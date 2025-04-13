Кто придумал название Львова и как город назывался сначала - малоизвестный факт

Название города Львов происходит от имени князя Льва, сына короля Даниила Галицкого, и на протяжении веков трансформировалось в разных языках и контекстах.

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Кто придумал название Львова - как на самом деле Львов назывался изначально / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Почему Львов так называется

Что означает слово Львов

Как поляки называют Львов

Львов - город, который не только играет ключевую роль в культурной и политической жизни Украины, но и имеет увлекательную историю своего происхождения. Название города непосредственно связано с фигурой князя Льва Даниловича - сына легендарного правителя Даниила Галицкого. Именно в честь Льва и был назван город, который впоследствии стал настоящим форпостом украинской идентичности. Об этом говорится в сюжете программы "Утро дома".

Главред выяснил, как Львов назывался в древности.

Что означает имя Льва - происхождение названия Львова

Львов впервые упоминается в летописях в 1256 году - именно из-за большого пожара, который тогда охватил город. Но саму крепость, вероятно, начали возводить еще раньше - в 1240-х годах. Это было время, когда Киев пал под ударами татаро-монголов, и украинские князья искали более безопасные территории для восстановления своей силы.

"Его основателями считают князя Даниила Галицкого и его сына Льва Даниловича, которому город и обязан своим названием", - говорится в сюжете.

Общепринято считать, что основатель Львова король Даниил назвал город в честь своего сына князя Льва Даниловича.

Смотрите видео об интересных фактах из истории Львова:

Почему во Львове много архитектурных стилей

В XIV веке Львов оказался под властью польского короля Казимира III. Именно тогда в городе начали селиться поляки, немцы, евреи, армяне, каждое сообщество формировало свой квартал. Львов получил магдебургское право, что предоставило городу широкие самоуправляющиеся полномочия.

"Так Львов и обогатился культурно, и получил привилегии магдебургского права", - говорится в программе.

В 1527 году пожар практически уничтожил средневековый Львов. Для его восстановления польские короли пригласили итальянских архитекторов, благодаря чему Львов получил уникальные ренессансные черты, сохранившиеся по сей день.

"Львовъ городъ" - древнейшее украинское название Львова

На протяжении своей многовековой истории Львов имел многочисленные названия, которые отражали его культурное, политическое и языковое многообразие. Эти названия являются свидетельством богатого наследия города и его значимости в различных исторических контекстах. Выдающийся украинский языковед, славист, литературовед, фольклорист, а также научный и общественный деятель Ярослав Рудницкий провел исследование, посвященное происхождению названия города Львов. Результаты этого исследования были опубликованы в сборнике "Наш Львов. Юбилейный сборник 1252-1952", изданном в 1953 году издательством "Червона калина" в Нью-Йорке.

По его словам, старейшим названием Львова является "Львовъ городъ", что означает "город Льва". Это название указывает на основателя города - князя Льва Даниловича, сына короля Даниила Галицкого. В дальнейших документах встречаются варианты "град Львова" и "город Льва", которые использовались в торжественных речах и поэтической речи, подчеркивая архаичный характер названия и его связь с историческими правами украинцев на этот город.

Какое второе название Львова

Рудницкий указывает на то, что со временем форма "Львов" стала употребляться без дополнительного слова "город".

"В XIV веке появляется вариант "Ильвів", что связано с фонетическими изменениями в украинском языке, в частности появлением приставного "и" перед звуками "л" и "р". Эта форма сохранилась в западноукраинских говорах и зафиксирована в словаре Желеховского", - говорится в исследовании.

Происхождение названия "Leopolis"

В латинских документах город упоминается как "Leopolis", что является прямым переводом украинского "Львов город". Другие латинские варианты включают "Leopolia", "Leontopolis", "Leona" и "Leo". Эти названия использовались в официальных документах и на картах, отражая значение города в европейском контексте.

Как немцы называли Львов

Исследователь отметил, что немецкое название "Lemberg" возникло как адаптация украинского "Львов город". Старейшие немецкие формы включают "Leonburg", которая со временем трансформировалась в "Lemberg" через фонетические и семантические изменения. Это название было официальным во время австрийского правления и нацистской оккупации.

Как поляки называли Львов

В польских документах город упоминается как "Lwów". Эта форма стала распространенной в польском языке с XV века, отражая влияние польской культуры и языка на регион. Интересно, что в польском языке не использовалось словосочетание "Lwów gród", а вместо этого - "miasto Lwów".

Львов имел разные названия в других языках.

Греческий: "Леонтополис", "Леовиос"

Турецкий: "Или", "Ильбов", "Ильбадир"

Армянский: "Илоф"

Идиш: "Лемберг"

Французский: "Леополь"

Эти названия отражают многокультурный характер города и его значимость в разных исторических периодах.

Современные названия Львова

Сегодня Львов известен как "город Льва", "культурная столица Украины", "маленький Париж" и "украинский Пьемонт". Эти эпитеты подчеркивают его историческое наследие, культурное богатство и уникальную атмосферу.

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Кто такой Ярослав Рудницкий Ярослав Рудницкий (1910-1995) - украинский языковед, этнолог, лексикограф, литературовед и общественный деятель. Родился 18 февраля 1910 года в Вене (Австро-Венгрия). Получил степень доктора философии в Венском университете, специализируясь на славистике. После Второй мировой войны эмигрировал в Канаду, где поселился в Виннипеге и стал профессором университета Манитобы. Основная сфера его научных интересов - украинская ономастика. Он изучал происхождение и значение географических названий, личных имен и фамилий, в частности украинских. Значительное внимание уделял топонимике украинского поселения в Канаде, а также этимологии украинских названий городов. Был активным участником украинской культурной жизни в диаспоре, сотрудничал с Научным обществом имени Шевченко, участвовал в создании "Энциклопедии украиноведения" и развития украинского языка за пределами Украины. Умер 19 октября 1995 года в Виннипеге (Канада).

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