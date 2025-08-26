Украинцев ждут заморозки и снег: названы сроки ощутимого похолодания

Синоптик сказала, когда осень воцарится на всей территории Украины.

Прогноз погоды на сентябрь / коллаж: Главред, фото: pixabay

Погода в Украине в сентябре будет прохладнее, чем в прошлом году. В частности, на западе страны уже будет царить настоящая осень. Об этом сообщила заведующая Отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух в комментарии УНИАН.

По ее словам, температура воздуха ожидается на 1 градус выше климатической нормы, а количество осадков ожидается в пределах нормы.

"В целом, если сравнивать с прошлым годом или позапрошлым, то этот сентябрь, очень вероятно, будет более прохладный. Температура воздуха может быть очень неоднородной на территории Украины", - подчеркнула она.

В каких регионах Украины будет прохладнее всего

Синоптик рассказала, что если в южных, юго-восточных и центральных областях в сентябре будет сохраняться преимущественно летняя погода, то на западе Украины "уже будет господствовать осенняя погода и температура воздуха будет характерной для этого периода".

"Местами даже могут быть заморозки, а на высокогорье Карпат - даже снег. То есть это типичная погода для сентября в этом регионе", - говорит Балабух.

Какой будет температура воздуха в сентябре

Синоптик считает, в целом сентябрь будет типичный, характерный для этого периода.

"Если в предыдущие годы сентябрь был все же более летним месяцем, а средняя за месяц температура воздуха была выше +15 градусов, и подавляющее большинство этого периода была такой, чисто летней, максимальные температуры достигали +30°...+35° даже, то в этом году все же на западе Украины очень вероятна типичная осенняя погода в этом месяце. На юге большинство этого периода вероятно будет еще летней", - подчеркивает Балабух.

Отмечается, что дальше температура постепенно будет снижаться и до конца месяца осень воцарится на всей территории Украины.

Погода в последнюю неделю лета

Народный синоптик Станислав Щедрин говорил, что конец лета в Украине будет теплым.

По его словам, местами можно ожидать кратковременные дожди в западных областях, но впоследствии осадки прекратятся по всей стране.

В то же время, синоптик говорит, что в первые дни сентября погода будет похожа больше на летнюю, чем осеннюю, и будет сопровождаться комфортными температурами.

О персоне: Вера Балабух Вера Балабух - кандидат географических наук, старший научный сотрудник, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ ГСЧС Украины и НАН Украины.

