вернутся грозовые дожди, град и шквалы

Погода в Украине 25 августа будет местами дождливой и прохладной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 25 августа в Украине дожди будут в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Черкасской. Ветер в этот день будет порывистым. Ближайшей ночью температура воздуха опустится до 8-13 градусов тепла, а в Карпатах опустится до +3 градусов. Днем температура воздуха повысится до 18-24 градусов тепла. На следующей неделе ожидается жара.

Прогноз погоды в Украине на 25 августа / фото: ventusky

Погода 25 августа

В Украине 25 августа будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют дожди на Левобережье, в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Волынской и Ровенской областях. Ветер будет западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 7-12°, днем 15-20°, в южной части 19-24°; в Карпатах ночью 3-8°, днем 11-16°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +8

По данным meteoprog, 25 августа в Украине будет дождливая погода. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до +12...+24 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +8...+18 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 25 августа / фото: meteoprog

Погода 25 августа в Киеве

В Киеве 25 августа будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют дождь. Ветер в этот день будет западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 7-12°, днем 15-20°; в Киеве ночью 10-12°, днем 18-20°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 25 августа / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как писал Главред, в ближайшее время над Центральной и Восточной Европой ожидается развитие антициклона, который принесет сухую и малооблачную погоду. Он продлится до 20-х чисел августа.

Недавно климатолог рассказывала, что погода в Украине в ближайшие несколько десятков лет может очень сильно измениться. Во многих областях погода станет более засушливой, при этом в одной из областей даже есть риск образования пустыни. А в части регионов станет больше дождей.

Главред недавно писал, что август в Украине будет жаркий и с дефицитом осадков, а в некоторых регионах температура воздуха будет выше нормы.

