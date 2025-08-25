Укр
4 ядовитых продукта, которые мы едим каждый день: мало кто об этом догадывается

Алёна Воронина
25 августа 2025, 11:15
На самом деле некоторые продукты не так безопасны, как многие думают.
4 ядовитых продукта, которые мы едим каждый день/ коллаж: Главред, фото: скрин из видео

Вы узнаете:

  • Какие ядовитые продукты украинцы употребляют в пищу
  • Что нужно сделать, чтобы эти продукты не навредили здоровью

Среди продуктов, которые потребляют украинцы, есть даже такие, которые являются ядовитыми. Но обычно мы даже не догадываемся об этом, ведь едим их в таком виде и после такой обработки, что у этих продуктов уже мало шансов навредить нашему здоровью.

Но все-таки стоит ознакомиться с таким перечнем, чтобы понимать, какие ошибки не стоит допускать. О четырех ядовитых продуктах, которые мы едим каждый день, рассказывается на YouTube-канале "Характерник".

1. Картофель

"Картофель - обычное блюдо на нашем столе. Но когда картофель зеленеет, в нем накапливается соланин - токсичное вещество, которое вызывает тошноту, рвоту и головную боль. Такие клубни лучше выбрасывать", - говорится в видео.

2. Помидоры

Помидоры являются дальними родственниками картофеля семейства Пасленовых. Со спелыми плодами нет никаких проблем. Но зеленые томаты содержат тот же соланин и томатин. Также ядовитыми являются стебли и листья растений.

3. Сырая фасоль

Употреблять фасоль сырой нельзя. Если ее съесть сырой или недоваренной, есть риск получить отравление. Причина - токсичный белок, который разрушается после тщательного кипячения.

4. Косточки яблок

"Яблоки, а точнее их косточки. Сами яблоки супер полезны, но в их косточках содержится амигдалин, который в желудке может превратиться в цианид. Однако опасная доза - это десятки разгрызенных косточек. Поэтому волноваться не стоит", - рассказал автор видео.

Смотрите видео о четырех ядовитых продуктах, которые мы едим каждый день:

Об источнике: канал Характерник на YouTube

Характерник - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

19:02

Гордон не сдержался: Максим Галкин взволновал фанатов юным видом

18:37

Москва впервые "дала заднюю" - в США назвали точную дату окончания войны в Украине

18:34

Бермудский треугольник: тайна или развенчанный миф

