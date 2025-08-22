"Будет болеть голова и прыгать давление": украинцам выдали важное предупреждение

Погода в Украине резко изменится, и это повлияет на самочувствие украинцев во многих областях.

Погода в Украине - украинцам выдали важное предупреждение/ фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода в Украине в субботу и воскресенье, 23-24 августа

В каких областях будут дожди

Когда в Украине похолодает, а когда снова вернется жара

Погода в Украине на выходные, 23-24 августа, отметится тем, что циклон постепенно будет смещаться в восточном направлении.

В западных и северных областях прояснится, дожди будут отступать, а вот в центре и на востоке наоборот стоит готовиться к дождям. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

В то же время она предупредила, что такие изменения в погодных условиях могут повлиять на самочувствие людей.

"Короче: завтра на западе и севере без осадков, атмосферное давление повысится, а на юге, востоке и в центре - дожди, грозы, уже в этих регионах могут от изменения погоды болеть головы и будет прыгать артериальное давление", - отметила синоптик.

Температура воздуха 23 августа в большинстве областей Украины будет невысокой, составит днем +18...+24 градуса, местами +16...+19 градусов, на востоке +25...+30 градусов.

Погода в Украине 23 августа/ meteoprog

Погода в Украине 24 августа/ meteoprog

Погода в Киеве

В Киеве на День флага, 23 августа, будет без существенных осадков. Температура воздуха в течение дня будет держаться на уровне +20...+22 градуса.

В воскресенье, 24 августа, в столице есть вероятность небольшого дождя, будет ветрено. Столбики термометров будут показывать +18...+20 градусов.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Погода в Украине на День независимости

На День Независимости, 24 августа, в Украине кратковременные дожди наиболее вероятны в западных областях, местами на севере и в центре. На юге и на востоке - без осадков.

Температура воздуха в воскресенье на западе составит +15...+19 градусов, на севере и в центре +18...+23 градуса, на юге и на востоке +23...+28 градусов.

В то же время синоптик отметила, что в конце августа жара еще себя покажет.

Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

