Рекорд больше не принадлежит Шевченко — кто обошел легенду украинского футбола

Кратко:
- Малиновский отдал ассист и помог "Дженоа" победить
- Украинец стал рекордсменом Серии А по ассистам
- "Дженоа" прервала серию из шести матчей без побед
Руслан Малиновский снова вышел в стартовом составе "Дженоа" и второй раз подряд отличился результативной передачей. После ассиста в матче против "Милана", который завершился ничьей 1:1, украинец стал одним из героев поединка, принесшего "грифонам" первую победу за шесть туров, сообщает Sport24.
Быстрый гол и знакомый дуэт
Уже на 7-й минуте встречи Малиновский выполнил эффектную разрезную передачу на Лоренцо Коломбо, который точно пробил и открыл счет. Этот же тандем ранее отличился голом и в игре с "Миланом".
Исторический рекорд украинца в Серии А
Благодаря этому ассисту Малиновский установил историческое достижение — он стал лучшим украинцем по количеству результативных передач в Серии А. В активе полузащитника уже 30 ассистов, что позволило ему опередить Андрея Шевченко, у которого было 29 голевых пасов.
Оценки и игровое время
В текущем матче Руслан провел на поле 74 минуты, после его замены "Дженоа" забила еще два мяча. Аналитический портал Sofascore оценил выступление украинца в 7,2 балла. Самую высокую оценку в команде получил автор третьего гола Лео Остигор — 8,4.
Благодаря этой победе "Дженоа" поднялась на 15-е место в турнирной таблице Серии А.
Футбол - новости по теме
Как ранее сообщал Главред, Николай Шапаренко, который уже длительное время является ключевым игроком киевского "Динамо", может в ближайшее время сменить клуб. Украинский полузащитник попал в сферу интересов испанской Ла Лиги.
Напомним, что главный тренер чемпиона Украины Игорь Костюк делает ставку на молодых игроков, что может существенно изменить лицо киевского "Динамо" уже в весенней части УПЛ. Специалист, который сделал себе имя благодаря работе с воспитанниками клубной академии, открыто заявляет о готовности доверять молодежи, пишет 24 Канал.
Кроме того, президент румынского клуба Университета Крайова 1948 Адриан Митителу прокомментировал ситуацию с бывшим игроком своего клуба Владиславом Бленуце, который сейчас выступает за Динамо Киев.
Читайте также:
- Революция в "Динамо": Костюк назвал игроков, которые заменят ветеранов в основе
- "В боксе все возможно": директор Усика намекнул на место следующего боя
- Гонки Кубка мира по биатлону: где смотреть спринты и эстафеты онлайн
Об источнике: Sport24.ua
Sport24.ua - украиноязычный сайт о спорте широкого тематического спектра.
Приоритетом сайта Sport24.ua является оперативное и качественное освещение новостей на спортивную тематику, онлайн-трансляция всех без исключения футбольных матчей украинской Премьер-лиги и ведущих европейских чемпионатов, Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций, чемпионатов Европы и мира, Лиги наций и т.д., а также баскетбольных, хоккейных, футзальных, теннисных, боксерских поединков. Sport24.ua
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред