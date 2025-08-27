Укр
Прогноз погоды на 1 сентября: синоптик сказала, каким будет первый день осени

Марина Фурман
27 августа 2025, 12:01
В первый день осени дожди возможны только в одном регионе Украины.
В каких регионах 1 сентября пройдут дожди / фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какой будет погода в Украине на 1 сентября
  • Когда в Украине станет прохладнее

В четверг, 28 августа, Украину накроет антициклон "Mareike". Прогнозируется, что погода в этот день будет солнечной и без осадков. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, 28 августа в большинстве областей Украины в течение дня ожидается +25...+29℃, на юге и западе местами до +30℃, на Сумщине и Черниговщине +20...+23℃.

"Ветер будет переходить на южное и юго-восточное направления и, соответственно, температура воздуха начнет повышаться", - написала она.

С 29 по 31 августа в Украине ожидается жара. Столбики термометров, на юге и востоке в отдельных районах, поднимутся до +34℃.

Прогноз погоды на 28 августа / фото: meteoprog

Погода в Киеве 28 августа

В Киеве 28 августа ожидается сухая солнечная теплая погода с температурой воздуха около +25 градусов.

Какой будет погода 1 сентября

Диденко также сделала предварительный прогноз погоды на 1 сентября.

По ее словам, в первый день осени в Украине будет преимущественно сухо, лишь на западе возможны локальные кратковременные дожди.

В северных и западных областях +26...+29 ℃.

В центре и на юге +28...+33℃, на востоке +32...+35℃.

Когда в Украине станет прохладнее

Диденко отмечает, что жара начнет отступать примерно с 4 сентября, на юге с 7-8 сентября.

Наталия Диденко инфографика
Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, что погода в Украине в среду, 27 августа, отметится повышением температуры воздуха. Днем температура воздуха составит +22...+27 градусов, свежее будет только на севере - там ожидается +19...+22 градуса.

Как писал Главред, синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит говорил, что в течение недели погода в Украине будет прохладной и дождливой. В то же время в регионы постепенно будет возвращаться жара.

Он также прогнозировал, что в начале сентября в Украине ожидают прохождения небольших атмосферных фронтов, которые будут вызывать осадки. При этом температура воздуха будет оставаться комфортной, в пределах +23...+27 градусов.

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

