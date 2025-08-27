Прогноз погоды на 1 сентября: синоптик сказала, каким будет первый день осени

Вы узнаете:
В четверг, 28 августа, Украину накроет антициклон "Mareike". Прогнозируется, что погода в этот день будет солнечной и без осадков. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, 28 августа в большинстве областей Украины в течение дня ожидается +25...+29℃, на юге и западе местами до +30℃, на Сумщине и Черниговщине +20...+23℃.
"Ветер будет переходить на южное и юго-восточное направления и, соответственно, температура воздуха начнет повышаться", - написала она.
С 29 по 31 августа в Украине ожидается жара. Столбики термометров, на юге и востоке в отдельных районах, поднимутся до +34℃.
Погода в Киеве 28 августа
В Киеве 28 августа ожидается сухая солнечная теплая погода с температурой воздуха около +25 градусов.
Какой будет погода 1 сентября
Диденко также сделала предварительный прогноз погоды на 1 сентября.
По ее словам, в первый день осени в Украине будет преимущественно сухо, лишь на западе возможны локальные кратковременные дожди.
В северных и западных областях +26...+29 ℃.
В центре и на юге +28...+33℃, на востоке +32...+35℃.
Когда в Украине станет прохладнее
Диденко отмечает, что жара начнет отступать примерно с 4 сентября, на юге с 7-8 сентября.
Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, что погода в Украине в среду, 27 августа, отметится повышением температуры воздуха. Днем температура воздуха составит +22...+27 градусов, свежее будет только на севере - там ожидается +19...+22 градуса.
Как писал Главред, синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит говорил, что в течение недели погода в Украине будет прохладной и дождливой. В то же время в регионы постепенно будет возвращаться жара.
Он также прогнозировал, что в начале сентября в Украине ожидают прохождения небольших атмосферных фронтов, которые будут вызывать осадки. При этом температура воздуха будет оставаться комфортной, в пределах +23...+27 градусов.
- Будет самый холодный день: украинцев предупредили о температуре +4 и назвали дату
- Украину накрывает сильное похолодание: где будут лить грозовые дожди
- Резкое похолодание до +7 и дожди: синоптики предупреждают о непогоде в Украине
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
