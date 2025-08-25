Будет самый холодный день: украинцев предупредили о температуре +4 и назвали дату

Вы узнаете:
- Какой будет погода в Украине 26 августа
- Где температура воздуха упадет до +4 градусов
- Когда в Украину вернется жара
Погода в Украине во вторник, 26 августа, будет холодной. Это будет самый холодный день в ближайшей перспективе.
Во вторник в течение дня ожидается лишь +16 градусов, а кроме этого стоит еще и быть готовыми к сильному ветру и дождю. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
В Украине завтра в целом дождь ожидается на севере, северо-западе, а также местами на Полтавщине, Черкасщине и в Кропивницком с районами. На остальной территории Украины - без осадков.
"Ночью холодно, вы уже это почувствовали - пледы, а то и одеяла и пижамки солидные в зайчиках или цветочках, ожидается +7...+12, на юге до +14 градусов, в Карпатах только +4...+8 градусов. В течение дня вторника на севере +14...+18 градусов, на юге +23...+27 градусов, на остальной территории Украины +18...+22 градуса. И еще важная деталь - порывистый ветер западного происхождения", - отметила Диденко.
Когда в Украину вернется жара
В то же время синоптик рассказала, что в дальнейшем на этой неделе в наше государство постепенно начнет возвращаться жара.
"Ближайшие выходные также будут преимущественно жаркими и солнечными, отдохните по-летнему перед новым сезоном, разве что на западе появится дождь и снизится температура воздуха. А пока что завтра - холодно, ветрено и местами с дождями", - сказала Диденко.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, на регионы налетит настоящая стужа - стало известно, где влупит +3 градуса. Погода в Одессе будет самой теплой. Там температура воздуха повысится до +24 градусов тепла.
Также ранее сообщалось, что Львов замерз - градусники показали экстремальный минимум. Во Львове зафиксирован температурный рекорд. В городе стало холоднее, чем когда-либо.
Напомним, мощный шторм накрыл страну - когда закончится магнитная буря. Эта магнитная буря может повлиять на ваше самочувствие и ухудшить его.
Вас также может заинтересовать:
- Чем отличаются два мужчины: три отличия надо найти за 49 секунд
- Где три различия между парнями, которые играют на волынке: только самые внимательные заметят
- 4 ядовитых продукта, которые мы едим каждый день: мало кто об этом догадывается
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред