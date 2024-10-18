Настоящая мистика: во Львовской ратуше ночью видели призрака, когда и что это было

Львов - город, о котором существует немало легенд, некоторые из которых до сих пор пугают местных жителей и наводят ужас на туристов. Например, для многих легенда о черном гробу во Львовской ратуше достаточно жуткая, из-за чего здание некоторые жители стараются обходить стороной в вечернее и ночное время.
Как рассказывает lviv.travel, призрак в ратуше Львова появился еще около 400 лет назад. Он приходил в здание в полночь в виде черного гроба, летал по залам и лестницам и издавал страшный стон.
В те времена в ратуше жили семья трубача и ночная сторожа. Когда они слышали приход призрака, каждый раз со страхом крестились, ведь никто не мог понять, почему в здание приходит черный гроб.
Но впоследствии один из львовских судей разгадал тайну призрака во Львовской ратуше. По его словам, однажды коллегия судей приговорила невиновного человека к смертной казни. Настоящего преступника нашли только тогда, когда невиновный пострадал. И после этого в стенах ратуши начал летать черный гроб.
Что такое lviv.travel?
lviv.travel - официальный туристический гид города, рассказывающий об интересных достопримечательностях, музеях, галереях, парках во Львове и области. Содержит полезные советы для туристов по проезду, питанию и проведению времени в городе.
Сегодня же черный гроб в ратуше остается лишь легендой, хотя в здании, которое сейчас является резиденцией Львовского городского совета говорят, что некоторые ее посетители в вечернее время якобы слышали подозрительные звуки.
Что такое легенда?
Легенда - народное сказание или рассказ о каких-то событиях или жизни людей, окутанное сказочностью, фантастикой, не имеющее научной подоплеки. Что-либо вымышленное, неправдивое.
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