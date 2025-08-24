Первый снег и морозы в августе: какие регионы Украины уже засыпало

Погода 25 августа в Украине ожидается преимущественно сухая погода с прохладными ночами и снижением температуры до +3°С в Карпатах, сообщила Диденко.

Погода в Украине 25 августа - где в Украине морозы и выпал снег / Фото: УНИАН

Какой будет погода 25 августа

Когда погода станет теплее

Где выпал первый снег

Погода в Украине в понедельник, 25 августа будет преимущественно без осадков в большинстве регионов Украины. В ночь с 25 на 26 августа ожидается значительное снижение температуры, местами до +3 градусов. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Погода на завтра, 25 августа

"Потихоньку издалека слышны духи осени - ночной воздух свежее и свежее, на высокогорье Карпат даже уже есть небольшие "минусы"!", - указывает она.

Ветер ожидается западного и северо-западного направления, местами достаточно сильный.

Ближайшей ночью температура снизится до +7...+11°С, в Карпатах местами +3...+7°С, на юге - +8...+13°С. Завтра днем в большинстве регионов прогнозируется +18...+22°С, в южных областях - +20...+24°С.

Погода в Украине 25 августа / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 25 августа

В Киеве сегодня ближе к обеду появятся облака, а после обеда ожидается дождь, поэтому стоит прихватить зонтик. В то же время 25 августа в столице осадков не прогнозируют, температура составит +18...+20°С.

Погода в Киеве на 14 дней / Фото: meteoprog

Когда в Украину вернется жара

По словам Диденко, уже на следующей неделе в Украину вернется настоящая летняя жара.

"А на следующей неделе к нам еще придет настоящая летняя жара", - указывает она.

Где в Украине выпал первый снег

Кроме того, в Сети вирусяться кадры с первым снегом в Карпатах и на Закарпатье.

Изрядно заснежило в Карпатах и на Закарпатье. На видео курорты Драгобрат, Яворник и урочище Заросляк вблизи Говерлы.

Смотрите видео с первым снегом в Украине:

Где выпал первый снег / Фото: скриншот

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

