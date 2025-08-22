Укр
Читать на украинском
"Будет болеть голова и прыгать давление": украинцам выдали важное предупреждение

Алёна Воронина
22 августа 2025, 15:15
Погода в Украине резко изменится, и это повлияет на самочувствие украинцев во многих областях.
дождь
Погода в Украине - украинцам выдали важное предупреждение/ фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода в Украине в субботу и воскресенье, 23-24 августа
  • В каких областях будут дожди
  • Когда в Украине похолодает, а когда снова вернется жара

Погода в Украине на выходные, 23-24 августа, отметится тем, что циклон постепенно будет смещаться в восточном направлении.

В западных и северных областях прояснится, дожди будут отступать, а вот в центре и на востоке наоборот стоит готовиться к дождям. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

видео дня

В то же время она предупредила, что такие изменения в погодных условиях могут повлиять на самочувствие людей.

"Короче: завтра на западе и севере без осадков, атмосферное давление повысится, а на юге, востоке и в центре - дожди, грозы, уже в этих регионах могут от изменения погоды болеть головы и будет прыгать артериальное давление", - отметила синоптик.

Температура воздуха 23 августа в большинстве областей Украины будет невысокой, составит днем +18...+24 градуса, местами +16...+19 градусов, на востоке +25...+30 градусов.

Погода в Украине 23 августа
Погода в Украине 23 августа/ meteoprog
Погода в Украине 24 августа
Погода в Украине 24 августа/ meteoprog

Погода в Киеве

В Киеве на День флага, 23 августа, будет без существенных осадков. Температура воздуха в течение дня будет держаться на уровне +20...+22 градуса.

В воскресенье, 24 августа, в столице есть вероятность небольшого дождя, будет ветрено. Столбики термометров будут показывать +18...+20 градусов.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Погода в Украине на День независимости

На День Независимости, 24 августа, в Украине кратковременные дожди наиболее вероятны в западных областях, местами на севере и в центре. На юге и на востоке - без осадков.

Температура воздуха в воскресенье на западе составит +15...+19 градусов, на севере и в центре +18...+23 градуса, на юге и на востоке +23...+28 градусов.

В то же время синоптик отметила, что в конце августа жара еще себя покажет.

Наталия Диденко инфографика
Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, похолодание накроет всю Украину, температура упадет на 5-8 градусов - стала известна дата. В Украине резко станет холоднее. Также в ряде областей ожидаются дожди с грозами.

Также ранее сообщалось, что ожидаются дождь, гроза, сильные ливни и снижение температуры - какие регионы Украины накроет похолодание. Не везде в Украине будет тепло - кое-где теплая солнечная погода сменится дождями с грозами и похолоданием.

Напомним, в Украине будет настоящий Армагеддон - регионы будет заливать дождями с грозами и градом. Погода во Львове будет самой прохладной. Там температура воздуха опустится до +15 градусов.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

