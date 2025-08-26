Жара возвращается: Украину снова накроет потепление - стала известна дата

Вы узнаете:
- Какой будет погода в Украине 27 августа
- Когда в Украину вернется жара
Погода в Украине в среду, 27 августа, отметится повышением температуры воздуха. Днем температура воздуха составит +22...+27 градусов, свежее будет только на севере - там ожидается +19...+22 градуса.
Осадки 27 августа маловероятны, только на Черниговщине местами пройдет дождь. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
В Киеве в среду будет сухо и теплее, до +22 градусов.
Когда в Украине снова ударит жара
Также синоптик рассказала, что после волны холода в Украину снова возвращается жаркая погода. По словам Диденко, Украина завершает лето одной из самых жарких стран Европы.
"В дальнейшем в Украине предполагается дальнейшее повышение температуры воздуха вплоть до жары во второй половине недели. Много солнца", - говорится в сообщении.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, в Украине будет самый холодный день - украинцев предупредили о температуре +4 и назвали дату. В то же время синоптик сказала, когда в Украину снова вернется жара.
Также ранее сообщалось, что будет резкое похолодание до +7 и дожди - синоптики предупреждают о непогоде в Украине. Погода в Украине в течение недели будет разной. Сперва ударит похолодание, после чего вернется жара.
Напомним, украинцев ждут заморозки и снег - названы сроки ощутимого похолодания. Синоптик сказала, когда осень воцарится на всей территории Украины.
