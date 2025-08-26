Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Украинцев ждут заморозки и снег: названы сроки ощутимого похолодания

Мария Николишин
26 августа 2025, 10:01
1163
Синоптик сказала, когда осень воцарится на всей территории Украины.
Украинцев ждут заморозки и снег: названы сроки ощутимого похолодания
Прогноз погоды на сентябрь / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Какой будет погода в сентябре
  • В каких регионах может выпасть снег

Погода в Украине в сентябре будет прохладнее, чем в прошлом году. В частности, на западе страны уже будет царить настоящая осень. Об этом сообщила заведующая Отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух в комментарии УНИАН.

По ее словам, температура воздуха ожидается на 1 градус выше климатической нормы, а количество осадков ожидается в пределах нормы.

видео дня

"В целом, если сравнивать с прошлым годом или позапрошлым, то этот сентябрь, очень вероятно, будет более прохладный. Температура воздуха может быть очень неоднородной на территории Украины", - подчеркнула она.

В каких регионах Украины будет прохладнее всего

Синоптик рассказала, что если в южных, юго-восточных и центральных областях в сентябре будет сохраняться преимущественно летняя погода, то на западе Украины "уже будет господствовать осенняя погода и температура воздуха будет характерной для этого периода".

"Местами даже могут быть заморозки, а на высокогорье Карпат - даже снег. То есть это типичная погода для сентября в этом регионе", - говорит Балабух.

Какой будет температура воздуха в сентябре

Синоптик считает, в целом сентябрь будет типичный, характерный для этого периода.

"Если в предыдущие годы сентябрь был все же более летним месяцем, а средняя за месяц температура воздуха была выше +15 градусов, и подавляющее большинство этого периода была такой, чисто летней, максимальные температуры достигали +30°...+35° даже, то в этом году все же на западе Украины очень вероятна типичная осенняя погода в этом месяце. На юге большинство этого периода вероятно будет еще летней", - подчеркивает Балабух.

Отмечается, что дальше температура постепенно будет снижаться и до конца месяца осень воцарится на всей территории Украины.

Погода в последнюю неделю лета

Народный синоптик Станислав Щедрин говорил, что конец лета в Украине будет теплым.

По его словам, местами можно ожидать кратковременные дожди в западных областях, но впоследствии осадки прекратятся по всей стране.

В то же время, синоптик говорит, что в первые дни сентября погода будет похожа больше на летнюю, чем осеннюю, и будет сопровождаться комфортными температурами.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит говорил, что в течение недели погода в Украине будет прохладной и дождливой. В то же время в регионы постепенно будет возвращаться жара.

Также известно, что погода в Украине 26 августа также будет местами дождливой и грозовой. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до +15...+27 градусов.

В то же время, синоптик Наталья Диденко сообщала, что 26 августа дождь предполагается на севере, северо-западе, а также местами на Полтавщине, Черкасщине и в Кропивницком с районами. На остальной территории Украины - без осадков.

Читайте также:

О персоне: Вера Балабух

Вера Балабух - кандидат географических наук, старший научный сотрудник, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ ГСЧС Украины и НАН Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды новости Украины Погода в Украине Вера Балабух Погода на месяц
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Громкие "прилеты" в Крыму: дроны атаковали инфраструктуру, первые подробности

Громкие "прилеты" в Крыму: дроны атаковали инфраструктуру, первые подробности

10:59Война
Украинцев ждут заморозки и снег: названы сроки ощутимого похолодания

Украинцев ждут заморозки и снег: названы сроки ощутимого похолодания

10:01Синоптик
Чего ждать от гарантий для Украины и будет ли мир до конца года: интервью с Иваном Ступаком

Чего ждать от гарантий для Украины и будет ли мир до конца года: интервью с Иваном Ступаком

09:00Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 26 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 26 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Сигнал, который нельзя игнорировать - почему кот лезет к лицу человека

Сигнал, который нельзя игнорировать - почему кот лезет к лицу человека

Тина Кароль прокомментировала материнство Леси Никитюк - ведущая не сдержалась

Тина Кароль прокомментировала материнство Леси Никитюк - ведущая не сдержалась

Где два лебедя на фото: только самый внимательный заметит их за 5 секунд

Где два лебедя на фото: только самый внимательный заметит их за 5 секунд

Что получится, если заморозить кефир: блогерша показала неожиданный результат

Что получится, если заморозить кефир: блогерша показала неожиданный результат

Последние новости

11:25

Кремль вынужден перегруппировывать войска: ISW раскрыли успехи ВСУ на Сумщине

11:16

Вуди Аллен оправдался перед МИД Украины за "московский" скандал и попал в базу "Миротворец"

