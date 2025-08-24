Укр
Синоптик рассказал, вернется ли жара в Украину до конца лета

Марина Фурман
24 августа 2025, 16:18
Украинцы еще будут иметь возможность насладиться летней жарой.
Прогноз погоды на неделю / Фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какой будет погода с 25 по 31 августа
  • Когда в Украину вернется жара

Первые дни рабочей недели принесут прохладу и переменчивую погоду, однако во второй половине лето вернется. Жара прогнозируется в южной половине Украины, а также на Закарпатье. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Погода 25 августа

В понедельник, 25 августа, ночью в центральных и восточных областях пройдут умеренные дожди, местами возможны грозы. Днем также кратковременные дожди ожидаются в Полесье и на крайнем севере Украины. В остальных регионах без осадков. Температура воздуха ночью составит +7...+12 °С, днем +18...+23 °С, в южных областях +23...+28 °С.

Прогноз погоды на 25 августа / фото: meteoprog

Погода 26 августа

Во вторник, 26 августа, на западе и севере страны прогнозируют короткие дожди, местами с грозами и шквалами до 15-20 м/с. В других областях существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит +7...+13 °С, днем +16...+22 °С, в южной половине и в Приазовье ночью +11...+16 °С, днем +22...+27 °С.

Прогноз погоды на 26 августа / фото: meteoprog

Погода 27 августа

В среду, 27 августа, грозовые дожди возможны только в северных и северо-западных областях. Температура воздуха ночью составит +9...+15 °С, днем +20...+26 °С, в южных и центральных регионах +27...+32 °С.

Прогноз погоды на 27 августа / фото: meteoprog

Погода 28 августа

В четверг, 28 августа, на всей территории Украины ожидается малооблачная погода, без осадков, однако ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +7...+13 °С, днем +22...+27 °С; на юге и на Закарпатье ночью +12...+17 °С, днем +26...+31 °С.

Прогноз погоды на 28 августа / фото: ventusky

Погода 29 августа

В пятницу, 29 августа, Украина будет находиться под влиянием антициклона, поэтому осадков не предвидится по всей Украине. Температура воздуха ночью составит +12...+18 °С, в дневные часы +27...+32 °С, в западной части местами +33...+35 °С.

Прогноз погоды на 29 августа / фото: ventusky

Погода 30 августа

В субботу, 30 августа, в Украине будет царить жаркая и солнечная погода. Кратковременные дожди ожидаются только вечером на западе. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +14...+19 °С, днем +30...+35 °С.

Прогноз погоды на 30 августа / фото: ventusky

Погода 31 августа

В последний день лета жара продолжит царить на территории Украины. Только днем в западной части, а также местами в северных областях возможны кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха ночью составит +15...+20 °С, днем в западных и северных регионах +26...+31 °С, на остальной территории страны +32...+37 °С.

Прогноз погоды на 31 августа / фото: ventusky

Напомним, как ранее писал Главред, в Украине влупит +9, будут лить грозовые дожди с градом. На территорию Украины надвигается холодный атмосферный фронт, который принесет дожди и грозы в западные и северные регионы.

Синоптик Наталья Диденко рассказывала, что погода в Украине в воскресенье, 24 августа, отметится холодными температурами воздуха в ряде регионов. По ее словам, в начале суток, ночью и утром, дожди пройдут в западных областях, днем и к вечеру 24 августа осадки распространятся на северную и центральную часть. В восточных областях будет сухо, осадки не предвидятся.

При этом Диденко добавила, что уже на следующей неделе в Украину вернется настоящая летняя жара.

О персоне: Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Карта Deep State онлайн за 24 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 24 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Один предмет "съедает" скорость Wi-Fi дома: куда нужно переставить роутер

Один предмет "съедает" скорость Wi-Fi дома: куда нужно переставить роутер

Первый снег и морозы в августе: какие регионы Украины уже засыпало

Первый снег и морозы в августе: какие регионы Украины уже засыпало

Новые двери откроются для четырех знаков зодиака 24 августа: кто в списке

Новые двери откроются для четырех знаков зодиака 24 августа: кто в списке

Украина может вернуть все оккупированные территории без боя - боец ГУР назвал условие

Украина может вернуть все оккупированные территории без боя - боец ГУР назвал условие

