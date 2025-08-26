Украинцев ждут заморозки и снег: названы сроки ощутимого похолодания

Вы узнаете:
Погода в Украине в сентябре будет прохладнее, чем в прошлом году. В частности, на западе страны уже будет царить настоящая осень. Об этом сообщила заведующая Отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух в комментарии УНИАН.
По ее словам, температура воздуха ожидается на 1 градус выше климатической нормы, а количество осадков ожидается в пределах нормы.
"В целом, если сравнивать с прошлым годом или позапрошлым, то этот сентябрь, очень вероятно, будет более прохладный. Температура воздуха может быть очень неоднородной на территории Украины", - подчеркнула она.
В каких регионах Украины будет прохладнее всего
Синоптик рассказала, что если в южных, юго-восточных и центральных областях в сентябре будет сохраняться преимущественно летняя погода, то на западе Украины "уже будет господствовать осенняя погода и температура воздуха будет характерной для этого периода".
"Местами даже могут быть заморозки, а на высокогорье Карпат - даже снег. То есть это типичная погода для сентября в этом регионе", - говорит Балабух.
Какой будет температура воздуха в сентябре
Синоптик считает, в целом сентябрь будет типичный, характерный для этого периода.
"Если в предыдущие годы сентябрь был все же более летним месяцем, а средняя за месяц температура воздуха была выше +15 градусов, и подавляющее большинство этого периода была такой, чисто летней, максимальные температуры достигали +30°...+35° даже, то в этом году все же на западе Украины очень вероятна типичная осенняя погода в этом месяце. На юге большинство этого периода вероятно будет еще летней", - подчеркивает Балабух.
Отмечается, что дальше температура постепенно будет снижаться и до конца месяца осень воцарится на всей территории Украины.
Погода в последнюю неделю лета
Народный синоптик Станислав Щедрин говорил, что конец лета в Украине будет теплым.
По его словам, местами можно ожидать кратковременные дожди в западных областях, но впоследствии осадки прекратятся по всей стране.
В то же время, синоптик говорит, что в первые дни сентября погода будет похожа больше на летнюю, чем осеннюю, и будет сопровождаться комфортными температурами.
Как сообщал Главред, синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит говорил, что в течение недели погода в Украине будет прохладной и дождливой. В то же время в регионы постепенно будет возвращаться жара.
Также известно, что погода в Украине 26 августа также будет местами дождливой и грозовой. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до +15...+27 градусов.
В то же время, синоптик Наталья Диденко сообщала, что 26 августа дождь предполагается на севере, северо-западе, а также местами на Полтавщине, Черкасщине и в Кропивницком с районами. На остальной территории Украины - без осадков.
