Первый снег и морозы в августе: какие регионы Украины уже засыпало

Юрий Берендий
24 августа 2025, 11:54
Погода 25 августа в Украине ожидается преимущественно сухая погода с прохладными ночами и снижением температуры до +3°С в Карпатах, сообщила Диденко.
Погода в Украине 25 августа - где в Украине морозы и выпал снег / Фото: УНИАН

Погода в Украине в понедельник, 25 августа будет преимущественно без осадков в большинстве регионов Украины. В ночь с 25 на 26 августа ожидается значительное снижение температуры, местами до +3 градусов. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Погода на завтра, 25 августа

"Потихоньку издалека слышны духи осени - ночной воздух свежее и свежее, на высокогорье Карпат даже уже есть небольшие "минусы"!", - указывает она.

Ветер ожидается западного и северо-западного направления, местами достаточно сильный.

Ближайшей ночью температура снизится до +7...+11°С, в Карпатах местами +3...+7°С, на юге - +8...+13°С. Завтра днем в большинстве регионов прогнозируется +18...+22°С, в южных областях - +20...+24°С.

Погода в Украине 25 августа / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 25 августа

В Киеве сегодня ближе к обеду появятся облака, а после обеда ожидается дождь, поэтому стоит прихватить зонтик. В то же время 25 августа в столице осадков не прогнозируют, температура составит +18...+20°С.

Погода в Киеве на 14 дней / Фото: meteoprog

Когда в Украину вернется жара

По словам Диденко, уже на следующей неделе в Украину вернется настоящая летняя жара.

"А на следующей неделе к нам еще придет настоящая летняя жара", - указывает она.

Где в Украине выпал первый снег

Кроме того, в Сети вирусяться кадры с первым снегом в Карпатах и на Закарпатье.

Изрядно заснежило в Карпатах и на Закарпатье. На видео курорты Драгобрат, Яворник и урочище Заросляк вблизи Говерлы.

Смотрите видео с первым снегом в Украине:

Где выпал первый снег / Фото: скриншот
Наталия Диденко инфографика
Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее писал Главред, в Украине влупит +9, будут лить грозовые дожди с градом. На территорию Украины надвигается холодный атмосферный фронт, который принесет дожди и грозы в западные и северные регионы.

По словам синоптика Натальи Диденко, в течение выходных 23-24 августа циклон постепенно будет смещаться на восток. В западных и северных областях погода прояснится и осадки будут отходить, зато в центре и на востоке ожидаются дожди.

Также Главред писал какой будет осень-2025 в Украине: синоптик удивил прогнозом погоды. Погода в Украине в августе удивила многих. Нынешний август уже удивил украинцев резкой сменой погоды, ведь после жаркого июля установилась более комфортная, даже прохладная температура. Народный синоптик Станислав Щедрин рассказал, когда ожидать новых дождей, пообещал "праздничный синоптический комфорт" на День Независимости и намекнул на необычные погодные условия в начале осени.

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Первый снег и морозы в августе: какие регионы Украины уже засыпало

11:54Синоптик
