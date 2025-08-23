Какой будет погода в Украине на День независимости: украинцам стоит быть готовыми

Погода в Украине резко изменится - к чему стоит быть готовыми.

Погода в Украине - какой будет погода в Украине на День независимости/ фото: УНИАН

Какой будет погода в Украине на День независимости, 24 августа

Где возможны дожди

Какой будет температура воздуха

Погода в Украине в воскресенье, 24 августа, отметится холодными температурами воздуха в ряде регионов.

В начале суток, ночью и утром, дожди пройдут в западных областях, днем и к вечеру 24 августа осадки распространятся на северную и центральную часть. В восточных областях будет сухо, осадки не предвидятся. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

В южной части будет преимущественно без осадков, разве что только вечером завтра есть вероятность локальных дождей.

Ветер ожидается северо-западным, умеренным, время от времени порывистым.

"Температура воздуха жарой не будет донимать. Наоборот. Ближайшей ночью в Украине будет холодновато, +8...+12 градусов, на юге и востоке +12...+16 градусов. Днем ожидается на севере, западе и в Винницкой области только +15...+19 градусов, на юге, в большинстве центральных областей и на востоке +20...+25 градусов, на юго-востоке до +27 градусов", - рассказала синоптик.

Погода в Украине 24 августа/ Facebook Диденко

Погода в Украине 24 августа/ meteoprog

Погода в Киеве на День независимости

В Киеве на День Независимости ночью, утром и в первой половине дня осадков не ожидается. Но с обеда 24 августа в столице атмосферный фронт обусловит дождь.

"Температура воздуха будет невысокой, максимально +18...+20 градусов. И плюс порывистый ветерок", - добавила Диденко.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

