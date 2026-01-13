Рекорд больше не принадлежит Шевченко — кто обошел легенду украинского футбола

Украинец устанавливает исторический рекорд по количеству ассистов среди соотечественников в чемпионате Италии.

Дуэт Малиновского и Коломбо снова приносит результат / коллаж: Главред, фото: facebook.com/shevaofficial, instagram.com/malinovskyi_18

Малиновский отдал ассист и помог "Дженоа" победить

Украинец стал рекордсменом Серии А по ассистам

"Дженоа" прервала серию из шести матчей без побед

Руслан Малиновский снова вышел в стартовом составе "Дженоа" и второй раз подряд отличился результативной передачей. После ассиста в матче против "Милана", который завершился ничьей 1:1, украинец стал одним из героев поединка, принесшего "грифонам" первую победу за шесть туров, сообщает Sport24.

Быстрый гол и знакомый дуэт

Уже на 7-й минуте встречи Малиновский выполнил эффектную разрезную передачу на Лоренцо Коломбо, который точно пробил и открыл счет. Этот же тандем ранее отличился голом и в игре с "Миланом".

Исторический рекорд украинца в Серии А

Благодаря этому ассисту Малиновский установил историческое достижение — он стал лучшим украинцем по количеству результативных передач в Серии А. В активе полузащитника уже 30 ассистов, что позволило ему опередить Андрея Шевченко, у которого было 29 голевых пасов.

Оценки и игровое время

В текущем матче Руслан провел на поле 74 минуты, после его замены "Дженоа" забила еще два мяча. Аналитический портал Sofascore оценил выступление украинца в 7,2 балла. Самую высокую оценку в команде получил автор третьего гола Лео Остигор — 8,4.

Благодаря этой победе "Дженоа" поднялась на 15-е место в турнирной таблице Серии А.

