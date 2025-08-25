Украину накрывает сильное похолодание: где будут лить грозовые дожди

Вы узнаете:
- Какой будет погода ночью 26 августа
- Где температура воздуха опустится до +4 градусов
- Когда вернутся грозовые дожди
Погода в Украине 26 августа будет местами дождливой и грозовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 26 августа в Украине будут лить дожди в северных, северо-западных, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях. Ночью будет холодно. Температура воздуха опустится до 4-8 градусов тепла. Днем потеплеет до 14-22 градусов. На юге будет теплее всего - 27 градусов тепла.
В дальнейшем в течение недели начнет возвращаться жара. В ближайшие выходные будет жарко и солнечно, только на западе продержится дождь и прохлада.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 26 августа
В Украине 26 августа будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди с грозами в северных, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях. Ветер будет юго-западный и западный со скоростью 7-12 м/с. Также ожидаются сильные порывы ветра на юго-востоке - 15-20 м/с.
"Температура в западных и северных областях ночью 7-12°, днем 15-20°; на остальной территории ночью 10-15°, днем 21-26°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +9
По данным meteoprog, 26 августа в Украине будет дождливая погода. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до +15...+27 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха повысится до +11...+17 градусов.
Погода 26 августа в Киеве
В Киеве 26 августа будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дождь. Ветер в этот день будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с.
"Температура по области ночью 7-12°, днем 15-20°; в Киеве ночью 10-12°, днем 17-19°", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине - последние новости
Как писал Главред, в ближайшее время над Центральной и Восточной Европой ожидается развитие антициклона, который принесет сухую и малооблачную погоду. Он продлится до 20-х чисел августа.
Недавно климатолог рассказывала, что погода в Украине в ближайшие несколько десятков лет может очень сильно измениться. Во многих областях погода станет более засушливой, при этом в одной из областей даже есть риск образования пустыни. А в части регионов станет больше дождей.
Главред недавно писал, что август в Украине будет жаркий и с дефицитом осадков, а в некоторых регионах температура воздуха будет выше нормы.
Читайте также:
- На регионы налетит настоящая стужа: где влупит +3 градуса
- Львов замерз: градусники показали экстремальный минимум
- Будет самый холодный день: украинцев предупредили о температуре +4 и назвали дату
Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред