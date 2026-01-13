Мерил Стрип и Мартин Шорт готовятся к свадьбе - СМИ

Стрип и Шорт в отношениях уже около двух лет и счастливы, как подростки.

Мерил Стрип сейчас - актриса думает о свадьбе с Мартином Шортом

Что известно про роман Мерил Стрип с Мартином Шортом

Что об их отношениях говорят в кругах, приближенных к паре

Актеры Мерил Стрип и Мартин Шорт закрутили роман во время совместных съемок в третьем сезоне сериала "Убийства в одном здании". Первые слухи об их отношениях появились еще в январе 2024 года.

76-летняя Мерил и 75-летний Мартин роман не комментируют, однако появляются вместе на светских мероприятиях и выглядят очень счастливыми. Как сообщили инсайдеры из близкого окружения пары изданию Radar Online, следующим шагом в отношениях Стрип и Шорта может стать свадьба.

Источник отмечает, что оба актера влюблены, как школьники. И для Мартина, и для Мерил это будет уже второй брак: актер в 2010 году потерял жену из-за рака яичников, а его новая партнерша развелась с первым мужем в конце десятых. Влюбленные и не думали, что когда-то вновь испытают такую нежность и привязанность к кому-либо.

Мерил Стрип сейчас - актриса думает о свадьбе с Мартином Шортом / фото: imdb.com

"Друзья шепчутся, что следующим шагом будет свадьба. Очевидно, что Мерил безумно влюблена. Мартин энергичный, умный и, конечно же, веселый. Он заставляет ее смеяться. Чувство юмора может быть очень привлекательным. Никто из них, вероятно, и не думал, что на этом этапе жизни снова найдет любовь. Они похожи на двух подростков из старшей школы. Это мило", - говорит инсайдер.

О персоне: Мерил Стрип Мерил Стрип - американская актриса театра, телевидения, кино и озвучивания. Критики высоко ценят ее творчество, и называют одной из величайших актрис нашего времени. В 2025 году у Стрип состоится грандиозный юбилей - 50 лет на сцене. За свою карьеру сыграла более ста различных ролей. Наиболее известные - в фильмах "Крамер против Крамера" (1979), "Выбор Софи" (1982), "Часы" (2002), "Дьявол носит Prada" (2006), "Мамма миа!" (2008), "Железная леди" (2011), "Флоренс Фостер Дженкинс" (2016) и пр. Обладательница трех "Эмми", девяти "Золотых глобусов", трех "Оскаров" и двух BAFTA .