11:14

Быстро, вкусно, бюджетно: рецепт домашнего сыра из трех ингредиентов

11:01

Китайский гороскоп на завтра 27 августа: Тиграм - абьюз, Змеям - споры

10:59

Громкие "прилеты" в Крыму: дроны атаковали инфраструктуру, первые подробности

Чего ждать от гарантий для Украины и будет ли мир до конца года: интервью с Иваном СтупакомЧего ждать от гарантий для Украины и будет ли мир до конца года: интервью с Иваном Ступаком
10:47

Истерика и позорное бегство: Лолита сорвала выступление на росТВ

10:45

В Луцке новорожденного назвали Ато: как родители объяснили свой выбор

10:39

С сентября в Украине могут повысить тарифы на электроэнергию: что известно

10:34

Где нельзя сажать озимый чеснок: важно правильно выбрать предшественниковВидео

Реклама
10:15

Где цифра 7 среди сплошных двоек: надо быть "гением головоломок", чтобы ее заметить

10:09

Четыре знака зодиака, которые всегда рядом с вами в трудные времена

10:01

Орбан перешел к угрозам Зеленскому после удара по нефтепроводу "Дружба"

10:01

Украинцев ждут заморозки и снег: названы сроки ощутимого похолодания

09:51

"С автоматом в руках и в окоп": Александр Кварта присоединился к ВСУ

09:45

Евровидение-2026: будет ли Украина отправлять конкурсантов в Австрию

09:45

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 26 августа (обновляется)

09:36

Приехала в поисках новой жизни: в США жестоко убили молодую украинку

09:29

Украина ударила по "золотой жиле" РФ: Киев повышает ставки перед переговорами

09:24

Сезон гриппа близко: почему фармдистрибьютор БаДМ начинает подготовку уже сейчас новости компании

09:10

Почему российско-украинская война рискует стать матерью новых войнмнение

Реклама
09:10

Карта Deep State онлайн за 26 августа: что происходит на фронте (обновляется)

08:53

Впервые с 2014: Элина Свитолина не прошла во второй круг US Open

08:33

"Построить Trump World в КНДР": Трамп хочет встретиться с Ким Чен ЫномВидео

08:27

В России громкое задержание чиновников: в ISW сообщили, какая цель Кремля

07:49

Массированный налет БПЛА: в оккупированных Макеевке и Енакиево прогремели взрывыВидео

06:53

В МИД назвали ключ к гарантиям безопасности Украины: о чем идет речь

06:25

Триллионы долларов под ногами: где в Украине добывают уран и что из него делаютВидео

06:22

Независимость как креативность нациимнение

06:00

Меладзе натворил дел в Юрмале - что произошло

05:34

Гороскоп на завтра 27 августа: Львам - много счастья, Скорпионам - череда ссор

05:02

Можно перепутать с курортом: чем отличается тюрьма в Норвегии

04:35

Почему не стоит говорить слово "крайній": учитель объяснила ошибкуВидео

03:55

ТОП-6 суперспособностей: почему интроверты имеют преимущество над экстравертами

03:36

На какие лекарства кофе влияет негативно: неожиданный ответ ученых

02:29

Гороскоп на сентябрь 2025 для Львов: два затмения изменят ваш денежный поток

01:57

Враг активизировался на одном из направлений: в Генштабе сообщили последние новости

01:30

"Было отрицание и много слез": Бритни Спирс рассказала, кем на самом деле был ее третий муж

01:19

РФ выходит из конвенции о предотвращении пыток: что это значит

01:04

"Пусть не едут далеко": аналитик деликатно высказался о миротворцах из Китая

00:44

Вот это признание: Павел Зибров показал огненную страсть к супруге

Реклама
00:13

Почему опытные водители паркуются задом: секрет, о котором не расскажут на курсах

25 августа, понедельник
23:39

Резкое похолодание до +7 и дожди: синоптики предупреждают о непогоде в Украине

23:23

Путин уклонился от обязательств после Аляски: что готовит Трамп в ответ Кремлю

22:58

"Самый сложный день в моей жизни": популярная певица рассказала о проблемах

22:27

Усик попал в мировую десятку самых богатых боксеров: какое место занял украинец

22:16

Как рождался шоколад: от горького напитка до сладкого соблазна

21:54

Почему поляки начали компостировать Украине мозг с "бандеровскими символами"мнение

21:42

У путиниста Филиппа Киркорова случилась новая беда - что произошло

21:40

Трамп назвал главную уступку Путина и заговорил о ядерном разоружении России

21:39

Гороскоп 2025 для Дев: сентябрь принесёт новые испытания и большие переменыВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять