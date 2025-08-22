Влупит +9, будут лить грозовые дожди с градом: к Украине приближается мощный шторм

Во многих областях Украины синоптики объявили штормовое предупреждение.

Прогноз погоды в Украине на 23 августа / фото: pexels

Погода в Украине 23 августа будет местами дождливой и грозовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение во многих областях Украины, кроме западных и большинства северных областей. Там будут грозовые дожди, шквалы и град.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 23 августа / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 23 августа Украину накроет мощный циклон. Он принесет сильные грозовые ливни. Осадки ожидаются даже на юге и востоке. В большинстве областей температура воздуха будет прохладной - 16-19 градусов тепла. Только на востоке продержится +30 градусов.

24 августа кратковременные дожди будут в западных, северных и центральных областях. Температура воздуха повысится до 18-23 градусов тепла.

Погода 23 августа

В Украине 23 августа будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди с грозами и градом в большинстве областей Украины. Ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Также ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью 9-14°, днем 17-22°; в юго-восточной части ночью 15-20°, днем 26-31°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +35

По данным meteoprog, 23 августа в Украине будет дождливая погода. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +19...+35 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +10...+17 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 23 августа / фото: meteoprog

Погода 23 августа в Киеве

В Киеве 23 августа будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дождь с грозой. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Также ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура по области ночью 9-14°, днем 17-22°; в Киеве ночью 12-14°, днем 20-22°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 23 августа / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как писал Главред, в ближайшее время над Центральной и Восточной Европой ожидается развитие антициклона, который принесет сухую и малооблачную погоду. Он продлится до 20-х чисел августа.

Недавно климатолог рассказывала, что погода в Украине в ближайшие несколько десятков лет может очень сильно измениться. Во многих областях погода станет более засушливой, при этом в одной из областей даже есть риск образования пустыни. А в части регионов станет больше дождей.

Главред недавно писал, что август в Украине будет жаркий и с дефицитом осадков, а в некоторых регионах температура воздуха будет выше нормы.

