Жара возвращается: Украину снова накроет потепление - стала известна дата

Алёна Воронина
26 августа 2025, 14:22
Погода в Украине снова будет жаркой - синоптик рассказала, к чему стоит быть готовыми.
Погода в Украине - жара возвращается/ фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода в Украине 27 августа
  • Когда в Украину вернется жара

Погода в Украине в среду, 27 августа, отметится повышением температуры воздуха. Днем температура воздуха составит +22...+27 градусов, свежее будет только на севере - там ожидается +19...+22 градуса.

Осадки 27 августа маловероятны, только на Черниговщине местами пройдет дождь. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

В Киеве в среду будет сухо и теплее, до +22 градусов.

Погода в Украине на 27 августа
Погода в Украине 27 августа/ meteoprog
Погода в Киеве на две недели
Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Когда в Украине снова ударит жара

Также синоптик рассказала, что после волны холода в Украину снова возвращается жаркая погода. По словам Диденко, Украина завершает лето одной из самых жарких стран Европы.

"В дальнейшем в Украине предполагается дальнейшее повышение температуры воздуха вплоть до жары во второй половине недели. Много солнца", - говорится в сообщении.

Погода в Украине на 30 августа
Погода в Украине 30 августа/ Facebook Диденко
Наталия Диденко инфографика
Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в Украине будет самый холодный день - украинцев предупредили о температуре +4 и назвали дату. В то же время синоптик сказала, когда в Украину снова вернется жара.

Также ранее сообщалось, что будет резкое похолодание до +7 и дожди - синоптики предупреждают о непогоде в Украине. Погода в Украине в течение недели будет разной. Сперва ударит похолодание, после чего вернется жара.

Напомним, украинцев ждут заморозки и снег - названы сроки ощутимого похолодания. Синоптик сказала, когда осень воцарится на всей территории Украины.

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

