Украину накрывает сильное похолодание: где будут лить грозовые дожди

Погода в Одессе будет самой теплой. Там температура воздуха повысится до 27 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине на 26 августа / фото: pixabay

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 26 августа

Где температура воздуха опустится до +4 градусов

Когда вернутся грозовые дожди

Погода в Украине 26 августа будет местами дождливой и грозовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 26 августа в Украине будут лить дожди в северных, северо-западных, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях. Ночью будет холодно. Температура воздуха опустится до 4-8 градусов тепла. Днем потеплеет до 14-22 градусов. На юге будет теплее всего - 27 градусов тепла.

В дальнейшем в течение недели начнет возвращаться жара. В ближайшие выходные будет жарко и солнечно, только на западе продержится дождь и прохлада.

Прогноз погоды в Украине на 26 августа / фото: ventusky

Погода 26 августа

В Украине 26 августа будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди с грозами в северных, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях. Ветер будет юго-западный и западный со скоростью 7-12 м/с. Также ожидаются сильные порывы ветра на юго-востоке - 15-20 м/с.

"Температура в западных и северных областях ночью 7-12°, днем 15-20°; на остальной территории ночью 10-15°, днем 21-26°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +9

По данным meteoprog, 26 августа в Украине будет дождливая погода. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до +15...+27 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха повысится до +11...+17 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 26 августа / фото: meteoprog

Погода 26 августа в Киеве

В Киеве 26 августа будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дождь. Ветер в этот день будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 7-12°, днем 15-20°; в Киеве ночью 10-12°, днем 17-19°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 26 августа / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как писал Главред, в ближайшее время над Центральной и Восточной Европой ожидается развитие антициклона, который принесет сухую и малооблачную погоду. Он продлится до 20-х чисел августа.

Недавно климатолог рассказывала, что погода в Украине в ближайшие несколько десятков лет может очень сильно измениться. Во многих областях погода станет более засушливой, при этом в одной из областей даже есть риск образования пустыни. А в части регионов станет больше дождей.

Главред недавно писал, что август в Украине будет жаркий и с дефицитом осадков, а в некоторых регионах температура воздуха будет выше нормы.

