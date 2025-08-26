Резкое потепление накроет Украину: синоптик назвал даты изменения погоды

Когда в Украину придет потепление до +30, рассказал Главреду синоптик Иван Семилит.

Когда в Украине потеплеет - прогноз / Коллаж Главред

Погода в Украине в последние дни августа резко удивила. Значительное похолодание, дожди и даже снег накрыли часть Украины.

Синоптик отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в интервью для Главреда рассказал, когда ждать потепления в Украине и как начнется осень.

Украину неожиданно накрыло похолодание. Сколько оно еще может продержаться и когда нам ждать более-менее теплой погоды?

Снижение температуры было вызвано поступлением воздушной массы из полярных широт. Этот воздух был сухим с повышенным содержанием озона, что свидетельствует о быстром его перемещении, то есть озон не успел распасться, поэтому можно сделать вот такой вывод, что этот поток воздуха не успел прогреться. Поэтому на Львовщине и в Черновцах зафиксировали рекорды минимальной температуры, именно 25 августа, это +4,3 и +6,5 соответственно.

Уже завтра погоду по территории Украины начнет определять поле повышенного атмосферного давления, поэтому осадков в большинстве областей мы не ожидаем, только на северо-востоке Украины остаточные процессы атмосферного фронта, которые сегодня еще движутся на территории Украины, обусловят местами небольшой дождь.

Далее будет удерживаться уже такой антициклональный характер погоды, однако уже 30 августа на крайнем западе страны ожидаем местами кратковременный дождь, который будет обусловлен новым атмосферным фронтом.

31 августа, также в западных областях, местами кратковременный дождь.

Погода в Украине до конца августа / meteo.gov.ua

Когда нам ждать потепления и каких температур нам ожидать до конца августа?

В целом в следующие двое суток температура воздуха будет уже расти. В частности, завтра на севере страны в ночные часы мы ожидаем в пределах +10 - +15, днем от +23 до +28. В остальных областях в ночные часы воздух будет охлаждаться до +7 - +12, однако уже в дневные максимумы будут достигать +21 - +26 тепла.

В четверг по такому же распределению по территории Украины значения температуры будут подниматься на 2 градуса. 29 августа ночью мы ожидаем 11 - 17 градусов, на северо-востоке страны +8 - +13 градусов, днем до +30. В западных и южных областях до +33.

А уже 30 августа в Украине ночью ожидаем +14 - +20 в южных областях, то есть 30 сентября в Украине ночью +14 - +20, а днем +27 - +33.

С какой погоды начнется сентябрь в Украине?

В начале сентября мы ожидаем прохождения небольших атмосферных фронтов, которые будут вызывать осадки. И вместе с тем, хотя значения температуры и будут такими довольно комфортными в пределах там +23 - +27, это довольно комфортно для начала сентября.

В общем, если смотреть на среднемесячную температуру воздуха в сентябре, то она будет в пределах +13 - +18 градусов. В Карпатах это +11 - +12 градусов, что является близко к норме.

А что касается осадков, ждать ли в начале сентября дождей?

Да, будут прохождения атмосферных фронтов с кратковременными осадками в западных областях, местами небольшой кратковременный дождь будет 1-2 сентября. Далее этот атмосферный фронт будет двигаться в северо-восточном направлении, поэтому он будет продвигаться дальше по территории страны, не затрагивая южные области.

О персоне: Иван Семилит Синоптик отдела взаимодействия со средствами массовой информации Украинского гидрометеорологического центра.

